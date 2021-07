Lastebil måtte vike for bobilene: – Trodde det var en spøk

Da lastebilsjåfør Richard Plejdrup skulle ta ferga MF «Tranøy» kl. 18 fra Moskenes til Bodø tirsdag ettermiddag, fikk han ikke bli med.

Beskjeden fra fergemannskapet var at bobilene skulle på ferga, men ikke tungtransport, ifølge yrkessjåføren.

– Jeg trodde først det var en spøk.

Plejdrup har vært tungtransportsjåfør i over 20 år, og har aldri opplevd lignende.

– Dette er ikke i orden. Simpelthen ikke i orden. Vi er faktisk på jobb og har tidspunkt å overholde.

Dette til tross for at han var i fergekøen nesten tre timer før avgang.

Sjåføren fikk ingen ytterligere forklaring på hvorfor han måtte bli igjen.

– Jeg kan forstå at noen ikke blir med hvis det er mange større kjøretøy. Men vi var to stykker, og tidlig på plass, sier Plejdrup.

Dette førte til at han ikke kom til Bodø før i ettiden på natta, hvorpå han måtte avslutte arbeidsdagen på grunn av arbeidstidsbestemmelser. Som igjen førte til forsinkelse på minst en halv dag.

– Dette vil forfølge meg resten av uka og gå utover helga, forklarer han.

– Rammer logistikken i hele landsdelen

Dette skjer få dager etter at rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund for Nordland, Troms og Finnmark, Frank Lauritz Jensen, gikk ut i media og krevde nettopp det motsatte:

At yrkessjåførene må få fortrinnsrett på ferge.

– Hvis vi ikke kommer frem, rammes logistikken i hele landsdelen, sier Jensen.

Han har full respekt for kapteinens avgjørelse og sier at det finnes nok ei logisk forklaring, men trekker frem at det er infrastruktur som rokkes ved her.

– Det er mat, medisiner og andre viktige varer som skal frem til folk. Og alt er lagt opp etter en stram logistikkplan, forklarer han.

– Så handler det om respekt for tiden til de som er på jobb.

Han synes likevel forklaringa til Torghatten om at de tar for stor plass når de stroppes fast er for tynn.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, forklarer at hvis sjåfører bryter kjøretidsbestemmelsene, får de en heftig bot. Selv om sjåføren slapper av på ei ferge i tre timer, regnes det som kjøring. Dermed kan det til slutt bli veldig lite tid på veien hvis man må vente ekstra lenge i fergekø. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Forbundet krever at all yrkestransport får kjøre i en egen fil om bord med prioritert plass på fergene.

– Så får de som er på ferie stå noen timer ekstra, sier rådgiveren.

– Men hvorfor kan ikke yrkessjåførene forhåndskjøpe plass på ferga og bli prioritert på den måten?

– Da må de bestille plass på alle ferger for å være sikre på å komme med hvis det skulle oppstå veiarbeid, trafikkulykke, lange køer, og så videre.

– Men de hindringene må jo alle andre forholde seg til også?

– Ja, men de er jo gjerne på ferie. Alle må ikke frem.

Forskrift om transport med ferje Ekspandér faktaboks § 3.Fortrinnsrett Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn. Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje.

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og nettselskapenes feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på tjenestereise som ikke kan utsettes.

Statens vegvesen kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller.

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter skal alltid gå foran.

Torghatten: – Ingen ny praksis

– Det er ingen ny praksis at bobiler og turister skal prioriteres. Overhodet ikke.

Det sier driftssjef i Torghatten Nord, Reidar Waage. Han kjenner ikke hendelsen, men forklarer at hvis store nyttekjøretøy skal på ferga i dårlig vær, må de stroppes fast. Dette vil ta opp enda mer plass av ferga.

Lastebileierforbundet og yrkessjåførene mener de likevel burde få komme om bord.

Driftssjef Waage setter NRK i kontakt med kapteinen til MF «Tranøy» tirsdag 20. juli:

Kaptein Odd Berg sier at heller ikke han hadde vakt på dette tidspunktet, og at det var styrmann som ga beskjeden.

– Og det var visstnok ikke yrkessjåførenes tur til å komme på ferga.

Men sjåfør Plejdrup har jo fortalt at de stod langt framme i køen, så dette blir ord mot ord.

– Uansett har vi begrensninger på å ta med store nyttekjøretøy når det er såpass høye bølger som det var i går. Men bobiler får komme om bord, for de har lavere tyngdepunkt.

Kaptein Berg antar det finnes en logisk forklaring bak det hele, for:

– Det er ikke ny praksis at vi skal nedprioritere nyttekjøretøy.

Faktisk er han helt enig med sjåføren og lastebilforbundet:

– De burde så absolutt få prioritert plass på fergene.

Statens vegvesen har så langt ikke sett noen grunn til at yrkessjåfører skal ha særrettigheter.