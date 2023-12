Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Aksel Bjerk (5) fant en uvanlig gjenstand i et hull i Tusseladden barnehage i Bodø.

Gjenstanden, som Aksel og vennene hans trodde kunne være fra en gammel krig, ble levert til de voksne i barnehagen som kontaktet Nordland fylkeskommune.

Arkeologer har siden undersøkt gjenstanden, som de tror er en form for medaljong eller pilegrimsmerke fra middelalderen med et tysk motiv.

Baksiden av gjenstanden er blank, noe som utelukker at det er en mynt.

En stor pilegrimsdatabase i Nederland har aldri sett motivet før, men daterer gjenstanden til 1400-tallet basert på bildet og motivet.

Hvordan gjenstanden havnet i Bodø er fortsatt et mysterium, men arkeologene spekulerer i at den kan ha blitt mistet langs en gammel ferdselsvei.

I sommer løp ungene i Tusseladden barnehage i Bodø rundt i ring.

Slik de ofte gjør.

Hit og dit. Opp og ned.

Men denne dagen var helt utenom det vanlige.

Aksel Bjerk (5) la nemlig merke til noe uvanlig.

Et lite hull helt ytterst i barnehagen.

– Ja, det var der borte i jorda. Plutselig fant vi den, sier Aksel (5) til NRK.

Aksel mener han fant en mynt. Arkeologene strides om hva det kan være. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kanskje var det Pelle og Pysa?

Det er gått flere måneder siden Aksel og vennegjengen gjorde det mystiske funnet.

Siden den gang har arkeologer i Nordland spurt ekspertkilder om råd.

Hva kan det være?

Mynt? Medaljong? Ekspertene er uansett enig om at gjenstanden er omtrent 600 år gammel. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Aksel (5) tror den stammer fra krig i gamle dager.

– Det var krigerne som hadde krig. Det sa en venn av meg.

Han legger til:

– Kanskje de skulle grave den ned? At de tok en liten spade og lagde et hull, også la de den ned i hullet.

Aksels venner, Aksel, William og Noah, synes det er spennende at han fant en 600 år gammel gjenstand i barnehagen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Den unge arkeologspiren sier vennene hans kom raskt til funnstedet.

William, Noah og Aksel tror i likhet med han at det kan ha vært spennende typer som har lagt den der.

– Kanskje Pelle og Pysa, kommer det fra en av dem.

– De har funnet noe gammelt og viktig

Før de avgjorde å gi den til de voksne var de innom hva de eventuelt kunne bruke den til.

– Vi tenkte å bruke den i butikken.

– Hva skulle dere kjøpe?

– Godteri.

– Og fotballkort.

FORSIKTIG: Gjenstanden skal sendes til Tromsø snart. Aksel fikk lov å se på den, veldig forsiktig, en siste gang. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det ble hverken godis eller fotballkort.

De bestemte seg for å levere den til de voksne i barnehagen, som igjen kontaktet Nordland fylkeskommune.

Arkeolog Tor-Kristian Storvik sier de er veldig glade for at barna og barnehagen skjønte at dette kunne være noe for dem.

– Dette er utrolig artig. De har skjønt at de har funnet noe gammelt og viktig, også kontakter de voksne i barnehagen som igjen kontakter oss.

– Det er godt gjort, understreker han.

Gjenstandens bakside har ikke mønster. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Ingen suvenir fra Hellas

Arkeologen sier han personlig aldri har opplevd noe lignende, men viser til at det finnes lignende historier der barn har funnet sjeldne gjenstander.

Da fylkeskommunen fikk varsel om funnet dro til barnehagen, møtte ungene og fikk se på gjenstanden.

– Vi så umiddelbart at det var noe gammelt. Dette var ikke en suvenir fra Hellas. Som man kanskje fort kunne trodd, sier han og ler.

Tor-Kristian Storvik er glad for at ungene og de voksne i barnehagen tok kontakt med dem. Foto: Nordland fylkeskommune

Bilder ble sendt rundt til ulike eksperter, men det skulle vise seg vanskelig å finne ut nøyaktig hva det var Aksel hadde funnet.

– Motivet er fra middelalderen. Noe religiøst. Det sitter en biskop eller lignende på et sete med et septer. Vi tror antageligvis det er et tysk motiv.

Baksiden av mynten gir lite informasjon, siden den er helt blank, men det utelukker sannsynligvis at det er en mynt.

– Det er kanskje en form for medaljong eller pilegrimsmerke. Men så er det ikke anheng, som slike ofte har.

Hjelp fra Nederland

– Har Aksel rett og slett funnet et lite mysterium?

– Det kan man godt si, ja. Vi har avventet et svar fra en stor pilegrimsdatabase i Nederland, som nå sier at de aldri har sett motivet før, svarer Storvik og legger til:

– Men de daterer gjenstanden gjennom bildet og motivet til at det antageligvis er fra 1400-tallet.

– Hvordan i all verden havner dette i Bodø?

– Det er et godt spørsmål. Hvis det er et pilegrimsmerke kan vi ta utgangspunkt i at disse ble regnet som suvenirer. Noe du fikk under pilegrimsreise, fra en kirke eller lignende. I tillegg gikk det antageligvis en gammel ferdselsvei i området. Veien ut av Bodø, over Grønnåsen og videre mot Hunstad.

Funnstedet ligger i et godt etablert boligområde. Arkeologen sier den lille flekken med sand, merkelig nok, virket urørt.

Arkeologen påpeker at slike pilegrimsmerker ofte ble sett på som en slags «forsikring».

– Hadde du et slikt merke tok folk godt imot deg, ofte. Det var verdifullt på den tiden. Men vi har fortsatt en del spørsmål angående motivet, og om noen der ute vet noe om det så må de gjerne ta kontakt med oss.

Storvik forteller avslutningsvis at Aksel vil motta et godt bilde av funnet fra Norges arktiske universitetsmuseum.

