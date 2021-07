Det er kraftig uvær på gang i Lofoten.

Det er farevarsel ute for kraftige vindkast for Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Sterk vind og store nedbørsmengder er nøkkelordene.

Allerede er det økt til stiv kuling langs store deler av kysten, opplyser statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

– Utover kvelden får vi enda mer økning, inn mot Vestfjorden, yttersida og Sør-Troms. Utover kvelden og natta kan vi få vindkast opp mot 30 m/s.

De dårlige værutsiktene har tydeligvis gjort at mange ønsker å forlate regionen. De som skal ta ferga fra Lødingen til Bognes må mildt sagt smøre seg med tålmodighet.

Vogntogsjåfør Fredrik Freiberg ble stående fast i fergekøen på vei til Lødingen. Han beskriver situasjonen slik (NRK har moderert språket noe i sitatet):

– Det ser jo ikke ut når alle som har fått lappen kjøper seg bobil og skal til Lofoten samtidig! Det er jo et kaos hele sommeren, og å kjøre vogntog oppi dette er et mareritt. Fergene og fergekaia er ikke dimensjonert til den trafikkmengden som er nå.

Oppdatering 17.40: Torghatten nord opplyser at de kansellerer alle avganger på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Lødingen 17.15 og fra Bognes 17.15 blir dermed de siste.

Anbefalt omkjøring er via Narvik, E6 Bognes-Skarberget eller Rv827 Drag-Kjøpsvik, melder Veitrafikksentralen.

Innstilte ferger Ekspandér faktaboks Kanselerte fergesamband kl. 17 er: Bodø-Moskenes

Bodø-Værøy-Røst-Moskenes

Fergesambandet Sandnessjøen-Dønna-Løkta

Bodø-Steigen-Svolvær

Tjøtta-Forvik

Ruteturen fra Vågaholmen med anløp Myken

Helgelandspendelen anløp Myken Svolær-Skutvik går fremdeles, men med 30 minutt forsinkelse grunnet dårleg vær. Det er værforbehold om anløp Løta på ruta: Sandnessjøen-Dønna-Løta, skriver Boreal. Torghatten Nord antar at Skargberget-Bogenes og Kjøpsvik-Drag kommer til å gå ut over kvelden, selv hvis Lødingen-Bognes blir stengt.

– Helt ekstremt

Dårlig vær mellom Lofoten og Bodø har gjort at flere ferger har vært innstilt. Trafikken har derfor flyttet seg til Lødingen, og det er der biler står i kø.

Ifølge NRKs reporter i Lofoten var det mange turister som pakket ned teltene sine og forlot Lofoten. Det har ført til ekstra stort trykk på veinettet.

Like før klokka 14 meldte Torghatten Nord om ventetida i sambandet Lødingen-Bognes beregnes til å være tre timer på grunn av stor trafikk.

På Lødingen-sida er altså køen flere kilometer lang. Det viser videoen Marie Kvalø har sendt til NRK Nordland:

Fire-fem sekunder ut i videoen har NRK tredoblet hastigheten. Du trenger javascript for å se video. Fire-fem sekunder ut i videoen har NRK tredoblet hastigheten.

Erfarne sjøfolk har ikke sett lignende.

– Dette er helt ekstremt, jeg har aldri sett så mye trafikk her før, sier Pål Ramberg, kaptein på Lødingen-Bognes-ferga, til Vesterålen Online.

Når NRK ringer Ramberg forklarer han at det står biler nok til å fylle fire-fem ferger. Kapasiteten er sprengt.

Vogntogsjåfør Fredrik Freiberg ble sittende fast i bilkøen. Foto: Fredrik Freiberg

Da kapteinen styrte ferga mot Bogenes fra Lødingen litt over halv tre i ettermiddag var det nesten 700 meter kø på E10 pluss oppstillingsplassen på fergekaia.

Slik er værutsiktene fremover. Du trenger javascript for å se video. Slik er værutsiktene fremover.

– Sist vi gikk fra Lødingen stod det akkurat like mange biler igjen da vi hadde fylt opp ferga.

Driftssjef Reidar Waage i Torghatten nord er bekymret.

-– Nå begynner det å blåse opp på Tysfjorden, og det er store fare for at må innstille fergetrafikken også her. Vinden skal øke på. Det er stor sannsynlighet for stenging.

Kan gå fra vond til verre

Fra i morges har to av fergene som går Bodø-Moskenes blitt kansellert.

– Det er så dårlig vær at det ikke er forhold for å gå over Vestfjorden i dag, sier Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

Fram til nå har ferga til Moskenes, Værøy og Røst gått. Det har også den ene ferga mellom Bodø-Moskenes, seier Torkildsen, og legger til:

– Nå kansellerer vi ettermiddagsturen til Værøy og Røst og gjør ei vurdering av den ene ferga som har gått Bodø-Moskenes i dag. Det er enda ikkje klart om vi også kansellerer den i ettermiddag.

Men ikke lenge etter at NRK snakket med Torkildsen, kommer denne meldingen:

Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Fergerute 18–782 Bodø-Moskenes A-ruten i kveld. Avgangen fra Bodø kl. 18:45 og avgangen fra Moskenes kl. 23:45 er kansellert. Dette på grunn av dårlig vær.

Mer trafikk enn normalt

Direktøren forteller at det er større trafikk enn normalt, og at trykket er størst sørover, fra Lødingen til Bognes. Torghatten Nord har alt av materiell som er tilgjengelig i bruk.

Men med dårligere vær i vente, kan det være lengre køer i vente. Han håper uansett at lavtrykket passerer raskt, sånn at de i morgen formiddag kan være tilbake i tilnærmet normal drift.

– Hvordan vil du beskrive trafikken?

– Det har vært bra trafikk hele uka, men når Bodø-Moskenes stenger ned i så stor grad som vi har måtte gjort i dag, er det som utløser trafikken. Ellers har vi ikke noe unormalt stor trafikk.