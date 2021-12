– Ekte juletrær er verstingen. Sikkert fordi de er så store, sier Helle Vestby Talmo.

Hun har vært allergisk hele livet. Men det tok noen år før foreldrene skjønte at datteren var allergisk mot mye av det vi forbinder med jula.

– De første årene hadde vi ekte juletre. Men nå har hele familien og nære venner kunstige trær, sier Vestby Talmo.

I tillegg til juletrær er hun allergisk mot juleoppsatser, klementiner, røkelse, nøtter og mandler.

– Så vi har aldri mandel i grøten på julaften, kan du si.

KAN IKKE BERØRE: Helle Vestby Talmo er så allergisk mot nøtter at hun ikke kan ta i dem. Da kan hun få elveblest. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Veldig forskjellige reaksjoner

En skulle kanskje tro at allergiske reaksjoner er like fra gang til gang. Det er de ikke for Vestby Talmo. Hun har nemlig både allergi, astma og eksem.

– Det er litt uforutsigbare reaksjoner. Noen ganger blir jeg rød. Andre ganger går det på luftveiene. Eller jeg kan få blemmer og klø.

Men likevel gruer hun seg ikke til jul.

– Jeg liker jo jula. Jeg må bare være ekstra forsiktig. Alt som andre forbinder med julekos er juleverstinger for meg, sier allergikeren.

ALLERGITESTING: Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Dessuten kan hun ikke dra hjem til hvem som helst i november og desember.

– Hvis jeg blir invitert et sted jeg ikke har vært før må jeg ringe og forsikre meg om at de ikke har de tingene jeg er allergisk mot i hus. Det blir ofte til at vi samles hjemme hos meg.

Stadig flere får jule-allergi

Helle er ikke alene om å ha det tøft i jula. De siste årene har 45 prosent flere nordmenn fått allergilignende symptomer i jula. I 2017 var det 660.000 med slike plager. I dag er det 960.000, melder NTB.

– Det er generelt mer allergi i samfunnet. Dette kommer som følge av vår moderne livsstil. Vi lever for hygieniske liv, sier øre-nese-halsspesialist Michael Strand.

SER MYE ALLERGI: Øre-nese-halsspesialist Michael Strand i Haugesund. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Ifølge Strand har bønder minst allergier. Grunnen er at de eksponeres for mer naturlige bakterier daglig.

– Allergikere kan få det enda verre i jula. For da tar vi inn planter og trær i hus som vi ikke vanligvis har der, sier Strand.

Finnes hjelp mot verstingene

Juleverstingene er juletrær, planter, støv fra gammel pynt og røkelse. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Allergiguiden.

– Jeg vil si at julestjernen er aller verst for de fleste allergikere, sier spesialisten.

Helle Vestby Talmo er ikke overrasket over at flere får allergier i jula. For henne ble høytiden så slitsom at hun måtte få sterke medisiner.

– Og det har hjulpet en del. Jeg går på immundempende medikamenter. Blant annet for å takle jula, sier hun.