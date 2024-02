Det var et enkelt utgangspunkt før Bodø/Glimt hjemme mot Ajax.

Vinn, eller forsvinn ut av serieligaen.

Kampen skulle ikke bli like enkel som utgangspunktet.

Etter to mål og to røde kort måtte det ekstraomganger til for å skille lagene på Aspmyra.

Og i ekstraomgangene, til tross for mye Glimt-dominans, trakk Ajax det lengste strået og vant 1–2 på Aspmyra.

Forskjell på lille Bodø og Amsterdam

Glimt-trener Kjetil Knutsen var svært skuffet etter kampen.

– Den er tøff den her. Vi har nok muligheter. Det er en helt avgjørende situasjon her. At dommeren klarer å dømme frispark til keeperen i den situasjonen er helt ufattelig, sa Knutsen til Viaplay.

Knutsen henviser til en situasjon der Brede Moe får dømt frispark mot seg etter angrep på keeper, mens Glimt-spillerne ropte på hands fra Ajax.

Han fortsatte:

– Det får vi bare erkjenne; det er forskjell på å være fra lille Bodø og Ajax fra Amsterdam.

Kjetil Knutsen sier Glimt likevel burde klart å avgjøre kampen, med tanke på hvor mange sjanser de hadde. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Under pressekonferansen etter kampslutt fikk Knutsen flere spørsmål om situasjonen - og stiller igjen spørsmål til om det gjøres forskjell på store og små klubber.

– Hvorfor velger en dommer å dømme angrip på keeper i den situasjonen? Det er for meg helt uforståelig. Da må det være en respekt for de større klubbene. Jeg klarer ikke å forklare det på en annen måte.

Også Patrick Berg var skuffet.

– Selvfølgelig en litt sur følelse akkurat nå. Etter to oppgjør føles det ut som vi fortjener å gå videre, sa Patrick Berg til Viaplay etter kampslutt.

Sporten om det elleville oppgjøret i Bodø. Du trenger javascript for å se video. Sporten om det elleville oppgjøret i Bodø.

Startet der han sluttet

For en uke siden så det lenge ut som Glimt skulle gjøre klubbens kanskje største bragd gjennom historien.

De scoret både en og to ganger før det raknet på overtid.

Og mannen bak 2-2-målet i Amsterdam, Steven Berghuis, var ikke ferdig.

Steven Berghuis scoret syv minutter på overtid i Nederland, og på nytt i Bodø. Foto: NTB

Det var riktignok Glimt som startet best. Først var det kun tyske Ramaj i veien for at nylig hjemvendte Håkon Evjen satt ballen i mål, før brønnøyværingen Saltnes ble stoppet av samme mann.

Så var det klart for Ajax-kaptein Berghuis.

Etter 34 minutter brøt han en dårlig støttepasning fra Håkon Evjen. Brian Brobbey kom seg ut på kanten og fikk lagt inn til sammen mann – som banket ballen i mål.

– Jeg tar den selvfølgelig på min kappe, men det er ikke første eller siste i karrieren, sa Håkon Evjen til Viaplay i pausen.

Berghuis kunne juble, Grønbæk og Bjørkan det motsatte. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter scoringen fikk både Hauge, Bjørkan og Evjen digre muligheter til å utligne.

Men det ble bare nesten, nesten og nesten.

Ajax kunne gå til pause med ledelse, mye takket være målvakt Diant Ramaj.

Ramaj sto en strålende første omgang for Ajax. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Røde kort og sjansebonanza

Etter hvilen gikk Glimt rett i angrep.

Og mannen som minutter tidligere tok på seg skylda for 0-1, Håkon Evjen, fikk en strålende mulighet da han var på vei igjennom etter to minutter.

Men kroaten Josip Sutalo stoppet ham effektivt, og ulovlig.

Greske Tasos Sidiropoulos gir rødt kort til Josip Sutalo etter VAR-sjekk. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Så kom sjansene for Glimt på rekke og rad:

50' Grønbæk hælflikket ballen forbi Ramaj, men reddet på streken av Sosa.

51' Berg headet på mål og Borna Sosa stoppet ballen med hånda, men Ajax reddet av en situasjon i forkant som blir frispark etter VAR.

54' Berg med skudd i tverrliggeren.

Helten for Bodø/Glimt i Amsterdam ble Albert Grønbæk da han scoret to mål. I dag svarte det ikke like bra, og etter 65 minutter måtte han i likhet med Sutalo ta en tidlig dusj.

Rødt kort etter to gule til dansken.

– Det er selvfølgelig tungt og skuffende å stå her. Det er en følelse jeg helst ikke vil prøve igjen. Jeg føler at jeg svikter i dag. Men jeg synes de andre skal ha skryt for det de leverer, sa Grønbæk til Viaplay etter kampslutt.

Mange fra Amsterdam hadde tatt turen til Bodø for å støtte Ajax. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Redning i bodøværinger

Publikum, de fra Bodø, begynte nok å bli smått nervøse for at det skulle ende som for en uke siden.

Med et stort antiklimaks.

Bodøværingen, Patrick Berg, hadde andre planer.

Fra 22 meter, etter å ha fått ballen fra en annen bodøværing, Jens Petter Hauge, banket landslagsspilleren ballen kontant ned til venstre og inn i Ajax-buret.

Patrick Berg jubler etter 1–1. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Da ble det også fyr i Glimt-fansen. Mindre fyr ble det ikke da Ulrik Saltnes fem minutter på overtid satt ballen i mål.

Han trodde selv han hadde gjort 2–1 til hjemmelaget, men målet ble annullert.

Dermed; ekstraomganger i Bodø.

– Hvordan kan du bomme på et åpent mål?

På 90 minutter ble det bare to scoringer, men mulighetene sto det ikke på.

Trenden fortsatte inn i første ekstraomgang.

Nino Zugelj ble spilt igjennom i bakrom, og kom seg forbi Ajax-keeper Ramaj.

Men på åpent mål sparket sloveneren ballen opp på tribunen.

Nino Zugelj pådro seg også et gult kort i ordinær spilletid etter å ha gått for sent inn i målvakt Ramaj. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Hvordan kan du bomme på et åpent mål? Vi har ikke råd til det når det handler om å ta seg til en åttendedelsfinale, sa NRKs sportskommentator Bjarne Brandal på radio.

Han la til:

– Der skal du egentlig bare kunne trille ballen inn i mål.

Utover andre ekstraomgang var det lite å se av Ajax. Glimt styrte det meste.

Helt til Kenneth Taylor, rett ved bortefansen, vippet ballen i krysset fra 15 meter.

1-2, seks minutter før slutt.

Ajax-fansen jubler med spillerne etter 2–1. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Berg fikk en siste mulighet på frispark etter 120 minutter spilt. Ballen smalt i tverrliggeren, men som de aller fleste mulighetene denne kvelden ble det bare nesten.

Dermed endte det med tap for Glimt mot de nederlandske stjernene.

Bodøværingene er dermed ute av Serieligaen.

Patrick Berg takket fansen etter kampen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Ajax er en stor klubb. Men det er litt bittert akkurat nå, sa Glimt-kapteinen Patrick Berg til Viaplay etter kampen.