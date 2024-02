– Det er litt rart at man skal være skuffet etter 2–2 borte mot Ajax. Det er litt blandede følelser, men vi må kunne si at det var en god prestasjon, sier tomålsscorer Albert Grønbæk (22) til Viasat.

Dansken doblet Glimt-ledelsen i midtveis andre omgang og fjorårets norske seriemester så ut til å seile inn til nok en Europa-bragd.

Men på overtid raknet det fullstendig for gultrøyene.

Først lagde midtstopper Odin Bjørtuft straffe ett minutt ut i overtiden, fikk rødt kort, og måtte se straffen gå i mål til 1–2.

Så, sju minutter på overtid utlignet Steven Berghuis til 2–2.

Glimt-trener Kjetil Knutsen forventet et Ajax-lag som skulle gå ut i hundre fra start. I stedet fikk han se sitt eget lag ta styringen allerede etter 16 minutter. Foto: AFP

– Det er mye fint å ta med og det er et godt utgangspunkt til en god fotballkamp på Aspmyra, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Uavgjortresultatet borte mot Ajax betyr at returoppgjøret i Bodø om én uke er vidåpent.

– Det blir en ny kamp på en bane og et underlag vi er trygge på. Vi er gode på Aspmyra, men så blir det en del taktiske ting man må vurdere, sier Knutsen og fortsetter:

– Ajax er et veldig godt lag offensivt og spillere med X-faktor. Vi må være et kollektiv som både forsvarer og angriper godt. Da tror jeg vi kan gjøre en god prestasjon, fortsetter Knutsen.

– Liten fordel Glimt

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp lar seg imponere over gultrøyene.

– Det er vanvittig imponerende hvor uredde Glimt er. Scoringene er virkelig flotte angrep og det er ingen tilfeldigheter. Det er kombinasjoner, god teknikk og god forståelse, sier Torp, som mener Glimt har en fordel før returoppgjøret.

– Når skuffelsen har lagt seg litt er tross alt 2–2 ikke noe dårlig utgangspunkt, fortsetter han.

Albert Grønbæk var toneangivende borte mot Ajax, og herjet på midten for gultrøyene før han måtte gå av med en skade i 2. omgang. Foto: AP

For det var i utgangspunktet en formidabel oppgave gultrøyene stor overfor i bortemøtet med Ajax i playoff til sluttspillet i Serieligaen.

Mens Glimt kom til Nederland rett fra treningsleir i Spania, hadde vertene funnet formen etter en katastrofal sesongstart, med åtte seire på de tolv siste seriekampene.

Men det var de rundt 900 tilreisende Glimt-supporterne som måtte gni seg i øynene etter 16 minutter.

I hovedrollen: Albert Grønbæk (22).

– Propagandafotball

Midtbanejuvelen har nylig signert en ny kontrakt med bodøværingene, og ga umiddelbart valuta for pengene.

– I dag økte han verdien sin med 30-40-50 millioner med den kampen. Der har Glimt truffet blink, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland om Grønbæk.

Han begynte hele angrepet med et hælspark til Patrick Berg, som igjen fant Jens Petter Hauge på kanten.

Hauge fosset mot Ajax forsvaret, ventet akkurat lenge nok, før han fant Grønbæk på motsatt side av boksen.

Glimt-spillerne jubler etter 2-0-scoringen fra Albert Grønbæk. Foto: AP

I duell med supertalentet Jorrel Hato (17) skjøt han ballen iskaldt i nærmeste stolpe, og tok målvakt Diant Ramaj på feil fot.

– Det er et mønsterangrep. Det er propagandafotball, sier Viaplay-ekspert Pål Andre Helland om 1-0-scoringen – som også ble resultatet til pause.

– Dansk gave til norsk fotball

Men han var ikke ferdig med å sjokkere de rundt 50.000 tilskuerne på Johan Cruijff Arena.

Etter 63 minutter skulle 22-åringen få nettsus igjen.

Denne gangen var han litt heldigere, etter at ballen spratt litt frem og tilbake i boksen. Grønbæk fikk ballen tilbake i bena inne i boksen, og avsluttet iskaldt og rolig i lengste hjørne.

– En dansk gave til norsk fotball, utbrøt NRK-kommentator Olav Traaen.

2–0 til Bodø/Glimt og Ajax sto igjen lamslåtte.

Minuttet før full tid, skulle derimot Ajax tenne håpet før returoppgjøret.

Innbytter Odin Bjørtuft felte vertenes kraftspiss Brian Brobbey, og dommeren pekte på straffemerket.

I tillegg dro han opp det røde kortet, som følge av at Bjørtuft fratok Brobbey er klar scoringsmulighet.

Ajax-spillerne var raske med å hente ballen etter å ha satt inn 2–2 mot Glimt sju minutter på overtid. Foto: Reuters

– Det er usportslig. Han gjør ikke et ærlig forsøk på å ta ballen og forsøker å sabotere, sier Torp

Branco van den Boomen gikk frem til 11-meteren og satte ballen forbi Kjetil Haug i Glimt-målet.

Dermed ble det noen neglebitende sluttminutter i Amsterdam.

Og sju minutter på overtid kom utligningen fra nederlenderne.

Henderson om returoppgjøret: – Det blir tøft

Ajax kanskje største profil er tidligere Liverpool-spiller Jordan Henderson.

Etter kun et halvår i Saudi-Arabia, vendte han tilbake til Europa og Ajax.

Han var fornøyd med at laget klarte å komme tilbake fra 0–2.

– Det sier mye om laget at vi klarer å komme tilbake, sier han til Viasat.

Han er spent på returoppgjøret, uten at det virket som han hadde studert gjestene så nøye.

Jordan Henderson ser kanskje ikke frem til returoppgjøret i Bodø neste uke, på kunstgress, fire grader og sur vind. Foto: Reuters

– Det blir tøft. De er et godt lag og godt organiserte, fortsetter Hendersen.

– Jeg har hørt at det er kaldt ... og at det er kunstgress? Det blir en annerledes test for oss.

Han avviste at Ajax ble overrasket over nivået til Glimt.

– Nei, vi visste at de var et godt lag, noe de beviste i kveld. Men vi kan spille bedre, sier Henderson.