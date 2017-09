Bodø er Norges kulturkommune 2017

Bodø er årets kulturkommune i konkurranse med Moss og Røros. Juryen sier at Bodø gjennom lang tid har lagt til rette for kulturaktivitet og kulturopplevelser. De trekker spesielt frem at kommunen har vært bevisst sin satsing på kultur lokalt og i by, og ambisjonene om å bli europeisk kulturhovedstad.