Skuffet over avlyste eksamener: – Vi ønsker også å komme i gang med studiene

Forrige uke pågikk debatten om eksamener i videregående skole skal gjennomføres, eller avlyses.

På den ene siden står elever som føler de har fått for lite eller for dårlig undervisning til å ta eksamen.

På den andre siden står tidligere avgangselever som frykter at elever uten eksamenskarakterer skaper en situasjon der noen får en «enklere» vei til studiene.

– Jeg hadde seks eksamener. Nå kan vi potensielt få to kull som går ut av videregående uten å ha hatt eksamen. Det betyr at vi får vitnemål på ulikt grunnlag, sa Aurora Sofie Bentzen Sandberg til NRK i forrige uke.

Allerede i fjor ble hun rammet av at 2001-kullet «slapp» eksamen – da snittet på jusstudiet økte slik at hun akkurat ikke kom inn.

Nå er også årets skriftlige eksamener avlyst, og Aurora er følgelig skuffet.

– Jeg synes det er veldig synd at de velger å avlyse eksamen med en gang. Vi som venter er også viktige ressurser som ønsker å komme i gang med studiene.

Må finne en løsning

Guri Melby argumenterte under mandagens pressekonferanse for at elevenes forutsetninger ikke er gode nok for å gjennomføre eksamen.

– Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått annen form for undervisning enn ellers. Det skaper ulike forutsetninger i møte med nasjonale løsninger. Derfor har regjeringen besluttet å avlyse skriftlige eksamener, sa Melby.

Aurora fortalte i forrige uke at hun har full forståelse for at dagens avgangselever har hatt et vanskelig år, men at det ikke bør gå utover tidligere kull.

Når avgjørelsen om at eksamen er avlyst påpeker Aurora at regjeringen må undersøke hvordan tidligere kull skal få opptakskrav på like vilkår som «korona-russen».

– Jeg håper nå de kan finne en løsning som gjør at vi også kan konkurrere på lik linje med korona-kullene, sier Aurora til NRK og legger til:

– Eventuelt forlenge førstegangskvoten vår.

Aurora understreker også at dette er noe mange påvirkes av:

– Jeg er ikke alene. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra folk at jeg ikke engang kjenner som er i samme situasjon som meg.

Mistet mye undervisning

For dem som har gått på videregående under pandemien, var det derimot en lettelse at eksamen nå blir avlyst. Marta Frisvold går studiespesialiserende andre året ved Fagerlia videregående skole og mener det hadde vært urettferdig å gjennomføre skriftlige eksamener i vår.

– Det har vært veldig ulik oppkjøring. En sensor kan ikke vite om eleven har hatt gode undervisningsmuligheter dette året eller ikke. De som har hatt mye hjemmeundervisning vil ha et dårligere vurderingsgrunnlag, så jeg mener forskjellene da vil blitt veldig store, sier hun.

Ingeborg Rekdal Heggstad går i samme klasse. Også hun var også fornøyd etter dagens pressekonferanse.

– Undervisningen har vært så forskjellig fra skole til skole. Vi har 43 elever i karantene og det er for store forskjeller til å ha en nasjonal eksamen, sier hun. Ingeborg tror de fleste elevene er enig, men legger til at hun har sett mange negative kommentarer i sosiale medier om at elevene er late.

– Det er ikke det går på. Det handler om at vi har mistet mye undervisning og vi vil fokusere på å få gode standpunkt-karakterer, sier Ingeborg Rekdal Heggstad.

– Dette gir oss forutsigbarhet for å planlegge vårsemesteret, sier Sissel Standal som er studierektor ved skolen.

Hun var lettet etter avgjørelsen.

– Jeg er fornøyd med at de har hørt på både elever og lærere, sier hun.

Fra venstre: Sunniva Stensvik, Ingeborg Rekdal Heggstad og Marta Frisvold. Marta og Ingeborg går studiespesialiserende andre året og Sunniva går påbygg ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Glade for at muntlig gjennomføres

Det var ikke bare videregående som i dag fikk beskjeden om at skriftlig eksamen er avlyst. Ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim kom ikke dagens nyhet som bombe. To av tiendeklassingene NRK snakka med var heller ikke så veldig misfornøyd med at de nå slipper unna skriftlig eksamen.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med at vi nå får bare muntlig eksamen. Da får du mer hjelp av sensor og lærer til å vise kunnskapen din, sier Milla Kvamme Leirfall.

Hun viser til at de kan spørre om det er noe viktig du har glemt eller om du har utelatt det fordi du ikke kan det. På den måten får de fram kunnskapen til elevene på en god måte gjennom muntlig.

Nicolai Johnsen er mer skeptisk og mener de ville hatt godt av den øvelsen en skriftlig eksamen er når de starter på videregående skole og skal ha tilsvarende prøver der.

Men han tror standpunktkarakteren gir et vel så godt bilde av kunnskapen til en elev som en skriftlig eksamen.

– Det viser jo ikke bare hva vi klarer å gjøre på en eksamensdag. Men hva vi har lært gjennom hele året, sier Johnsen.