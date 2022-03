Både tørt og fuktig inneklima kan skape problemer for hus og helse

Mens kulda sniker seg inn gjennom husveggen, fyres det for harde livet.

Ovnen er så full at glasset sprekker.

Panelovnen er sprengt.

Og badegulvet brenner.

Men om du har det for varmt hjemme kan det skape problemer for deg.

– Det bidrar til at inneluften tørker ut. Kald luft kan bære på mye mindre fuktighet enn varm luft, forteller desksjef og informasjonskonsulent for IFI, Chera Westman.

Lav eller høy luftfuktighet?

Og alt som omhandler inneklima, er i vinden.

Salgssjef i Elkjøp, Arnstein Værdal, forteller om en voldsom økning i salg av apparater som kan bedre lufta innendørs.

– Da pandemien traff, endte mange opp på hjemmekontor. Da ble vi mye mer opptatt i å ha så god luft og inneklima som mulig.

Akkurat nå er det høysesong for lav luftfuktighet. Og det kan få konsekvenser for treverk i hus og hjem.

Om du har det for varmt, kan du dra på deg både hodepine, tørr hud og unormal tretthet. Man kan også få tørre og såre slimhinner.

Chera Westman, desksjef og informasjonskonsulent for Informasjonskontoret for farge og interiør. Foto: Jan Lillehamre / ifi.no

Luftfuktigheten bør ligge et sted mellom 30 og 60 prosent. Blir fuktigheten høyere enn 60 prosent, kan det også skape problemer.

– De fleste lever i et inneklima som på vinteren holder seg på mellom 10 og kanskje 5 prosent luftfuktighet. Og det er ikke sunt, verken for helsa eller gulvene.

Problemet vil i de fleste tilfellene være midlertidig. Likevel kan den tørre lufta skape utfordringer.

For å forebygge dårlig helse og sprukken parkett er det flere tiltak man kan gjøre for å tilføre fukt.

Dette er Westmans beste tips for mer fukt:

Kjøp grønne planter Skru av kjøkkenvifta Tørk klesvasken i stua La badedøra stå åpen Invister i et hygrometer

Hverdagslige aktiviteter som matlaging, rengjøring og klestørk kan med andre ord øke luftfuktigheten betraktelig.

Advarer mot høy luftfuktighet

De siste årene har det blitt populært med luftfuktere.

I dag kjøpes de med trendy design og lovnader om en bedre helse.

Fagsjef for inneklima ved Astma og allergiforbundet, Kai Gustavsen advarer mot å ha for høy luftfuktighet.

Gustavsen sier det har oppstått en kontrovers mellom markedskrefter og kunnskap om inneklima og fuktighet.

– Det er risiko knyttet til bruk av luftfuktere inne. Særlig i eldre boligmasser kan det bli muggsopp og fuktskader. Man må være veldig forsiktig. De skal helst brukes i nye boliger og man må være bevisst på bruken.

Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima ved Astma og allergiforbundet. Foto: Tore Fjeld / Norges Astma- og Allergiforbund

Sliter du med for høy luftfuktighet gir det økt risiko for fuktskader, noe som utgjør et større helseproblem enn tørr luft gjør.

– Når det er regnvær kan du gå rundt huset og sjekke takrenner og nedløp. Sjekk om vann renner bort fra huset og bort fra grunnmuren.

Hvert år får forsikringsselskapene 50.000 til 70.000 meldinger om vannskader.

Her er det altså mye penger å spare.

– Dessverre er det flere som får fukt, muggsopp og vannskader fordi vannet har rent ned i kjelleren og inn under huset.

Det handler altså om å finne en gylden middelvei.

Gustavsens tips for mindre fukt: