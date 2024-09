Seniorrådgivar Susanne Hanssen svarar:

Seksjonsleiaren i Statsforvaltaren seier at dei tidligare har opplevd at løyver dei har gitt til felling av bjørn har blitt påklaga og trukke tilbake av Miljødirektoratet. Er dette vanleg praksis?

Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak statsforvaltere avgjer innen rovvilt. Det er ikkje ofte vi endrer vedtak. Statsforvaltarane har ein krevjande jobb med å finne balansen mellom omsynet til beitedyr på den ene sida og til dei nasjonale bestandsmålene for rovviltartene på den andre. Vår oppgåve er å gjere ein uavhengig vurdering av kvar sak, og i enkelttilfelle kan det difor bli aktuelt å overprøve førsteinstansen. Eit mål med klagebehandlinga er å sikre at statsforvaltarane tolker regelverket likt og at det er ein lik forvaltningspraksis ut frå regelverket.

Er dette overprøving av lokal forvaltning?

På alle område i samfunnet er det slik at enkeltvedtak avgjort av eit forvaltningsorgan kan bli omgjort eller endra av ein overordna instans. Det følger av forvaltningslova.

Seksjonsleiaren seier at løysinga for Nordland ikkje er god, fylket er for smalt til å ha område både for beitedyr og rovvil. Kva tenkjer de om dette?

Ja, Nordlands geografi er noe utfordrande. Dette er ein av årsakane til at Stortinget har definert eit såpass lavt bestandsmål på eitt årleg ungekull. Andre regioner i Noreg har høgare mål. Stortinget har også slått fast at det skal bli lagt opp til ein geografisk differensiert rovviltforvaltning i kvar forvaltningsplan, som betyr at kvar region skal ha område der rovvilt blir prioritert og andre område der beitedyr blir prioritert. Dette er også gjennomførbart for Nordland, men dagens forvaltningsplan fungerer ikkje etter hensikten. Alternativet er som no, at terskelen for felling av bjørn må setjast høgt uavhengig av kor bjørn dukker opp. Det er lite forutsigbart for beitebrukarane.

Er de, som statsforvalteren i Nordland, uroa for at dette gjer at det blir færre landbrukarar i Nordland?

Miljødirektoratet har ikkje oversikt over utviklinga i talet på bruk i Nordland, dette har Landbruksdirektoratet. Vi er ikkje kjent med at det foreligg kunnskap om kva som er dei bakenforliggande årsakane til eventuelle endringar i talet på bruk. Generelt har tap til rovvilt gått ned dei siste 15 åra, som det går fram av Rovbase (https://www.rovbase.no/erstatning/sau).

Det er eit felles mål for forvaltninga å nå den doble målsetjinga i rovviltforvaltinga, der omsyn til både beitebruk og rovvilt blir ivaretatt.