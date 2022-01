Endelig kan barn som Pia (11) få koronavaksine: – Det har vært frustrerende å vente

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Korona er kjedelig, hvisker Pia Evita til mamma Lea Bjørgum Tolboe.

11-åringen har akkurat spist et knekkebrød med salami og litt agurk. Nå er hun klar for dagens store hendelse.

– Jeg har bare håp om at hun ikke skal bli syk. Jeg er så redd for hvordan koronaviruset eventuelt kan ramme henne, sier mamma.

NRK fortalte om Pia Evita allerede i mai i fjor. Da hadde 11-åringen og hennes familie vært fullstendig isolert i flere måneder.

– Det har ikke vært så kjedelig, sier Pia Evita.

– Men jeg har savnet å danse og å turne, og jeg har savnet vennene mine på skolen.

Pia Evita har nemlig Downs syndrom, er hjerteoperert og har flere andre underliggende sykdommer. Derfor har familien vært svært redd for at hun, eller noen i nærmeste familie, skulle bli smittet av koronaviruset.

Men barn under 12 år har ikke kunnet få vaksine.

– Det har jo ført til at Pia knapt har vært på butikken siden mars i 2020, forteller mamma.

I to perioder på rundt to måneder hver har hun valgt å holde Pia hjemme fra skolen og andre aktiviteter, av frykt for smitte.

Men nå håper de på en litt enklere hverdag.

KRYSSER FINGRENE: Mamma Lea Bjørgum Tolboe håper vaksinen kan gi dem en litt tryggere hverdag for Pia Evita (11). Foto: Petter Strøm / NRK

Derfor har det tatt så lang tid å vaksinere barn

I september i fjor fikk barn mellom 12 og 15 år tilbud om koronavaksine, mens de som er yngre enn 12 år måtte vente.

I slutten av november besluttet FHI at barn ned til 5-årsalderen kan få første dose, etter at Pfizers vaksine ble godkjent på barn av Det europeiske legemiddelbyrået.

Barna som får tilbud om vaksine lider av alvorlige grunnsykdommer. Dette kan være alt fra barn som har vært gjennom organtransplantasjon, immunsvikt, forskjellige typer kreft eller kreftbehandling, til nevrologiske sykdommer.

Rett etter jul ble vaksinedosene sendt ut i kommunene. Ved utgangen av forrige uke hadde 72 barn mellom 5 og 11 år fått første vaksinedose.

– Det er viktig å huske på at dette dreier seg om egne barnedoser fra Pfizer. Disse er forskjellig fra andre vaksinedoser, og vaksinene ankom Norge i slutten av desember, skriver assisterende direktør Geir Bukholm ved FHI i en e-post til NRK.

TOK TID: Vaksineringen startet rett oppunder jul, fordi det først var da det var tilgjengelige vaksinedoser for denne aldersgruppen. sier Geir Bukholm i FHI. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Bukholm forklarer at det har vært en del vurderinger frem og tilbake når det kommer til vaksinering av barn.

– Barn i denne gruppen blir sjelden syke av covid-19. Avveiningen av fordeler og ulemper med vaksinasjon, opp mot ulemper ved å gjennomgå naturlig infeksjon, er vanskelig. Det er også slik at barn med alvorlig grunnsykdom i denne aldersgruppen, har svært liten risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, sier han.

Men i Bodø var ikke Pia Evita det eneste smånervøse barnet på vaksinekontoret denne ettermiddagen.

Feirer vaksine med middag og brus

I løpet av denne og neste uke skal rundt 30 barn under 12 år i Bodø og omegn bli vaksinert.

– Det er barnelegene ved sykehuset som avgjør hvem som skal bli vaksinert, forklarer vaksineansvarlig i Bodø kommune, Karin Snøve Wiik.

– Det er en lettelse å kunne starte vaksineringen av denne gruppen barn. Det er en gruppe som er veldig utsatt, så det er en god følelse å gi dem beskyttelse gjennom vaksine.

– Du må ikke begynne å gråte nå, mamma, sier Pia Evita på vei inn i det lille avlukket for vaksine. 11-åringen holder litt ekstra hardt i mammas hender når hun ser sprøyta. – Vet du hva, Pia? Du er ferdig!

Mamma Lea innrømmer at hun er stolt og lettet. Nå håper hun at enda flere i deres situasjon kan få vaksinert barna sine.

– Det har vært frustrerende å vente. Og jeg vet at det er flere foreldre med barn i risikogruppen som også har kjent på det. Dette blir en ikke en hvilepute, men det er trygt å vite at det ikke blir et så tungt sykdomsforløp dersom de blir smittet, sier mamma Lea Bjørgum Tolboe.

MÅ DOKUMENTERES: lea tar et bilde av en fornøyd Pia Evita mens de venter på å kunne forlate vaksinelokalet i Bodø. Dagen skal feires med en god middag, kanskje taco, og brus. Foto: Petter Strøm / NRK