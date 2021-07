NRK fortalte mandag om et helt spesielt salgsobjekt.

En øde øy er ikke noe man kan kjøpe seg hver dag. Men nå ligger Bjørnøya i Rødøy kommune ute for salg til millionen.

Med utsynsforhold over store deler av Helgelandskysten, midnattssol og gode muligheter for fiske er det lett å bli nasjonalromantisk.

Interessen har da heller ikke latt vente på seg. Eiendomsmegler Kristine Langfjell forteller om henvendelser fra både inn- og utland.

– Da jeg reiste fra arbeid mandag var det 14 interesserte. Ved arbeidsdagens slutt i går var tallet oppe i 94. Telefonen har nærmest gått varm, og det ble ikke noe tid til lunsj, forteller Langfjell.

Sjeldent salgsobjekt

Interessen er fra både selskap som kunne tenke seg utvikling og privatpersoner som ser for seg å kjøpe øya til bruk som fritidseiendom.

Enda har det ikke ringt noen som kunne tenke seg å flytte til øya.

– Men jeg tror de finnes. Øya har bare ligget ute for salg noen få dager, og interessen er helt formidabel.

NEDRINGT: Eiendomsmegler Kristine Langfjell. Foto: Rune Nilsen / Rune Nilsen

Interessen er også omtalt av blant andre Rana Blad.

Enkleste adkomst er med båt fra Tonnes. Det tar rundt 15–20 minutter. Langfjell beskriver øya som et «blankt lerret», noe som nok virker forlokkende for mange.

– Jeg tror folk flest er glad i å skape sitt eget. Det er deilig å ha en slik plass å reise til når hverdagen står på, sier megleren.

– Så er det jo helt sykt fint!

Selv har hun aldri hatt ei øy ute for salg.

– Dette er et sjeldent salgsobjekt.

Noe for deg? Foto: Paul-Egil Henriksen / Diakrit

Jakten på et enklere liv

Hva handler den formidable interessen egentlig om?

– Jeg tror vi er veldig mange som har litt den fantasien om at det hadde vært deilig med en enklere og roligere form for tilværelse, sier psykolog Peder Kjøs.

Slik man har inntrykk av at det var før i tiden.

Han kommer samtidig med en «virkelighetssjekk».

For folk hadde det jo ikke roligere og saktere før. Snarere tvert imot.

Og en øy uten strøm, klakk eller bebyggelse vil kreve sitt.

– Men det er jo fantastisk fint der, medgir han.

– Og det er sikkert noen profesjonelle folk som kunne utvikla noe spennende der.

Budrunde om et par uker

– Ser du at mange som bor i by, tiltrekkes mot natur og distrikt?

Psykolog Peder Kjøs. Foto: Kristoffer Myhre

– Jeg tenker det er en lengsel der, ja. Det har alltid vært en viktig del av livet i byene, det å lengte bort fra byen. Paradoksalt nok. Det er sikkert det samme for folk på landet også, å ha den lengselen til byen.

– Jeg tror det hører til menneskenaturen å konstant være litt misfornøyd å ønske seg noe litt annet enn det man har.

– Er naturen viktig for deg?

– For meg er naturen noe som er viktig å oppsøke for korter perioder. Men det blir kort, for det er veldig ubekvemt i naturen sånn egentlig, sier Kjøs.

23. juli er det budrunde, og det gjenstår å se hva øya til slutt går for.