Som så mange ganger tidligere denne sesongen satte den brennhete vingen fyr på Aspmyra.

Etter 37 minutter sendte Joel Mvuka (19) et presist innlegg inn i boksen, som gikk like over hårtustene til danske Rasmus Lauritsen i Dinamo-forsvaret.

Like bak ventet Pellegrino, som kontant stanget hjemmelaget i ledelsen 1–0.

– Zagrebs keeper spreller som en forvillet fisk på målstreken og har ikke sjans når Eliteseriens toppscorer får ligge på femmeteren og lukte mål, sa NRKs kommentator Bjarne Brandal på stadion.

Pellegrino er soleklar toppscorer i Eliteserien så langt med 17 mål på 16 kamper, og scoret to mål i generalprøven mot Sarpsborg 08 sist fredag.

MÅLTEFT: Amahl Pellegrino jubler som så mange ganger før denne sesongen foran publikum på Aspmyra. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Og det kunne fort vært enda flere mål for gultrøyene før pause.

Lars-Jørgen Salvesen steg til værs på en corner fra Elias Hagen, men tverrliggeren sto i veien for sørlendingen.

Pellegrino var nær å bli tomålsscorer etter 54 minutter da han fra 15 meter avsluttet like utenfor mål, mens et gisp gikk gjennom publikum.

JUBEL: Hjemmefansen tar av etter Pellegrinos scoring. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Gjestene fra Kroatia så lenge rystet ut i møte med gultrøyene, men etter rundt timen spilt i Bodø yppet de seg.

Innbytter Bruno Petkovic headet ballen opp på nettaket, før Mislav Orsic avsluttet utenfor.

Etter 70 minutter hamret Mahir Emreli ballen opp i nettaket bak Glimts målvakt Nikita Haikin, men både linjedommer og VAR vinket for en offside tre pasninger tidligere.

Før kampen advarte Glimt-trener Kjetil Knutsen om at bortelaget var kyniske og kom til å spille på resultat. Det fikk man se ti minutter før slutt, da Zagreb-målvakt Dominik Livakovic brukte lang tid på å sette ballen i spill fra fem meter.

Ni minutter før slutt kom Glimts rekordkjøp, 21 år gamle Albert Grønbæk, inn for Mvuka til sin debut.

Etter 85 minutter fikk Zagrebs Petkovic et enorm sjanse til å utligne etter å ha brøytet unna begge Glimt-stopperne under en overgang. Men avslutningen suste like utenfor krysset bak Haikin, til hjemmefansens store lettelse.

LIKE UTENFOR: Dinamo Zagrebs Bruno Petkovic var så nær å utligne til 1-1 fem minutter før slutt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Returoppgjøret spilles i Zagreb onsdag om en uke, klokken 21.

Vinneren av dobbeltoppgjøret kan glede seg over både spill i Europas gjeveste klubbturnering, men også flere hundre millioner i premiepenger: