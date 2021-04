Det var i november 2019 ulykken skjedde.

To personer satt i i en arbeidsbåt som kantret nord for Sleneset på Helgeland. Begge var ansatt i firmaet Lovundlaks. De var på tur fra Måvær til Lovund.

NRKs dekning av saken viser hvordan været snudde raskt dagen forliset inntraff. På kort tid gikk det fra stille sjø og god sikt til sterk vind og tette snøbyger.

En person ble hentet opp av sjøen, og overlevde. Den andre ble aldri funnet.

Statens havarikommisjon sendte kort tid etter tre inspektører til Helgeland for å undersøke den svært alvorlige sjøulykken.

Nå har de konkludert.

Funnet etter to timer

Av rapporten kommer det fram at det kan det ha blåst liten storm med kraftige vindkast fra nord-nordvest da ulykken skjedde.

En målestasjon i nærheten målte en halvtime før ulykken stiv kuling med orkan styrke i kastene. Da den 28 fot store båten kantret kom begge personene seg ut av førerhuset og prøvde å holde seg fast til kjølen. De fikk tidlig meldt fra om at de var i nød.

Båten ble funnet etter to timer. «En person ble fraktet til sykehus, moderat nedkjølt, med redusert bevissthet og alvorlig fysisk skadet», står det.

Den andre personen har til tross for omfattende søk ikke blitt funnet.

Dette bildet ble tatt fra redningsskøyta under leteaksjonen. Foto: Redningsselskapet

Hadde ikke redningsflåte

Under avsnittet «konklusjon» skriver kommisjonen om hvilke forhold som kan ha medvirket til at det oppstod en ulykke, før den oppstod:

Her skriver de blant annet at daglig leder og røkterne ikke kjente til arbeidsbåtens vind- og sjøbegrensninger.

At det var mangelfull avklaring mellom daglig leder og røkterne om værsituasjonen og alternativ rute.

At været forverret seg tidligere enn ventet.

Det kommer også fram at arbeidsbåten ikke hadde redningsflåte eller lignende som røkterne kunne bruke for selvberging, Samt at en av røkterne hadde ikke på seg flytevest og var tynt kledd, noe som begrenset overlevelsesmulighetene i kaldt vann.

Røkterne visste heller ikke nøyaktig hvor de var. Det gjorde at kollegaene oppfattet at ulykken hadde oppstått et annet sted.

– Vår undersøkelse har vist at det er behov for å bedre sikkerheten for persontransport innen havbruksnæringen, sier havariinspektør Pål Brennhovd til NRK.

Kommer med flere anbefalinger

Han viser blant annet til at det er begrenset hvor mye vær en slik arbeidsbåt tåler.

«Vinden var sterkere, og sjøen større, enn det båten var konstruert for», står det i rapporten.

I rapporten kommer de med flere anbefalinger for å øke sikkerheten blant de som jobber i havbruksnæringa.

Havariinspektør Pål Brennhovd ved Statens havarikommisjon for transport. Foto: Marte Skodje / NRK

– Ved blant annet at de som bruker arbeidsbåtene, blir gjort bedre kjent med hvilke værbegrensninger båtene har.

– Og at ansatte, gjennom opplæring og planlegging, får kjennskap til hvilke risikoer de står overfor og hva de kan gjøre for å redusere dem.

Samtidig bør det tydeliggjøres hvilke krav som stilles til arbeidsbåtene. Som navigasjonsutstyr, redningsutstyr og kommunikasjonsutstyr.

I rapporten står det at røkterne fikk meldt fra om at de var i nød via mobiltelefonen, men denne måten å varsle på oppga ikke posisjonen for hvor de var.

– I tillegg mener vi det er nødvendig at den veiledninga og tilsynene som Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet gjør, bør bedres.

Næring i vekst

Rapporten peker på at krav til kompetanse hos førere bør tydeliggjøres.

Brennhovd sier dette er en næring som har vokst og utviklet seg mye de siste årene. En utvikling som vil fortsette i årene som kommer.

– Flere av oppdrettsanleggene vil være lengre til havs. Dette øker behovet for transport av personer i mer krevende farvann. Derfor er disse anbefalingene vil kommer med, veldig relevante. For å oppnå at røkterne får en trygg hverdag.

Denne anbefaler kommisjonen Ekspandér faktaboks Havarikommisjonen retter tre sikkerhetstilrådinger til Sjøfartsdirektoratet og en til både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Sikkerhetstilrådingene ønsker å oppnå følgende i havbruksnæringen: Arbeidsbåtenes operasjonelle begrensninger, inkludert værbegrensninger, bør være kjent i den daglige driften Arbeidsbåtenes operasjonelle begrensninger bør reflekteres i selskapenes opplæring av båtførere og planlegging av arbeidsoperasjoner. Øke røkternes og skipsbesetningens bevissthet om hvilke risikoer de står overfor Risikovurderingene bør være en integrert del av opplæring og den praktiske planlegging av arbeidsoppgavene. På den måten vil de som er utsatt for risikoene oppnå større bevissthet om hvilke farer de står overfor og være bedre i stand til å utføre best mulige tiltak. Formidle tydeligere at det er forskriftskrav til kompetanse hos førere og utrustning av arbeidsbåter som brukes til persontransport Arbeidsbåtene skal være tilstrekkelig utrustet for navigasjon og ha tilstrekkelig redningsutstyr, samt ivareta effektiv varsling av nødssituasjoner og nødkommunikasjon slik at andre kan komme raskt til unnsetning. Forbedre myndighetenes veiledning og tilsyn av havbruksnæringen Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet bør gjennomgå regelverk, tilsynsansvar og avtale avgrensninger mellom virkeområdene. I dette arbeidet bør utviklingen i havbruksnæringen og hvordan det påvirker sikkerheten og arbeidsmiljøet for de involverte i større grad vektlegges. Arbeidet bør bidra til tydeligere veiledning til havbruksnæringen, tilstrekkelig fagkunnskap for tilsynspersonell, samt tilsynsvirksomhet som møter næringens behov.

Har iverksatt tiltak

I etterkant av ulykken har oppdrettsselskapet på eget initiativ gjennomført en rekke tiltak.

Ansatte har gjennomgått utstrakt kursing, og det har blitt installert et system som gjør det mulig å se alle båtenes posisjoner, blant annet.

Daglig leder i Lovundlaks er Jacob Palmer Meland. Han sier at de nettopp har mottatt rapporten, og at de skal gå grundig igjennom den.

Dette skriver han i en mail til NRK:

– Etter den tragiske ulykken har vi iverksatt en rekke tiltak basert på erfaringer fra hendelsen. Rapporten vil vi nå gå grundig gjennom. Og vi skal ta den med oss i vårt kontinuerlige arbeid med risikoreduserende tiltak i virksomheten vår.