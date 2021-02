Svar fra Heidi Røberg-Larsens advokat, Hege Skillingstad.

– Hvorfor er denne saken så vanskelig?

– Denne saken er, slik vi ser det ikke vanskelig. Det handler om feil og mangler i bygget som i utgangspunktet er utbyggers ansvar når de har oppstått i byggets oppføringsperiode.

Utbygger har et ansvar for å levere et produkt som ikke har feil og mangler. Etter overtakelse har sameiet et ansvar for å sørge for vedlikehold av bygningen.

De stadige vanninnregningene indikerer jo klart at noen av disse aktørene har sviktet sitt ansvar. Det som gjør saken vanskelig er at aktørene ikke tar dette ansvaret.

– Hvem har skylden i denne saken?

– Grensen for hvem som skal holdes ansvarlig glir litt over hverandre i denne saken. Når går opprinnelige feil og mangler med bygget over til å bli følger etter manglende vedlikehold?

Eierseksjonsloven er imidlertid klar på at det er sameiet som skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen forsvarlig ved like. Med grunnlag i eierseksjonsloven trenger derfor seksjonseier kun å forholde seg til sameiet, og ikke behøve å ta stilling til om utbygger er den som egentlig har skyld i dette og at ansvaret hører hjemme der.

Så lenge det er feil og mangler i bygget er det sameiets ansvar å følge opp dette. Deretter får sameiet vurdere om det foreligger grunnlag å stille utbygger ansvarlig i en egen sak hvis sameiet mener at det egentlig er utbygger som har skylden.

– Har sameiet her opptrådt i henhold til sine oppgaver?

– Nei, det har de ikke gjort. De har skjøvet problemet med bygget over på seksjonseierne.

– Har du sett en lignende sak med et så nytt bygg og såpass mange feil?

– Nei, noe liknende har jeg ikke vært i nærheten av.