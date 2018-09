Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» tildeles hvert år den byen som har utmerket seg ved sitt sentrumsarbeid og som har lykkes i å gi nytt liv sentrum i byen.

Basert på en samlet vurdering av innsendte søknader og dokumentasjon, var tre byer nominert til Sentrumsprisen 2018: Bodø, Porsgrunn og Stavanger.

Onsdag ble det klart at Bodø, som i fjor vant prisen norges mest attraktive by, i år stakk av med sentrumsprisen.

– Det er jo fantastisk artig at vi fikk denne prisen. Det er jo veldig flott å få en sånn annerkjennelse av det som har vært et veldig målrettet arbeid for oss. Både i kommunen, men også i tett samarbeid med næringslivet i Bodø sentrum, forteller ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

- Vi har gjort mye for å komme hit og for å vinne denne prisen, men vi vil jo også mye mer med sentrum, forteller en stolt ordfører, Ida Pinnerød. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Derfor vant Bodø

Hun mener det er flere grunner til at Bodø trakk det lengste strået i konkurranse med de øvrige finalistene

– En av hovedgrunnene til at vi lykkes veldig godt med sentrumsutviklinga, er fordi vi bygget Stormen. Det er et stort kulturkvartal midt i sentrum, i hjertet av byen. Det har vært en utrolig viktig bidragsyter for at vi har kommet videre i satsingen, forteller Pinnerød.

Bodø-ordføreren trekker fram byggingen av kulturbygget Stormen som av det som har gitt sentrum av nordlandsbyen et løft. Foto: Susanne Lysvold / NRK

De nominerte kandidatene er vurdert av en fagjury, bestående av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norsk Sentrumsutvikling styre og administrasjon, samt norske gårdeiere og eiendomsforvaltere.

Byene ble vurdert ut i fra strategisk sentrumsutvikling, konkrete tiltak gjort innen handel, tjenesteyting, kultur, opplevelse og lokalt samarbeid for å livliggjøre byen.

– Det er også selvsagt det store arbeidet næringslivet gjør. Det at vi jobber tett sammen med næringslivet, og ikke minst at hotellene, reiseliv og ulike aktører er på offansiven. Vi var bekymret for at sentrum skulle dø ut i konkurranse med sterke handelssenter også utenfor det som er selve sentrumkjernen. Men jeg tror at kulturbyen Bodø vokser fram, som vi gjør med den kultursatsingen vi har hatt og det er veldig viktig, forteller Pinnerød.