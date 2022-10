Borte bra, men hjemme best.

For Bodø/Glimt kunne ikke det kjente uttrykket vært nærmere sannheten.

16 av 17 hjemmekamper i Europa har endt med seier for de helgule, og de kan skilte med en målforskjell på imporende 52 scorede mål og kun 10 innslupne.

Sist gang Glimt tapte i Europa på Aspmyra var i juli i fjor mot Legia Warszawa. Siden den gang har de en seiersrekke på 14 kamper på rad.

På bortebane er derimot situasjonen en annen.

Der har Kjetil Knutsens mannskap kun vunnet 2 kamper på fremmed gress. 7 kamper har endt uavgjort og 8 har endt med tap, viser NRKs gjennomgang.

Torsdag kveld gjester Arsenal «fort Aspmyra» i Bodø i Europaligaen.

Aldri tidligere har Glimt møtt sterkere motstand på hjemmebane.

– En annen form for fotball

Fotballekspert for Viasat, Rune Bratseth, tror en del av grunnen for statistikken finnes i kunstgresset som er i Bodø.

Fotballekspert for Viasat, Rune Bratseth. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

– Det er en litt annen form for fotball på kunstgress, og noe som Glimt behersker alldeles utmerket.

– Jeg tror Arsenal vil oppleve noe annet enn i første kamp. Det er langt mer krevende å spille mot Glimt i Bodø, sier Bratseth.

Det er et synspunkt NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp støtter.

– Man ser jo at lag i Norge begynner å definere seg som kunstgresslag. Så det er åpenbart at det er forskjell å spille på forskjellige underlag.

Han mener underlaget er en klar fordel for Glimt i forkant av hjemmekampen på torsdag. Dét, i tillegg til at Europa-cupkampene i vinterhalvåret i Bodø ofte er kalde.

Da José Mourinho og Roma ble utklasset 6-1 på Aspmyra i fjor høst viste gradestokken 2 varmegrader og vindkast på liten til stiv kuling.

– Vi husker kampen mot Roma, der gjestene åpenbart ikke hadde gjort jobben i forkant. Men den fordelen med overraskelsesmomentet er sakte, men sikkert forsvunnet. Nå vet alle lag at Glimt må tas på alvor, sier Bratseth.

Slik har Glimt presert på hjemmebane.

Skal ikke trene kunstgress

NRK kjenner til at Arsenal ikke skal trene på kunstgress før oppgjøret på Aspmyra. Dette til tross for at klubben disponerer en hall med kunstgress på sitt treningsanlegg nordvest i London.

I det som beskrives som «vanlig prosedyre» skal Arsenal trene i London før avreise til Norge, og kun gjennomføre en kort spasertur på kunstgresset dagen før kamp.

Dette var for øvrig samme taktikken som Roma gjorde før sjokktapet i fjor høst.

– Det overrasker meg at de ikke ønsker å være på arenaen og kjenne på spretten og underlaget. Det er nok en gjennomtenkt plan fra deres side, som har litt med reise og belastning.

– Men jeg tror jeg ville likt å kjenne litt på banen før kamp.

Bodø/Glimt-spillere trener på Aspmyra foran møtet med Arsenal i Europaligaen. Det velger ikke Arsenal å gjøre. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Det er også Bratseth enig i.

– De tenker nok at fotball er fotball. De vil nok spare en del av spillerne som er aller viktigst, og det handler nok også om kunstgresset. De er redd for at det skal skje noe der, sier Bratseth.

Han tror Arsenal føler seg rimelig trygge på å vinne gruppen, selv om det skulle oppstår trøbbel i kampen på Aspmyra.

Slik har Glimt prestert på bortebane i Europa:

Peker på for lite kynisme

Begge peker på det faktum at klubber i fotball statistisk gjør det bedre på hjemmebane.

En nederlandsk studie fra 2021, der over 6200 fotballkamper fra seriespill i landene England, Tyskland, Spania og Italia fra 2015/16-sesongen ble analysert, bekrefter funn fra tidligere forskning:

Over 50 prosent av poeng ble vunnet av hjemmelaget.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: NRK

Glimts 2 seire av 17 kamper gir derimot en seiersprosent på knappe 12 prosent.

Det tror ekspertene kan skyldes for lite kynisme av bodøværingene

– Glimt har en en litt sta måte å spille på. Det er liksom Glimt-måten som skal spilles både hjemme og borte, sier Torp.

– Knutsen har erkjent at de ikke har hatt nok fokus på den defensive strukturen ute i europa. Det kan ha gjort at de kunne ha tatt mer poeng borte, sier Bratseth