Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bodø/Glimt sikret videre spill i Serieligaen etter en 5–2–seier over Lugano.

Amahl Pellegrino scoret to av målene for Bodø/Glimt.

Til tross for to reduseringer fra Lugano, klarte Bodø/Glimt å opprettholde ledelsen og sikre seieren.

Patrick Berg, kaptein for Bodø/Glimt, er fornøyd med resultatet og ser frem til internasjonale kamper tidlig neste år.

Om to uker skal Bodø/Glimt til Belgia for å møte Club Brugge.

Sondre Brunstad Fet og Oscar Kapskarmo var også blant målscorerne for Bodø/Glimt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Om to uker skal Bodø/Glimt til Belgia for å møte Club Brugge.

Det er ventet å bli en veldig tøff kamp.

Derfor var det ekstra mye på spill i kveld da Bodø/Glimt tok imot Lugano torsdag kveld.

Med seier ville de være sikret videre spill i Serieligaen.

Med tap ville imidlertid Lugano komme opp på syv poeng, like mange som Glimt.

Og den gulkledde fansen på tribunen kan gå hjem med et smil om munnen.

Det blir europeisk sluttspill på Aspmyra etter en ellevill 5-2–seier mot Lugano.

Etter kampen var Patrick Berg strålende fornøyd med at de får internasjonale kamper tidlig neste år.

– Det er blitt en vane for oss. Så det er fint at vi får kamper tidlig til neste år, sa han like etter kampslutt til Viaplay.

Det ble tøffe tak og mange mål på Aspmyra torsdag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Full fart fra start

Forrige gang de to lagene møttes spilte de foran nesten ingen på et elendig underlag. Ei heller evnet noen av lagene å få ballen i mål.

Rett og slett en litt kjedelig oppvisning.

Men denne gangen virket både Glimt og Lugano innstilt på å levere en mer underholdende forestilling.

En liten gjeng med fans hadde tatt turen for å følge Lugano. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Først ut var gjestene. De stormet i angrep og i løpet av de første fem minuttene hadde de to gode forsøk på volley.

Heldigvis for Glimt gikk begge forsøkene utenfor mål.

Deretter var det Glimts tur til å skru opp tempoet.

Etter syv minutter kom Albert Grønbæk alene med keeper etter lekkert spill fra Moumbagna. Midtbanejuvelen kom imidlertid litt for tett på – og den sveitsiske målvakten Amir Saipi fikk avverget.

Albert Grønbæk kunne satt Glimt i ledelsen etter syv minutter. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bare et par minutter senere var det spissen, Moumbagna, som fikk forsøke seg fra spiss vinkel.

Også denne gangen fikk Saipi avverget.

Med fire kalde på gradestokken var nok Bodø-publikumet glad for «temp» ute på matta.

Målmaskinen møtte opp

Etter ti forrykende minutter roet det seg. En halvgod-sjanse til Lugano var alt å skrive hjem om de neste 25 minuttene.

Men så, som så mange ganger de siste årene, møtte Amahl Pellegrino opp på bakerste.

Brice Wembangomo stormet fremover på høyresiden og slo et nydelig innlegg til lynvingen. Etter en liten touch, og et lite blikk, tuppet han ballen i lengste hjørne bak en utspilt Saipi.

Glimt kan feire 1–0 etter 40 minutter spilt. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg får en ball og da er det bare å sette den inn. Det er alt jeg trenger å gjøre, sa han til Viaplay i pausen.

Til tross for scoring og ledelse var han ikke fornøyd med det de gule hadde levert før hvilen.

– Det er mye slurv. Presset vårt er heller ikke noe å rope hurra for. Vi har mye å gå på.

Mer press? Den er grei. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rett i angrep

Hva Glimt-trener Kjetil Knutsen sa i pausen vites ikke, men kanskje handlet det om å gå ut i fyr og flamme.

Først var Sondre Sørlie alene med keeper etter 4 minutter, men sto i offside.

Tre minutter senere vant Patrick Berg ballen like utenfor boksen og sendte den rett til Sondre Brunstad Fet.

Han banket ballen i mål fra 15 meter.

Alle var de enige om? Å score mer mål. Foto: Mats Torbergsen / NTB

2–0 – og Aspmyra-publikumet begynte å lukte videre spill i Europa.

Og der Berg sendte Fet til himmelen etter 52 minutter, var det motsatte roller etter 65 minutter.

Kapteinen fikk ballen servert, klinket til på direkten og kunne juble for at Glimt gikk opp i tremålsledelse.

3-0: Amir Saipi måtte se ballen gå i nota for tredje gang. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Reduseringer – til ingen nytte

Med tap på Aspmyra ville løpet vært kjørt for Lugano. Med tre baklengsmål virket det som om drømme var over for sveitserne.

Men etter 69 minutter tente Zan Celar et lite håp for Mattia Croci-Tortis menn.

Brede Moe hang ikke med på notene da spissen rev seg løs og fikk forlenget inn reduseringen.

Torti og Lugano fikk imidlertid ikke lov å juble lenge.

Tung dag på jobben for Amir Saipi. Fantastisk dag på jobben for Amahl Pellegrino. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

For snaut 10 minutter senere var nok en gang Amahl Pellegrino frempå. Etter lekkert angrepsspill fra de gulkledde endte ballen opp hos Grønbæk.

Uselvisk spilte han den videre til Amahl Pellegrino, som for andre gang kunne sette ballen i mål.

Med tre måls ledelse og 10 minutter igjen tenkte nok hele Aspmyra at det hele var avgjort.

Men nærmest samtidig med at publikum sang «Hver gang vi møtes» av Halvdan Sivertsen reduserte Lugano nok en gang med Boris Babic.

Spenning?

Nei, ikke egentlig.

For Oscar Kapskarmo, som for bare måneder siden ble signert fra Bodøs nest beste klubb Junkeren, var byttet inn. Og etter 89 minutter spilt kan også han skrive på CV-en at han

5–2 på Aspmyra var nok mer enn det de fleste hadde forventet etter 0–0 i Sveits. har scoret i Europa.

Oscar Kapskarmo spilte for noen måneder siden i 2. divisjon. I dag scoret han på den internasjonale scenen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Det er stort

Med seieren har Glimt 10 poeng, og er sikret videre spill i Serieligaen.

Club Brugge, som Glimt møter om to uker, er også sikret videre spill.

– Det var en kamp som svinget mye frem og tilbake. Vi klarte å utnytte det i dag. Det var ikke en maks prestasjon, men vi sitter igjen med 5-2, så vi må være fornøyd med det, sa Patrick Berg til Viaplay etter kampslutt.

Etter en skuffende kamp mot Brann forrige helg var det nok en lettet kaptein.

Han oppsummerer sesongen som strålende.

– Det har vært en helt fantastisk sesong.

Også Sondre Brunstad Fet smilte bredt etter kampslutt.

– Det smakte ekstra godt med scoring, sier han til NRK og kommenterer at han gleder seg til avslutningen på Eliteserien og bortekamp mot Club Brugge.

– Det er veldig artige kamper som vi ser frem til. En god del å gå på enda, så det lover godt.

Tomålsscorer Amahl Pellegrino sier det alltid er deilig å vinne fotballkamper, og at det er ekstra fint at de er videre før siste kamp i gruppespillet.

– Det er stort. En veldig bra jobb av hele spillegruppen og Bodø/Glimt.