– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå, argumenterer Norges Bank.

Oppgangen i økonomien vil trolig fortsette utover høsten. Den underliggende inflasjonen er lav, men økt aktivitet og stigende lønnsvekst vil bidra til at den etter hvert tar seg opp mot målet på 2 prosent.

Norges Bank varsler at renten vil settes opp litt mer på sikt, enn sentralbanken varslet i juni. Gradvis vil renten stige til 1 prosent om ett år, og hvis alt går etter planen, skal renten være på 1,7 prosent mot slutten av 2024. Før pandemien var renten på 1,5 prosent.

– Dette bør vi være glade for

– Som nasjon skal vi være glade for at renta er på vei opp, sier Ola Honningdal Grytten, som er professor i økonomisk historie ved NHH.

Han sier det betyr at norsk økonomi stabiliseres og normaliseres, etter en lengre periode med pandemiøkonomi.

Norges bank har lenge varslet en økning i styringsrenta. Den setter grunnivået for renta i samfunnet (se faktaboks).

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Kan bety lavere boligprisvekst

Det er to år siden sist Norges Bank økte renta. Mange har siden den gang kjøpt sin første bolig, uten å oppleve renteheving, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving.

Nye tall fra Norsk Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at det er 109.000 førstegangskjøpere som aldri har opplevd stigende renter.

Cecilie Langum Becker forklarer de postitive og de negative sidene ved at Norges Bank setter opp styringsrenten. Du trenger javascript for å se video. Cecilie Langum Becker forklarer de postitive og de negative sidene ved at Norges Bank setter opp styringsrenten.

Ola Honningdal Grytten mener at økt rente kan bli en utfordring for noen.

– Man bør alltid regne med at renta kan stige. Om man tar opp et lån, skal man tenke at man må ha rom for at renta kan stige med 3-4 prosentpoeng, sammenlignet med da lånet ble tatt opp. Det er det nok ikke alle som gjør, mener Grytten.

Samtidig som renta stiger, kan man også vente at veksten i boligprisene blir lavere enn den har vært. Under pandemien har boligprisene skutt i været.

– Alt i alt vil kjøpekraften svekkes. Det igjen vil føre til en mer moderat utvikling i boligmarkedet, og en svakere prisutvikling, sier Carl Geving.

Kan øke verdien på krona

Tidligere denne uken gikk LO ut og advarte mot for mange renteøkninger. De frykter for hva som kan bli konsekvensene.

– Det er veldig viktig at vi nå ikke går for raskt frem, slik at vi får en brå reaksjon - både i boligmarkedet og valutamarkedet, sa sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til NRK tirsdag.

Om renta går opp så kan den norske krona stige i verdi. Når renta er høy sammenlignet med andre land, vil det være gunstig for investorer å plassere penger i Norge. Når flere kjøper kroner, stiger også kronekursen.

Det betyr at det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å selge varer i utlandet. Samtidig betyr det at nordmenn på ferie i utlandet får mer for pengene.

Bjørnstad mente det er usikkert hvordan husholdningene vil reagere om sentralbanken blir overivrig.

Også sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, var betenkt.

– Jeg tror Norges Bank tar en betydelig risiko på vegne av det norske samfunn ved å sette i gang med en serie rentehevinger nå. Faren er at krona fyker av gårde. Det må ikke gå galt, men det kan gå galt, sa Andreassen.