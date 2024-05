Bestilte mat via Too Good To Go – fikk ti dager gammel skinke i retur

Tjenester som Too Good To Go er blitt populære blant nordmenn. Over 2,1 millioner av oss har lastet ned appen i Norge.

Konseptet går ut på å redde mat før det blir kastet av butikker og restauranter.

Men noen ganger burde kanskje matvarene gått i søpla likevel? Det mener Hanne Beate Helskog.

Ikke fornøyd

For noen uker siden var hun og ektemannen hennes på besøk hos svigermor i Mosjøen. Paret bor til vanlig i Mo i Rana.

Underveis i oppholdet bestemte Helskog seg for å kjøpe mat hos Bunnpris gourmet i Mosjøen gjennom Too Good To Go-appen.

Det angrer hun på nå.

Maten var ikke ferdig pakket da de kom til butikken og all maten de fikk var gått ut på dato.

Hanne Beate Helskog er ikke imponert over matvarene eller servicen hun fikk fra Too Good To Go. Foto: Privat

– Det var blant annet serranoskinke som hadde gått ut for nesten to uker siden, sier Helskog.

Skinken gikk ut på dato 23. april – ti dager etter at familien fra Mo i Rana kjøpte den.

Helskog mener Bunnpris ikke bør selge mat som er utgått på dato halvannen uke i forveien. Hun reagerer også på svarene hun og familien fikk fra de ansatte i butikken.

– Det var rett og slett dårlig kundeservice. De var frekke og ga oss verken pengene eller varene tilbake.

Det var på Bunnpris gourmet i Mosjøen at Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fikk refundert pengene

I etterkant la hun ut et innlegg om opplevelsen sin på Facebook for å advare andre.

– I kommentarfeltet fortalte flere om at de har fått fisk og kylling langt over dato fra samme butikk når de har bestilt gjennom Too Good To Go. Det er ikke bra.

Men hvor lenge kan og bør Too Good To Go selge mat etter utløpsdato?

Solveig Langsrud er seniorforsker i Nofima. Han mener det er mange matvarer som kan spises etter at «best før»-datoen.

– De fleste varer merket «Best før» vil være trygge etter denne datoen, men produsenten garanterer ikke for at varen smaker, lukter og har en tekstur som det man forventer av varen, skriver Langsrud i en e-post til NRK.

– De produktene denne kunden har kjøpt vil være trygge å spise. Tørking av kjøtt og syrning av melk er gode, gamle teknikker for å kunne lagre mat over lang tid. Gjærdeiger kan også kaldheves over lang tid uten å bli farlig.

Mer om varer som er gått ut på dato Ekspander/minimer faktaboks Yoghurt: Er trygg med mindre det er synlig mugg på produktet. Hvis naturell-yoghurten har blitt i sureste laget kan den puttes i vaffelrøra eller man kan tilsette sukker eller syltetøy Spekeskinke: Er trygg med mindre det er synlig mugg på produktet. Det kan skje om pakken ikke er tett. Hvis hun ikke vil servere utgått skinke til gjestene – hva med å bruke den på pizza’en? Pizzadeig: Er trygg å spise. For det første er bakegjær ikke farlig, og dessuten blir jo gjær drept i stekeprosessen. Eksempelvis tar pizzaentusiaster vare på «mammadeigen» i kjøleskapet over uker for å bruke som et utgangspunkt neste gang de skal lage pizza. Kilde: Solveig Langsrud, seniorforsker i Nofima.

Hanne Beate Helskog er ikke helt overbevist.

– Jeg klaget til butikken. De sa at maten kan selges etter den har gått ut av dato. Jeg mener de ikke burde gjort det i dette tilfellet. De refunderte pengene til meg som et unntak denne gangen.

Too Good To Go er blitt et populært tilbud blant nordmenn. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Følger reglene for matsikkerhet

Norgessjef i Too Good To Go, Johan Ingemarsson, forklarer at selskapet følger reglene som gjelder for øvrig i Norge om matsikkerhet.

– Hvis en matvare har gått over forbruksdatoen, så skal den ikke selges. Her må det ha vært snakk om «best før»-varer siden varene ble solgt. Da er det opp til butikken å vurdere om kvaliteten på maten er god nok.

Ingemarsson sier at det er butikkene som har ansvaret for at standarden på maten som blir solgt til kundene er forsvarlig.

– Jeg regner med at Bunnpris har gode rutiner på dette selv og at de ble fulgt i dette tilfellet.

Johan Ingemarsson, norgessjef i Too Good To Go. Foto: Erlend Skaug Ingebrigtsen / Too Good To Go

– Vi fulgte reglene

Butikksjef ved Bunnpris gourmet i Mosjøen, Børge Ness, har et annet syn på saken enn Helskog.

– Vi har fulgt reglene fra Too Good To Go. Alle varene er «best før» og var én til to dager over datoen. Godkjent praksis er tre til fem dager, sier Ness.

Når det gjelder serranoskinken som var ti dager over utløpsdato, så tok en av de ansatte en egen beslutning om at den var godkjent.

– Skinken har modnet i 12 måneder og har en butikkhylletid på mellom seks og 12 måneder. I tillegg kan slike type skinker også stå tørt. Derfor tenkte vedkommende at denne var grei.

Bunnpris har forsøkt å komme i kontakt med Helskog, men har ikke fått svar.

– Hun fikk tilbud om nye varer, men var ikke interessert i det, sier Ness.