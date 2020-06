Det pågår en bitter strid som splitter lokalbefolkningen i flere kommuner i Norge.

Både i Vefsn i Nordland og på Haramsøy i Møre og Romsdal har politiet i dag grepet inn mot aksjonister fra blant annet Motvind, som har forstyrret anleggsarbeid i forbindelse med store vindkraftprosjekter.

Jusprofessor Markus Hoel Lie mener Heikki Holmås kan ha en dobbeltrolle i forbindelse med vindkraftutvikling i Norge. Foto: UiT/Trude Haugseth Moe

Frontene er steile, men begge prosjektene har fått grønt lys av myndighetene, etter at naturkonsekvensene har blitt utredet og vært på høring.

Men nå stiller jusprofessor Markus Hoel Lie spørsmål om habiliteten til et av konsulentselskapene som har bidratt til den viktige kunnskapsinnhentingen.

– Det blir jo et åpenbart problem hvis du på den ene siden skal lage en upartisk konsekvensutredning, og på den andre siden jobber for å fremme denne typen kraftutbygging.

Hoel Lie er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet, hvor han blant annet underviser i forvaltningsrett og avtalerett.

– Interessemotsetningen er åpenbar

Han mener tidligere stortingsrepresentant og utviklingsminister for SV Heikki Holmås har to hatter.

På den ene siden leder han vindkraftseksjonen i Multiconsult, som gir råd til NVE om naturkonsekvenser av vindkraftutbygging, samtidig som han sitter i styret i Norwea.

Veien fram til vindkraftutbygging Ekspandér faktaboks Alle planer om vindkraftverk i Norge må gjennom en grundig saksbehandling, før de blir vedtatt eller får avslag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsmyndighet, mens Olje- og energidepartementet er klageinnstans. Prosessen er slik: Trinn 1 - melding: Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Trinn 2 - konsekvensutredning: Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere. Trinn 3 - søknad: Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling. Trinn 4 -vedtak: På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak. Trinn 5 - klagebehandling: Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. Trinn 6 - oppfølging av konsesjon: Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet. (Kilde: NVE)

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon, med flere store vindkraftselskaper på medlemslista.

På sin egen nettside opplyser de at målet deres er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

– Interessemotsetningen som potensielt foreligger her er jo at Holmås på den ene siden jobber for å fremme vindkraft, og på den andre siden skal arbeidsgiveren hans utrede konsekvensene av vindkraft på en objektiv måte. Den interessemotsetningen er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier Hoel Lie.

Denne uken har aksjonister slått til mot flere vindkraftverk som er under bygging i Norge, her fra Vefsn i Nordland hvor Eolus Vind har fått konsesjon til å sette opp 72 vindmøller på Øyfjellet Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Flere konsulentselskaper på medlemslista

Holmås og Multiconsult er ikke alene om å være medlemmer av Norwea.

Også Norconsult og Rambøll Norge AS står på medlemslista. Begge selskaper som tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med utredning av vindkraft i Norge.

Jusprofessoren mener rollene til Holmås er spesielt betenkelig.

– Når man leverer en utredning om konsekvensene av vindkraft, samtidig som man har en interesse av at vindkraft bygges ut, så vil det kunne påvirke den utredningen, på den måten at de som er under Holmås i organisasjonen vil være klar over at Holmås er interessert i å få vindkraft gjennom.

Tor-Amund Røsberg sluttet i jobben i Multiconsult 31. januar og ble vindkraftmotstander i Motvind. Foto: privat

– Og jo mindre negativ konsekvensutredningen blir, jo lettere vil det være å få igjennom en slik vindkraftutbygging, sier Hoel Lie.

Tirsdag rettet tidligere feltbiolog og miljøkonsulent i Multiconsult Tor-Amund Røsberg kritikk mot utredningen av Øyfjellet Vindpark i Vefsn, som skal bli et av landets største vindkraftverk. Han mener tilliten til konsulentselskapene står på spill.

– Jeg mener at et selskap som er medlem i Norwea har tatt et standpunkt. Og på prinsipielt grunnlag kan ikke det firmaet hevde å være nøytral. Det går ikke på at arbeiderne er uetiske, men på det prinsipielle.

Opptatt av faglig integritet

Øyfjellet vindkraftverk Ekspandér faktaboks Den 16. november 2016 ga Olje- og energidepartementet Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn, i Nordland fylke.

