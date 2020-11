I dag skal kontrollutvalget i Bodø behandle en rapport som de selv har bestilt av Salten kommunerevisjon.

Bakgrunnen er at en ansatt ved HR-avdelingen allerede i 2016 varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold knyttet opp mot bedriftshelsetjenesten Stamina Helse.

HMS-rådgiveren avdekket at det var fakturert store beløp som ikke var avtalt.

Millionbeløp

Disse beløpene skulle inngå i kontrakten Bodø kommune hadde med Stamina Helse, men var fakturert utenom.

Det dreide seg om 1,5 til 2 millioner til sammen over flere år.

Ifølge rapporten, som blir lagt fram i dag, kommer det fram at den ansatte skal ha varslet om forholdet i flere runder til flere ledere.

Men saken ble ikke behandlet som et varsel, ifølge rapporten.

Revisor Bjørn Vegard Gamst i Salten kommunerevisjon skriver i rapporten at blant dem som ikke fulgte opp varselet var assisterende rådmann og HR-sjefen.

NRK har vært i kontakt med HMS-rådgiveren. Hun vil ikke stille til intervju, men sier hun ser fram til at saken skal behandles i kontrollutvalget.

Senere ble forholdet ordnet opp i. Men Salten kommunerevisjon mener at dette kan tyde på at Stamina-varsleren fikk en negativ reaksjon på grunn av varslingen.

Ble fratatt arbeidsoppgaver

– Varsler i Stamina-saken ble fratatt sine arbeidsoppgaver som HMS-rådgiver, og tildelt andre arbeidsoppgaver. Dette under en forståelse fra varslerens side om at stillingen ble lagt ned av andre årsaker. Når det så opprettes sak for å opprette stillingen på ny bare uker etter at varsler har sagt opp sin stilling, er det vanskelig å ikke se konturene av gjengjeldelse, skriver Salten kommunerevisjon.

HMS-rådgiveren har senere sagt opp stillingen sin, og skal starte i ny jobb utenfor kommunen.

Revisoren oppfordrer rådmannen til å få på plass rutiner for å følge opp varsel. Rådmannen mener rapporten går altfor langt i sine konklusjoner. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

Gamst skriver videre at de sakene som kommunerevisjonen har undersøkt viser tegn på at varslere i liten grad er sikret det vernet de har krav på i Bodø kommune.

– Gjengjeldelse kan forekomme. HR-sjefen kan dermed ikke sies å føre tilstrekkelig kontroll med at varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse, heter det i rapporten.

I den knusende rapporten oppfordres Bodø-rådmann Rolf Kåre Jensen til å få på plass bedre rutiner for å følge opp varsel fra de ansatte:

Av åtte punkter står det blant annet: Ekspandér faktaboks Revisor finner at det er redegjort for at HR-sjefen ikke har ført nødvendig kontroll med at varslingsrutinen følges opp i kommunen.

HR-sjefen har ikke sørget for at kommunen har formelle rutiner for å ivareta habiliteten i varslingssaker dersom det varsles på Rådmannsnivå i kommunen.

Med saksbehandlingstid på opp imot ett år og over et år på minst fire saker kan HR-sjefen ikke sies å ivareta at saksbehandlingstiden overholdes i varslingssakene.

Det forekommer gjentatte ganger at ledere i Bodø kommune og HR-kontoret ikke tar imot muntlige og skriftlige varsel slik Varslingsrutinen krever.

Flere forhold kan oppfattes som en reaksjon på at det er varslet. HRsjefen kan dermed ikke sies å ivareta at at varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse.

Utfordringer med å ivareta habilitet i saksbehandlingen av varslingsaker og stillingsendringer. Habilitetsreglene kan dermed ikke sies å være tilstrekkelig oppfulgt.

Konklusjon:

Bodø kommunes HR-kontor følger i liten grad opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kommunerevisoren har også undersøkt i hvilken grad følger Bodø kommunes HR-kontor opp kravet til drøfting ved endring av stilling og arbeidsoppgaver.

Revisor har her undersøkt kravet til drøfting og funnet at dette ikke kan dokumenteres i mer enn en av ni saker. Konklusjon: Kravet til drøfting ved endring av stilling og arbeidsoppgaver er i liten grad fulgt opp av Bodø Kommunes HR-kontor.

Kommunerevisoren har også undersøkt om Bodø kommune fulgt opp kontrakten med Stamina Helse i henhold til kontrakten og andre gjeldende retningslinjer.

Det har forekommet bestillinger utenfor kontrakt i Stamina-saken, det har nylig vært planlagt nye bestillinger utenfor kontrakt, men disse ble stoppet. Bestillinger utenfor kontrakt vil bryte med bestemmelsene i kontrakten og skal dermed ikke forekomme. HR-sjefen har utfordringer med å følge opp at kjøp utenfor kontrakt skal føre til ny anbudskonkurranse.

På bakgrunn av alle feil som ble gjort de første årene i kontraktsoppfølgingen burde HRsjefen sørget for at vedkommende som ble satt til denne oppfølgingen hadde kompetanse og mulighet til å følge opp kontrakten på en forsvarlig måte. Konklusjon: Kontrakten med Stamina Helse er liten grad fulgt opp i henhold til kontrakten og andre gjeldende retningslinjer.

Rådmannen uenig

HR-sjef i Bodø kommune Rune Braseth sier at det er rådmannen som håndterer og kommenterer denne saken.

Rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune har det øverste ansvaret for kommunens HR-avdeling. Foto: Oliver Rønning / NRK

Rådmannen mener rapporten går altfor langt i sine konklusjoner.

– Jeg mener at det ikke er kontrollutvalgets oppgave å behandle enkeltsaker på denne måten. Revisjonen har ført en prosess som har vært lukket for rådmannen, og jeg er uenig i prinsippene for revisjon.

Rådmannen ønsker ikke å si mer om saken før etter at kontrollutvalget skal behandle saken.

Høyre kritisk og bekymret

Gruppeleder i Bodø Høyre Lars Vestnes har sittet i kontrollutvalget. Han sier at denne saken føyer seg inn i rekken av tidligere og nye varslingssaker i kommunen.

– Innbyggernes penger skal forvaltes på best mulig måte. Det er flott at noen sier fra dersom så ikke skjer, mener Lars Vestnes (H). Foto: Martin Steinholt / NRK

Han understreker at han ikke kjenner alle detaljene i saken, men mener den framstår som alvorlig.

– HR-kontoret skal være vår sikkerhet for at vi har gode og ryddige prosesser rundt varsling. Det burde vært positivt at en ansatt i Bodø kommune tar tak i mistanker om økonomisk mislighold av offentlige midler. Det virker som at noe som var enkelt og positivt å få ryddet opp i, i stedet har utviklet seg til en personalsak.

Å ivareta en varsler er en viktig jobb, ifølge Vestnes.

– Varslere skal føle at de er godt ivaretatt av arbeidsgiver og kolleger. Vi som politikere og folk i Bodø skal vite at slike saker blir håndtert på en ryddig måte.

Etterhvert havner denne saken i bystyret.

– Vi må ta på alvor de funnene som er gjort i denne saken, og forvente at det ryddes opp slik at vi unngår feil i framtiden.

NRK har mandag kveld vært i kontakt med Marius Finsæther Øksenvåg, som er regiondirektør for Vest og Nord i Stamina Helse, nå Avonova. Han ønsker ikke å kommentere saken.