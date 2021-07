Bjørn selger øyperle til én million: – Helt spesielt

Langt bort fra bråkete naboer, biler og fly, kan du nå bli eier av din egen øy.

Salgsannonsen frister med midnattssol og fantastiske utsynsforhold over store deler av Helgelandskysten.

«Man kan lett drømme seg tilbake til svunne tider hvor barnelatter, husdyrhold og bølgeskvulp gikk hånd i hånd», kan vi lese.

Eiendomsmegler Kristine Langfjell beskriver en øy med dyrket mark og innmarksbeite i nordenden. Og skogsområder og berglandskap på resten av øya.

– Det er helt spesielt å få et slikt salgsoppdrag, sier hun om eiendommen som ligger i Rødøy i utløpet av Melfjorden.

Kristine Langfjell er eiendomsmegler hos REDE. Foto: Rune Nilsen / Rune Nilsen

Man finner få boliger til samme pris, i alle fall i bynære strøk. Men parkeringsplasser omsettes i Oslo for opptil 1,1 millioner, finner vi med et raskt søk på Finn.

Dette er historien bak øya

Selger Bjørn Pedersen (72) er sjømann og pensjonert fisker.

Hans historie starter i 1948, da han ble født på Bjørnøya. Som øya heter. Pedersen forteller at det har bodd folk på øya siden starten av 1900-tallet.

Pedersen bodde selv der til 1960-tallet, og flyttet som 15-åring videre til Rangsundøya hvor han fortsatt holder til.

– Selve oppveksten på øya husker jeg som en fin og spennende tid, spesielt når vi gikk på skolen i Selsøyvika. Da ble vi kjørt dit med båt.

I gamle dager ble øya brukt til både fiske, dyrking og smått med dyr, som kyr og sauer. I dag står det også sauer på øya.

Øya ligger i utløpet av Melfjorden. Det er ikke anlagt vei, vann, avløp eller elektrisk strøm, men har mulighet for vann via brønn. Foto: Paul-Egil Henriksen / Diakrit

– Flott øy

Det endte med at Pedersen kjøpte øya av han han kalte bestefar.

– Genetisk sett var han ikke bestefaren min, men både han og kona var som besteforeldre for meg.

Planen var å bygge ei hytte eller to som kunne leies ut.

– Men så raste årene av stede og jeg var fullt opptatt i andre yrker. Plutselig oppdaget jeg at jeg var blitt en gammel mann, så da tenkte jeg at jeg like godt kunne prøve å selge.

Nå ønsker han at andre kan ta seg nytte av og bruke øya.

– Det er ei flott øy. I stede for å stå tom, bør heller noen andre med ambisjoner, tid og anledning få overta og bruke det til noe nyttig.

Må kunne kjøre båt

9. juli kom eiendommen på markedet.

Tre dager senere er det alt ni interesserte. Selv uten anlagt vei, vann, avløp eller elektrisitet er det tilsynelatende flere som ser monn i eiendommen.

Men hva er det egentlig man vil med ei øy?

– Å eie eiendom ligger godt i ryggmargen hos oss nordmenn. Vi verdsetter høyt å eie en bit av landet, som bare er vårt eget, tror eiendomsmegler Langfjell.

Hun tenker at i den verden vi lever i dag, hvor vi alltid er et tastetrykk unna hverandre, setter man kanskje ekstra pris på å ha det fredelig.

– Med lang vei til nærmeste nabo. Det å få oppleve blant annet midnattssol og alle årstider samme dag, er eksotisk for dem som ellers lever travle liv i byen.

Den nye eieren bør være noenlunde kjent med båtlivet, slik at fremkomsten er sikret.

– Det finnes nok noen som vil brette opp ermene og slå seg løs her, tror hun.