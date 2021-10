Tirsdag kom tall fra Eiendom Norge, som viser utviklingen i boligpriser over hele landet.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Når høye boligpriser nevnes er det ofte store byer som Oslo, Bergen og Trondheim som først dukker opp i hodet.

Sterkest prisvekst hadde Bodø med Fauske med 1,1 prosent oppgang i september. Bodø har også totalt den sterkeste veksten over hele landet de siste 12 månedene, med 14,7 prosent.

I tillegg har Bodø den fjerde høyeste medianprisen for å kjøpe en bolig i hele landet. Her er prisen 3,6 millioner kroner. Det er bare Tønsberg, Tromsø og Oslo som har en høyere medianpris, ifølge DNB.

– For få boliger for familier

Avdelingsleder Frode Hansen i Eiendomsmegler 1 Bodø sier det spesielt er én ting som driver prisene i området.

– Selv om vi ikke har all verdens tilflytting, er det stor aktivitet. Samtidig bygges det for lite av typen familieboliger og rekkehus. Det blir et veldig stort press på akkurat dét segmentet. Det er i hovedsak det som er årsaken.

– Trenger vi flere slike boliger i Bodø?

– Vi ønsker oss flere mindre prosjekter som bygges målrettet mot småbarnsfamilier. Større leiligheter, rekkehus og mindre eneboliger, det er helt klart et stort marked for akkurat det.

Nedgang totalt

Boligprisene sett over ett falt med 0,9 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner, steg derimot prisene med 0,2 prosent.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier Lauridsen i en pressemelding.

Eiendom Norge sier at prisutviklingen over hele landet nå er avtagende, og at de forventer at boligprisene vil fortsette å falle gjennom høsten.

– Slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Nøkkeltall for eiendom i Norge Ekspandér faktaboks I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, noe som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 81.060 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i samme periode i 2020. I september ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i samme måned i 2020. Så langt i år er det lagt ut 84.636 boliger for salg i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme periode i 2020. Kilde: Eiendom Norge

Raskest i Bodø

Det har blitt solgt færre boliger i september i år enn i fjor.

I gjennomsnitt tok det 35 dager å selge en bolig i september 2021, noe som er det samme som i august.

Oppsiktsvekkende nok er det i Bodø det har tatt kortest tid å selge en bolig, med kun 14 dager. Den som hadde lengst salgstid var Ålesund m/omegn som lå på 62 dager i snitt.

Ålesund m/omegn har også den svakeste prisveksten i løpet av de siste 12 månedene, med 3,8 prosent.

Kan bli en roligere høst

Ellers er det i Bodø som i andre byer en trend å eie sekundærboliger, mener Hansen. I tillegg er de små og sentrale leilighetene populære. Men sterk prisvekst er ikke kun positivt, mener han.

– En så sterk prisøkning øker risikoen for at man får en korreksjon. Det er litt sånn småskummelt. Samtidig er det jo slik at markedet avgjør. Nå ser vi tendenser til at det er roligere.

Allerede ser han tendenser til at markedet roer seg ned. Gjennom hele koronapandemien har markedet i Bodø vært sterkt.

– Vi ser konturene av en roligere høst, at den koronaeffekten vi har hatt kanskje avtar. Det har vært enormt høy aktivitet i en periode.