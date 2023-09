For tredje året på rad spillet Bodø/Glimt gruppespill i Europa.

Denne sesongen er det Serieligaen – det tredje øverste turneringsnivået – som bodøværingene skal bryne seg på.

I det første oppgjøret borte mot Lugano, fikk Kjetil Knutsens menn det tøft.

Men fem minutter på overtid, på stillingen 0-0, kunne derimot Glimt og Albert Grønbæk stukket av med alle poengene.

Brice Wembangomo spilte 45 grader ut fra dødlinja og fant Grønbæk. Dansken avsluttet fra 14-15 meter, men skuddet gikk på innsiden av stolen og ut.

En gigantisk mulighet for gjestene langt ut i overtiden, men det ble bare nesten.

Kampens mest akrobatiske prestasjon var det innbytter Faris Pemi Moumbagna som sto for.

Etter halvtimen spilt stanget Luganos midtstopper Lars Lukas Mai ballen forbi Haikin og på vei i mål.

Kun et spektakulært brassespark av innbytter Moubagna – på egen strek – hindret baklengsmål.

– Er det den peneste redningen du har hatt?

– Ja, så langt. Jeg var heldig med den. Jeg satte frem foten og reddet laget, sier spissen til NRK etter kampslutt.

Han var ambivalent etter 0-0 borte mot Lugano.

– Det er blandede følelser. Vi har mange sjanser, de har mange sjanser ... Vi kunne ha vunnet, fortsetter Moumbagna.

Sveitsisk press og Espejord-skade

Himmelens porter hadde åpnet seg over Zürich og det øste ned over spillerne, noe som gjorde spilleforholdene vanskelige.

At kampen ble spilt i Zürich, og ikke i Lugano, skyldes at vertenes hjemmearena er under ombygging og tilfredsstiller ikke kravene fra Uefa.

Det var derfor ekstremt glissent på tribunen på stadionen som kan ta imot i underkant av 25.000 tilskuere.

Og Glimt bør egentlig være fornøyd med poeng i Sveits.

For det var foran Glimt-målet at mye skjedde i første omgang.

Etter fem minutter ble Glimt-målvakt Nikita Haikin satt på sin første store prøve da han reddet en godt plassert skudd fra å gå inn.

Og mer skulle det komme fra sveitserne.

14 minutter ut i oppgjøret stanget Lugano-kaptein Jonathan Sabbatini like utenfor mål.

Så var det Glimt sin tur til å yppe seg.

Ulrik Saltnes fant Runar Espejord foran mål med et innlegg, men avslutningen gikk rett på keeper.

Og da Patrick Berg klemte til fra drøye 24 meter, og tvang Lugano-målvakt Amir Saipi ut i full strekk, trodde kanskje de tilreisende Glimt-supporterne at kampbildet var i ferd med å snu.

Så gikk Espejord ned for telling og signaliserte at han måtte ut med en skade. Faris Pemi Moumbagna ble benket før oppgjøret, men kom inn før halvtimen var spilt.

Like etter startet sveitserne et stormløp mot Glimt-buret.

Et brassespark unna baklengsmål

Etter 28 minutter var Haikin ute på en aldri så liten bærtur, og Lugano-spiss Zan Celar fikk en gylden mulighet på åpent mål.

Spissen ble presset hardt i det han skulle avslutte, og dermed gikk ballen himmelhøyt over mål.

Men Lugano hadde mer å by på. En innøvd cornervariant dalte ned i en bue over Haiking, men midtstopper Brede Moe avverget baklengsmål på streken med et viktig hodestøt.

Og som om ikke det var nok: Minuttet etter var Glimt kun et brassespark unna å havne under.

I andre omgang ble både spillerne og banen gjennomtrukket av vann, og dermed ble det jevnere mellom lagene.

Faktisk ble det så jevnt at begge lagene slet med å skape de helt store sjansene, før Glimt fikk sin kjempesjanse på overtid.

Status quo etter første kampdag

Uavgjortresultatet matcher også oppgjøret hos de to andre lagene i gruppen: «norske» Club Brugge og Besiktas.

I Belgia spilte lagene 1-1, og gjør at samtlige lag i gruppe D står med ett poeng etter den første av seks kampdager i gruppespillet.

Og selv om det dryppet godt på Glimt-spillerne i Zürich, drypper det også litt i klubbkassen til Bodø-laget - tross uavgjortresultatet.

De lukrative premiepengene i Europa gjør at Glimt kan varme seg på 1,9 millioner kroner etter uavgjortresultatet mot Lugano.

PS: Glimt neste kamp er mot Vålerenga på Aspmyra i en svært jevn innspurt i Eliteserien.