For dersom Glimt går videre til gruppespillet i Mesterligaen betyr det klingende mynt i klubbkassa.

Bare hittil i kvalifiseringsrundene har klubben sikret seg nærmere 10 millioner kroner i premiepenger.

Men det blir småtteri å regne i forhold til hva en seier over Dinamo Zagreb over to kamper vil gi.

Om de kvalifiserer til gruppespillet i Mesterligaen gir dette rundt 155 millioner kroner i premiepenger.

Hver seier i gruppespillet gir i tillegg 28 millioner kroner, og uavgjort er verdt snaue 9 millioner kroner.

I tillegg kommer en rekke andre utbetalinger som lag i gruppespillet er sikret, basert på alt fra TV-marked til prestasjoner.

Tjente over 300 millioner

Da svenske Malmö deltok i Mesterligaens gruppespill i fjorårets utgave ble det kun ett poeng på seks kamper.

Likevel tjente klubben rundt 327 millioner norske kroner, ifølge Fotbollskanalen.

Dermed et det all grunn til å tro at Bodø/Glimt vil ende med en solid sum bare for å kvalifisere seg.

Med tap over to kamper mot kroatene, er Glimt uansett sikret spill i Europaligaen. Premiepengene er noe lavere, men likevel venter drøyt 35 millioner kroner bare for å kvalifisere seg til gruppespillet.

I fjor nådde klubben kvartfinale i Serieligaen, der det ble stopp mot Roma, 2-5 sammenlagt.

At Glimt er på et annet sted økonomisk enn for bare noen får år siden, merkes også på overgangsmarkedet. Ikke bare har klubben tjent godt på spillersalg, men nå bruker også klubben millioner på nye spillere.

I sommer ble spissen Lars-Jørgen Salvesen hentet fra Strømsgodset for over 10 millioner kroner.

Før helgen satte de trolig ny overgangsrekord til Eliteserien da 21 år gamle Albert Grønbæk ble hentet fra danske AGF for en sum som skal ligge på over 25 millioner kroner.

– Historisk fotballkamp

Glimt-trener Kjetil Knutsen tok nok en gang frem de store ordene på mandagens pressekonferanse på Aspmyra.

– Vi får si det som det er, vi skal spille en fotballkamp som er en historisk fotballkamp for Glimt. Jeg vet jeg har tatt de ordene i min munn mange ganger, men sånn har reisen vært med Glimt, sier Knutsen.

– Det kommer en Mesterliga-hymne på stadion og en fantastisk ramme som vil løfte laget.

Det var kaptein Ulrik Saltnes enig i.

– Vi har snakket litt om det. Jeg tror alle i dette rommet har et forhold til akkurat den hymnen på ett eller annet vis, så at den skal spilles på Aspmyra er ufattelig spesielt.

Han var heller ikke i tvil om at presset ligger på bortelaget fra Zagreb i dobbeltoppgjøret.

– Det er ingen tvil om at vi er underdogs. Vi har alt å vinne og er allerede klare for å spille på et på et høyere nivå i Europa enn vi noensinne har vært på selv, så her er det bare å glede seg. Det er en utrolig fin mulighet med veldig lite press.

Kampstart er klokken 21.00, og kampen kan du følge i tekstoppdatering her, eller høre kommentator Bjarne Brandal kommentere kampen direkte fra Aspmyra stadion under.