Planområdet er på om lag 55 kvadratkilometer.

Antall turbiner: 72

Totalhøyde: 180 meter

Rotorspenn diameter: 160 meter

Anleggsvei/internvei lengde: ca 56 kilometer

Det skal bygges en anleggsvei på 11 kilometer.

Planen er at de første vindturbinene, som får en totalhøyde på 180 meter, ankommer Mosjøen i mars 2021.

Fram mot høsten 2021 skal turbinene monteres.

Området der vindparken er planlagt har høydeforskjeller som ligger på ca. 600 til 800 meter over havet. Det er gode vindforhold i området.

Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

Konsesjonen omfatter et prosjekt på inntil 400 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.

Prislappen på vindkraftverket blir 4,5 milliarder kroner, ifølge Eolus Norge AS.

Konsesjonen er nå endelig gitt og avgjort, selv om konsesjonen tidligere er blitt påklaget av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, som mister reinbeiteområder som følge av utbyggingen, og av Norges Miljøvernforbund.

Konsesjonen er gitt også imot Fylkesmannen i Nordlands innsigelser, som også argumenterte med hensynet til reindriften i området.

Effekt MW – Etter endringskonsesjon 11.10.2018 kan det etableres et kraftverk med installert effekt inntil 400 MW, med to tilhørende transformatorstasjoner inne i konsesjonsområdet. Kilde: Regjeringen.no og regjeringens konsensjonsvedtak

Med optimale vindforhold kan de 55 vindturbinene på Midtfjellet i Fitjar kommune forsyne hele Sunnhordland med fornybar strøm. Men vindmøller er også godt synlige, og kan gjøre skade på lokalt plante- og dyreliv. Foto: Siri Løken, NRK

NRK har bedt om en kommentar fra Heikki Holmås, som henviser videre til ledelsen i Multiconsult.

Kommunikasjonsleder i selskapet Gaute Christensen sier påstandene om rolleblanding er ubegrunnet.

– Det er ikke uvanlig at personer sitter i ulike roller som beskrevet her i vår bransje. Det som er viktig er at de personene kjenner ansvaret det innebærer å ha en sånn dobbeltrolle. Så lenge de gjør det vurderer ikke Multiconsult det som noe uhensiktsmessig.

Christensen viser til at konsernsjefen i Multiconsult sitter som styreleder i Klima2050, som et annet eksempel.

Avviser kritikken: Gaute Christensen er kommunikasjonsleder i Multiconsult Foto: © Fotograf Christine Wendelborg

Klima2050 jobber med å løse utfordringer knyttet til klimaendringer, og utvikle løsninger innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

At jusprofessor Hoel Lie mener Multiconsult sitt medlemskap i Norwea, og Holmås sitt styreverv kan påvirke utredninger av vindkraftprosjekt, mener Christensen er urimelig.

– Jeg ser at man på et generelt grunnlag kan stille det spørsmålet. Men i det tilfellet her ser jeg ikke det problemet i det hele tatt. Multiconsult lever av faglig integritet basert på faglig objektivitet, og det gjelder alt vi gjør.

– I dette tilfellet er det både regelverk og metodikk fra NVE vi forholder oss til, så jeg kan ikke forstå hvordan det skal påvirke Multiconsult sitt omdømme.

– Bør melde seg ut

Foreløpig er det ikke et tema for Multiconsult å bryte båndet til vindkraftforkjemperne i Norwea, sier kommunikasjonslederen.

Det bør de kanskje gjøre, mener Hoel Lie.

– Det kan bli snakk om en sak er godt nok utredet eller ikke etter forvaltningslovparagraf 17. Da vil det kunne bli spørsmål om interessebindingen gjør at Multiconsult sin konsekvensutredning er tilstrekkelig uhildet, sier han.

Men Christensen sier det ikke er noen grunn til å tvile på at jobben Multiconsult gjør, og mener denne typen kritikk henger sammen med vindkraftmotstand.

– Vi er ikke uvant med at det kommer sånne påstander, når jobber vi gjør konkluderer med noe motparten ikke ønsker å høre. Men sånn som jeg kjenner vår organisasjon, så er ikke medarbeidere veldig påvirket av roller som andre i samme selskapet har. De er opptatt av jobben sin.