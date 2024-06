Mange kan ha demens uten å vite det: – En kjempeutfordring

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Gjertrud Eggen ble diagnostisert med Alzheimers sykdom etter at mannen la merke til at hun begynte å oppføre seg litt annerledes enn før.

En norsk studie viser at mange lever med uoppdaget demens. Alle deltakerne i studien hadde en demenssykdom, men kun 35,6 prosent av dem hadde fått en diagnose.

Forsker Linda Gjøra ved Nasjonalt senter for aldring og helse ble overrasket over det store omfanget.

Hun sier det er viktig for både den syke og familien å få en diagnose, slik at de kan få den hjelpen de trenger.

Gjertrud og mannen, Kåre Eggen, prøver å leve livet så godt som mulig, til tross for sykdommen.

– Jeg merker det jo ved at jeg til tider kan føle meg veldig forvirra. Det er bare rot oppi hodet mitt, og jeg glemmer mye. Det er fryktelig slitsomt, sier Gjertrud Eggen.

Sommeren 2020 merket mannen hennes, Kåre Eggen, at hun stadig glemte å lukke skapdørene på hytta.

– Det var veldig påfallende, fordi det hadde ikke skjedd før. Og det var vel det klareste tegnet vi egentlig hadde, sier han.

Senere ble hun diagnostisert med Alzheimers sykdom. Hun var ekstra oppmerksom på symptomer, fordi familiemedlemmer har hatt sykdommen.

– Da jeg merket noe, var det veldig viktig å få en rask diagnose, sier hun.

I en ny, norsk studie, hvor alle deltakerne hadde demens, kom det fram at bare 35,6 av dem hadde fått en diagnose.

– Mange ville kanskje tenkt at jeg orker ikke å forholde meg til det, orker ikke å vite at jeg er syk?

– Jeg kan på måte forstå det, fordi det er en ganske grusom sykdom. Det er ingenting som hjelper, men samtidig syns jeg det er bedre å vite, fordi da får du faktisk tilgang til legehjelp, sier Gjertrud.

– Det å ikke vite hva som feiler deg – det er verre.

Overrasket over omfanget

Linda Gjøra er doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for aldring og helse, og en av forskerne på studien. Hun ble overrasket over at så mange har demens uten at de vet om det.

– Vi forventa jo at en del ikke har fått diagnosen. Vi har jo med personer i studien som er i en tidlig fase, og det starter ofte snikende. Da er det ikke sånn at man med en gang oppsøker en lege for å få hjelp, sier hun.

– Men etter hvert så kommer det såpass store utfordringer at man gjerne vil finne ut hva det er, og der hadde vi trodd at det skulle være flere med en diagnose.

Symptomer på demens: Ekspander/minimer faktaboks Betydelig glemsomhet: Demens kan gjøre at glemsomheten blir påfallende og påvirker evnen til å fungere i hverdagen særlig for nye hendelser.

Demens kan gjøre at glemsomheten blir påfallende og påvirker evnen til å fungere i hverdagen særlig for nye hendelser. Problemer med å utføre oppgaver: Rutiner i hverdagen blir borte, og evnen til å løse problemer blir redusert. Oppgaver og redskaper som før var enkle og kjente, blir nå vanskelige å håndtere.

Rutiner i hverdagen blir borte, og evnen til å løse problemer blir redusert. Oppgaver og redskaper som før var enkle og kjente, blir nå vanskelige å håndtere. Språkproblemer: Glemmer enkle ord eller bruker feil ord, slik at setninger blir vanskelige å forstå.

Glemmer enkle ord eller bruker feil ord, slik at setninger blir vanskelige å forstå. Desorientering: Får problemer med å holde oversikt over hvilken dag, måned eller årstid det er. Kan ha vansker med å vite om det er morgen eller kveld og kan snu døgnet.

Får problemer med å holde oversikt over hvilken dag, måned eller årstid det er. Kan ha vansker med å vite om det er morgen eller kveld og kan snu døgnet. Svekket dømmekraft: Kan få problemer med å kle seg etter vær og årstid. Det kan bli vanskelig å gjøre innkjøp og håndtere økonomi.

