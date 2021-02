Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har den siste tiden vært en debatt om årets eksamen skal holdes eller ikke. Mandag informerte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om hva regjeringen har kommet frem til rundt dette spørsmålet.

– Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått annen form for undervisning enn ellers. Det skaper ulike forutsetninger i møte med nasjonale løsninger. Derfor har regjeringen besluttet å avlyse skriftlige eksamener, sier Melby.

– Vi avlyser også lokalgitt skriftlig eksamen for elever i videregående skole.

Eksamen skal gjennomføres for privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål.

Gjennomfører muntlig eksamen for avgangselever

Selv om skriftlige eksamener avlyses, planlegges det gjennomføring av muntlige eksamen for avgangselever i videregående skole og 10. trinn.

– Det er mange praktiske utfordringer til å gjennomføre muntlig eksamen under en pågående pandemi, men vi mener den bør avholdes for de elevene som er på vei ut av ungdomsskolen og videregående skole, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen har også besluttet at standpunktkarakteren skal fastsettes i uke 23 for de fleste. For dem som skal ha muntlig eksamen, skal standpunkt fastsettes i uke 22.

Melby sier at departementet nå skal jobbe med skolesektoren for å finne løsninger som sikrer at alle elever får en ekstern vurdering som en del av standpunktvurderingen sin.

– Det er viktig at rettssikkerheten til elevene ivaretas så langt det lar seg gjøre selv om vi er i en pandemi, sier hun.

Ap: – Overraskende at ikke alt avlyses

Flere partier har den siste tiden krevd at eksamen blir avlyst.

Ap, SV, Rødt og MDG har ønsket dette, mens Frp 3. februar sa at de foreløpig ikke vil gå inn for at vårens eksamener blir avlyst. Sp har sagt de vil avvente regjeringens beslutning.

Arbeiderpartiet sier i en kommentar mandag at det er overraskende at ikke alle eksamener blir avlyst.

– Det er overraskende at Melby ikke lytter til de faglige rådene om å helt avlyse eksamen. Prinsippet bak eksamen er å måle alle likt, og dette skoleåret er et unntaksår med store forskjeller i undervisningen elevene har fått. Da blir ikke eksamen rettferdig, sier partiets skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg.

SV på sin side er fornøyd, og sier dette er i tråd med forslaget de fremmet i Stortinget i forrige uke. Men partiet mener Melby burde tatt denne avgjørelsen tidligere.

– Guri Melby har somlet unødvendig i denne saken. Det er de elevene som sliter mest på skolen, som kommer dårligst ut i koronaskolen. Med avlysning av eksamen vil skolene få frigitt tid til undervisning og at elevene får en god og grundig standpunktvurdering, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV.

Høyre: – Smerter å avlyse

Høyre synes vedtaket fra egen regjering er smertefullt. Mathilde Tybring-Gjedde, representant for Høyre i utdanningskomiteen, skulle helst sett at de skriftlige eksamenene ikke ble avlyst.

– Jeg vet det har vært en krevende beslutning. Uansett hva man lander på, så blir det ikke helt rettferdig, sier hun og fortsetter:

– Jeg synes det er veldig bra at det fremdeles skal være lokalgitt muntlig eksamen. Så skal jeg være ærlig på at for oss i Høyre smerter det å avlyse alt av skriftlig eksamen.

Tybring-Gjedde sier hun er svært bekymret for at avlyst skriftlig eksamen gjør at læringstrykket frem mot sommeren senkes.

Elevorganisasjonen: – Urettferdig med muntlig eksamen

Utdanningsdirektoratet har anbefalt at eksamen avlyses. Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug, sier de har sendt inn et forslag til Kunnskapsdepartementet om å avlyse alle vårens eksamener, både i grunnskolen og på videregående.

Årsaken er at det er så store variasjoner i tilbudet til elevene, og Utdanningsdirektoratet mener at det ikke er riktig at alle elever skal ta den samme eksamenen.

Også Elevorganisasjonen og lærerorganisasjoner anbefalte avlysning. De var mandag mellomfornøyd med løsningen til regjeringen.

– Vi er utrolig glad for at skriftlig eksamen avlyses! Men det å gjennomføre muntlig eksamen vil være urettferdig i dagens situasjon. Viktigst av alt vil det være en belastning for elever og lærere, som trenger å prioritere tiden til læring og å tette faglige hull, sier Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen.

Utdanningsforbundet mener Melby har kommet frem til en «rimelig løsning».

– Selv om vi har anbefalt at eksamen burde avlyses på grunn av den usikre situasjonen som pandemien medfører, mener vi statsråden har funnet en rimelig mellomløsning mellom å forsøke å gjennomføre eksamen som normalt, og avlyse alle eksamener, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.