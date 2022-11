Butikkhyllene tar inn julepynt tidligere og tidligere for hvert år som går. Dette er til stor fortvilelse for de som er allergisk mot planten julestjerne.

– I år startet det så tidlig som i oktober, sier Lillian Jakobsen.

Hun bor i Mo i Rana og har vært allergisk mot juleplanten så lenge hun kan huske.

– Det setter seg i lungene og trigger kraftige astmaanfall. Når jeg har vært på butikken kan jeg bli sengeliggende i tre dager.

Årets første møte med julestjerna var på et lokalt kjøpesenter. Selv om hun ikke gikk forbi butikken med blomstene begynte ansikt og lunger og svi, og Jakobsen mistet stemmen.

– Det var som å bli utsatt for et gassangrep.

Føler seg utestengt fra samfunnet

Nå har hun helt sluttet å dra på butikk i perioden blomsten selges, og er avhengig av at andre kan ta handelen for henne.

Men det er ikke bare i butikkene Jakobsen møter på problemer med julestjerna.

For blomstene som selges i butikken, blir naturligvis pynt i tusenvis av norske hjem.

MYTE: Det hjelper ikke å knippe av den gule blomsten på julestjerna. Foto: Randi Wilsgård

– Jeg må ringe rundt og spørre folk hvilke juleblomster de har før jeg kan dra på besøk, sier Jakobsen.

Hun forteller at det ikke er nok å gjemme bort planten i forkant av besøket heller.

– Jeg har vært på besøk og opplevd at jeg har blitt kjempesyk fordi noen gjemte vekk blomsten på vaskerommet før jeg kom dit.

– Jeg har egentlig begynt å bare holde meg hjemme i denne sesongen. Og jeg føler meg skikkelig utestengt.

Umulig å unngå

Generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum, synes det er trist å høre om Jakobsens situasjon.

– Julestjerner er en av de blomstene mange reagerer på fordi den avgir en gass som kan irritere luftveiene.

Likevel mener Grøttum at også allergikere også må beskytte seg selv og finne en strategi for å leve med egen allergi.

– Vi får aldri innført et forbud mot julestjerner og da må man lære seg å finne en måte å unngå det på.

INNEKLIMA: Det er viktig med et godt inneklima året rundt, men særlig om vinteren når vi tilbringer mye tid inne. Foto: LHL Astma og allergi

– Den som er veldig allergisk kan si fra på forhånd før man drar på selskap om at man er allergisk. Man må gi omgivelsene muligheten til å tilrettelegge. Det er mye bedre for alle.

Julestjernen Ekspandér faktaboks En undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Allergiguiden viser at juleblomster er den største årsaken til juleallergi. – Julestjerner er billige, og de selges overalt; på gartneri, dagligvarebutikk, de står i inngangspart til butikken, og er veldig vanskelig å unngå hvis du først reagerer på den. Julestjerne inneholder nemlig slimhinne- og hudirriterende stoffer som kan gi svært ubehagelige reaksjoner, særlig for allergikere.

– Vi kan bruke allergivennlige alternativer som for eksempel julekaktus og ildtopp, eller kunstige blomster.

«Juleallergi» angår mange

Og det er ikke bare julestjerna som kan gi allergiske reaksjoner i jula.

Ifølge en undersøkelse gjort for Allergiguiden, som drives av legemiddelfirmaet Viatris, har nesten én million nordmenn problemer med juleallergi.

Dette inkluderer ting som julegleder, svibler, liljer, tulipaner, julestjerner, og ikke minst juletrær. Men også nøtter, stearinlys og andre ting med sterk aroma.

INNEKLIMA: Det er viktig med et godt inneklima året rundt, men særlig om vinteren når vi tilbringer mye tid inne. Foto: Kristin Rivrud / NRK

– Det er mange ting med jula man kan reagere på. Det er en årstid hvor vi er mye inne, og vi koser oss meg mange forskjellige ting, som mange er allergisk mot, sier generalsekretær Grøttum.

Hun sier at det ikke er mulig å vite hvor mange som er allergisk mot selve julestjernen, men at når man først er overfølsom mot noe, så er det sjelden at man ikke reagerer på flere ting.

– Hvert år får vi flere henvendelsene som sier at de plages av gassen fra julestjerne. Så det er jo et rent problem, og det gjelder en god del av nordmenn. Hvis man først har et problem med lukter og parfyme, som det er mye av i julen, så er det ofte flere ting som kan irritere slimhinnene.

Grøttums tips til en allergivennlig jul Ekspandér faktaboks Nøtteallergi og mandel i grøten? Bruk bønner Erstatt nøtter med svisker, dadler eller rosiner Kjøp roser, tulipaner og julekaktus istedenfor julestjerner Bruk munnbind Bytt ut edelgrana med plasttre Og du? Ikke overdriv parfymebruken.

Todelt kjøpesenter

Knut Skatland er senterleder på Amfi Mo i Rana, hvor Jakobsen ofte tar turen.

– Vi har et todelt senter med to bygg og en gågate i midten. Som det hører med i et kjøpesenter er det en blomsterbutikk i det ene bygget.

– I det andre bygget har vi bestemt at det ikke skal være noe som kan påvirke allergien til folk. Alt av utstilling og lignende er allergivennlig, sier senterlederen.

Skatland forteller at flere tilbakemeldinger fra kunder førte til denne løsningen for noen år siden.

– Vi prøver å etterleve ønsket til de som er allergikere om å holde den ene siden allergivennlig.