Kan få problemer med å kle seg etter vær og årstid. Det kan bli vanskelig å gjøre innkjøp og håndtere økonomi. Vansker med abstrakt tenkning: Kan være vanskelig å forstå tall og symboler, som for eksempel trafikkskilt. Det kan også være vanskelig å forstå hvilken relasjon man har til andre mennesker.

Kan være vanskelig å forstå tall og symboler, som for eksempel trafikkskilt. Det kan også være vanskelig å forstå hvilken relasjon man har til andre mennesker. Forandring av atferd: Kan forandre væremåte, enten plutselig eller over lengre tid. Personen kan få raskere svingninger i humøret, uten at det har en åpenbar årsak.

Kan forandre væremåte, enten plutselig eller over lengre tid. Personen kan få raskere svingninger i humøret, uten at det har en åpenbar årsak. Flatere stemningsleie: kan miste interessen for det som før var viktig. De kan bli initiativløse og rastløse, og de kan få problemer med å fylle tiden med noe meningsfullt.

kan miste interessen for det som før var viktig. De kan bli initiativløse og rastløse, og de kan få problemer med å fylle tiden med noe meningsfullt. Feilplassering av gjenstander: Kan legge gjenstander på feil steder, som for eksempel strykejern i kjøleskapet eller kopper i skap på badet. Kilde: Helsenorge

Hun sier demens historisk sett kanskje har blitt sett på på en annen måte enn andre sykdommer.

– Det har kanskje ikke vært sånn at man har tenkt at dette er noe man er nødt til å undersøke hva er. Man tenker kanskje at det skyldes alderen, at det er bare sånn det blir, og at vi har ikke så mye å hjelpe oss med. Da får man ikke diagnostisert det.

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, sier at udiagnostisert demens er utfordrende for flere parter.

– Det er en kjempeutfordring for kommuner som skal planlegge, men først og fremst familier, som ikke får kunnskap om hva slags sykdom de skal møte.

Linda Gjøra er doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for aldring og helse og jobber som ergoterapeut ved Levanger sykehus. Foto: Martin Lundsvoll / Nasjonalt senter for aldring og helse

Viktig for å få god hjelp

– Når én blir syk, så påvirker dette i stor grad de pårørende. Det er en sykdom der man får mer og mer behov for hjelp, og da trenger pårørende ofte avlastning og støtte, sier Gjøra.

Det kjenner Gjertrud og Kåre Eggen seg igjen i.

– Du må venne deg til din situasjon, og må stadig venne deg til nye ting, fordi det er en utvikling i sykdommen, sier Kåre.

Han peker blant annet på vanskelige diskusjoner mellom pårørende og personen med demens, som noe som ofte kan skje.

– For eksempel: Hvis vi blir enige om noe, så kan Gjertrud glemme at vi har blitt enige om det, og så er vi på'an igjen. Det er bare ett eksempel, men kommunikasjonen blir dårligere. Vi merker det allerede nå, sier han.

– Må leve livet så godt vi kan

De har begge fått god hjelp og støtte i demenskoret Gjertrud er med i.

– Det gir meg stor glede. Jeg er sammen med folk som også har demens, og det er veldig deilig. Vi er veldig forskjellige, og vi har forskjellige demenssykdommer, men hvis man ikke får en diagnose, går man gå glipp av mye, sier hun.

Kåre er med i en pårørendegruppe knyttet til koret.

– Der får jeg masse erfaringer fra andre pårørende, som har kommet lenger. Det er nyttig å komme inn i et system på en eller annen måte, sier han.

– Hva tenker dere om framtida?

– Jeg vet jo omtrent hvor ille det blir. Og de tankene kommer innimellom, men de prøver jeg å holde borte. Det er ikke alltid det er så lett, så det er til tider veldig tungt, sier Gjertrud.

– Men vi må leve livet vårt så godt vi kan, og gjøre de vanlige tingene våre. Holde kontakt med folk og gjøre ting som vi setter pris på.