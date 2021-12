Det er veldig langt fra Bodø til Zaporizjzja.

Likevel er det flere Glimt-supportere som har tatt turen for å få med seg kveldens bortekamp mot Zorya Luhansk i den europeiske Serieligaen.

I utgangspunktet skulle ikke reisen i seg selv by på så veldig store problemer, foruten er rekke flybytter.

Men for Jostein Fyhn og de fire kompisene hans, ble turen ekstra lang.

Fordi flyet fra Tallinn var forsinket til Kiev, rakk de ikke det siste flyet videre til Zaporizjzja.

Og ettersom det ikke gikk noen flere fly i tide til kampstart måtte de tenke alternativt.

Det første som slo dem var å bestille en uber, selv om turen fra Kiev var på nærmere 50 mil – omtrent det samme som mellom Oslo og Trondheim.

De klarte etter hvert å finne en villig sjåfør som skulle ha 3000 kroner.

– Hvorfor i all verden gidder dere?

– Vi ville jo komme oss frem, vi vil se kampen. Vi har kompiser som venter på oss. Det hadde vært litt kjipt å snu og reise hjem, sier Fyhn.

Det er cirka 45 mil i luftlinje mellom Kiev og Zaporizjzja.

Hylles av treneren

Når NRK snakker med guttene er de om lag halvveis. Turen har gått fint, men Fyhn forteller at det har blitt tåkete og at de er ute på noen skikkelige landeveier.

– Men vi reiser med godt mot.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen forteller til NRK at han er overrasket over at det kommer supportere i det hele tatt.

At noen gidder å ta uber i åtte timer mener han rett og slett er rørende.

– Kødder du? Det er helt sinnssykt, helt fantastisk, sier Knutsen til NRK.

Guttene i uberen håper de kan påvirke Knutsen til å bli i Bodø.

– Vi håper det kan være en inspirasjon for Kjetil til å skrive en ny, god kontrakt med Glimt.

Og det er de ikke alene om.

Kjetil Knutsen selv har vært veldig hemmelighetsfull om sin egen fremtid så langt. Rosenborg var lenge favoritter til å sikre seg suksesstreeren fra Bergen.

Men flere aviser har de siste dagene meldt at Knutsen har takket nei til trønderne.

Har med seg mental trener

Kjetil Knutsen og Glimt har hatt mye fokus på mental styrke før møtet med Zorya Luhansk. Glimt fikk seg en liten trøkk da Brann utlignet på overtid på Aspmyra på søndag.

De to kampene som kommer nå, vil definere hele Glimts sesong. Derfor er det viktig at spillerne og trenerteamet klarer å holde fokus.

Kampen kan du følge direkte her fra klokken 18:45.

De har også med seg mental trener Bjørn Mannsverk til Ukraina.

Kjetil Knutsen ser ikke på Brann-kampen som noe svakhetstegn før innspurten. Snarere tvert imot.

– Først og fremst avhenger det hvordan du ser på verden. Når vi i etterkant evaluerer kampen, så spiller vi en veldig god kamp i 80 minutter. Vi går inn i en uke hvor vi har alle muligheter.