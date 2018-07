Barnegraver er ødelagt: – Jeg føler med de pårørende

Ødelagt barnegrav Foto: Jon Aalborg

På den gamle kirkegården like ved fylkesvegen i Gildeskål ligger 114 gravstøtter velta, flere trekors er revet opp og ødelagt. Soknepresten tenkte først at det var noen som er veldig sinte som har gjort det.

– Etter å ha vært og sett tror jeg kanskje at dette er vilkårlig hærverk. Det kan jo være noe som er provosert av noe, jeg skjønner bare ikke hva.

Kirkegården ligger nært fylkesveien mellom kirkestedet og kommunesenteret Inndyr. Om lag 114 gravstøtter ligger velta, de fleste like innenfor en av de to portene til kirkegården.

Slik så det ut da Soknepresten besøkte kirkegården lørdag.

Skjønner at folk er lei seg

Mens presten var og så på skadeverket kom også flere pårørende for å se om gravstedet til deres kjære har vært utsatt for hærverk.

– Folk er forundra, opprørt og lei seg. De setter stor pris på gravstedene sine og steller dem jevnlig. Dette er bare veldig hensynsløst og trist, sier sokneprest Jon Aalborg.

I lille Gildeskål er det åtte kirkegårder. Dette er den som ligger nærmest veien. Presten vet ikke om at gravsteder i kommunene tidligere er blitt utsatt for skadeverk.

– På 90-tallet var det jo en bølge der flere kirkegårder her i landet ble utsatt for vandalisme. Dette må være en av de største i omfang.

Verst med barnegravene

Verst synes soknepresten det er at også gravsteder til barn er blitt ødelagt.

– Det er ekstra sterkt å se hva de har gjort med gravstedene til små barn. Jeg skjønner godt at folk blir opprørt, og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe dem.

Politiet fikk melding om hendelsen fredag kveld. Mye tyder på at hærverket har skjedd samme dag.

En engel som tilhører et gravsted ligger også på bakken. Foto: Jon Aalborg

– Vi fikk melding fra folk som hadde vært på kirkegården og sett at flere gravstøtter var veltet. Dette er rent hærverk og respektløst overfor familiemedlemmene, sa politiet til NRK fredag kveld.

Soknepresten berømmer politiet for at de allerede i går kveld var på stedet og starta etterforskning.

Vil hjelpe til å rydde opp

Ordfører i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen, er på ferie lenger nord i fylket, men sier han allerede i går kveld var i kontakt med politiet.

– Jeg blir bare overgitt. Det er lite jeg kan gjøre herfra. Men jeg regner med at vi kan hjelpe de pårørende med å få rydda og få på plass gravstøttene igjen.

Pedersen har tro på at politiet finner ut av hvem som har gjort det.

Politiet har fått tips

Grav på grav er velta på kirkegården i Gildeskål. Foto: Jon Aalborg

Allerede fredag kveld, like etter at hærverket ble oppdaga, gikk politiet ut og ba publikum om tips i saka. Og det de fått.

– Vi har mistanke om at dette er skadeverk som er gjort med vitende og vilje. Du kan si at vi har noe å gå etter i etterforskninga, sier operasjonsleder hos politiet i Nordland, June Strand Jensen.

Saka skal nå etterforskes videre.

– Det er snakk om store verdier her. Men vi har mindre ressurser til etterforskning i helgene. Fordelen er at her har vi noe å bygge på, sier Strand Jensen til NRK.