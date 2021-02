– Jeg var veldig sikker på at jeg skulle komme inn, men så kom pandemien. Da ingen skulle ta eksamen forsto jeg at det kanskje ikke kom til å gå, sier Sandberg til NRK.

Hun er nemlig født i 2000, og ble uteksaminert ved Bodin videregående skole våren 2019. Da fjorårets russ «slapp» eksamen ble plutselig snittet på drømmestudiet mye høyere.

Aurora mener avlysning av årets eksamen vil gjøre situasjonen enda verre, skriver Khrono.

Vitnemål på ulikt grunnlag

Debatten rundt årets eksamener har pågått lenge. Er elevene godt nok forberedt til å ta eksamen? Har undervisningen vært god nok?

Torsdag skrev NRK at SV mener eksamen må avlyses. Det samme mener også Elevorganisasjonen, lærerorganisasjoner og Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er tidligere lærer og vet at det siste halve året før eksamen brukes mye til eksamensforberedelse. Det viktigste nå må være god undervisning, slik at man får satt en grundig standpunktkarakter, sa Mona Fagerås til NRK torsdag.

Men hva er egentlig problemet med å avlyse eksamen?

Det har Aurora, som ikke kom inn på jusstudiet, sterke meninger om.

Aurora skulle gjerne flyttet til Tromsø i høst, men avlyste eksamener gjorde at snittet ble mye høyere. Dermed bor hun fortsatt i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jeg hadde seks eksamener. Nå kan vi potensielt få to kull som går ut av videregående uten å ha hatt eksamen. Det betyr at vi får vitnemål på ulikt grunnlag, sier hun til NRK.

Aurora, som tok seg et år med arbeid etter videregående, angrer nå på at hun ikke søkte seg rett inn på jusstudiet.

– Jeg er ganske sikker på at jeg hadde kommet inn da.

Mange rammes av problemet

Da beskjeden om at Aurora ikke kom inn på studiet i Tromsø denne høsten valgte hun å starte på et årsstudium i sosiologi ved Nord universitet. Da opparbeider hun seg to ekstrapoeng, i tillegg får hun to alderspoeng.

Blir eksamen avlyst i år frykter hun at det nok en gang kommer et negativt opptakssvar.

– Har du forståelse for at det er mange elever som ønsker å avlyse årets eksamen?

– Absolutt. Jeg forstår at de har hatt det vanskelig, og at undervisningen ikke er like optimal som normalt. Samtidig synes jeg at det burde være mulig å finne en løsning som er rettferdig for alle parter.

Aurora forteller videre at det eksempelvis kunne vært en løsning at hennes kull også søkte uten eksamenskarakterer.

Videre hevder hun at dette på ingen måte er en problemstilling som bare rammer henne.

– Det er et tema jeg og mine venner har diskutert mye. Alle har forståelse for at det er uforutsett, og at det er snakk om en pandemi. Men det burde vært en løsning på plass, vi er tross alt mange i 00-kullet som rammes.

Avlyst eksamen er ikke hele bildet

Utdanningsdirektoratet er en av aktørene som har anbefalt å avlyse eksamen. Divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug forteller at det ikke var en enkel avgjørelse å anbefale å avlyse eksamen.

Sissel Skillingshaug sier det ikke er en enkel avgjørelse å eventuelt avlyse årets eksamener. Foto: Jannecke Sanne Normann / Utdanningsdirektoratet

– Vi skjønner reaksjonene som kommer. Vår vurdering er likevel at forskjellene som et ulikt opplæringstilbud gir, og det ulike vurderingsgrunnlaget det fører til, er av større betydning enn forskjellene som kommer av å avlyse eksamen.

At avlyste eksamener er eneste grunn til at snittet på studiene øker mener hun imidlertid ikke medfører sannhet.

– Våre analyser fra våren 2020, hvor eksamen ble avlyst, har så langt vist oss at det var flere forhold enn kun eksamen som forklarer det økte gjennomsnittet i standpunktkarakter. Vi må kartlegge disse forholdene enda grundigere, men så langt er det mer riktig å si at hele pandemisituasjonen påvirket skoleåret og karaktersnittet til elevene, hvor avlyst eksamen er én del av bildet – men ikke hele bildet.