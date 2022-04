Louise (11) og Pauline (10) Stavnes Jordbru var på badetur ved familiehytta ved Kobbvatnet i nordlandskommunen Sørfold, da de tråkket på en gjenstand på sandbunnen.

Gjenstanden lå på omtrent 30 centimeters dyp. Før de fikk sett ordentlig på det som lå i vannet trodde de det bare var noe skrot.

Da de tok opp gjenstanden, så de at det liknet på en gammel sko.

Jentene løpte opp til hytta for å vise hva de hadde funnet til faren sin.

Tilbake i Bodø oppsøkte de Arkiv i Nordland med funnet fra hytta, sammen med faren, Asgeir Jordbru.

Louise og Pauline Stavnes Jordbru holder skoen som ligger i en plastpose. Foto: Privat

De ønsket å vite mer om gjenstanden de fant i innsjøen.

– Jeg tenkte først at det kunne være en gammel snøresko. Det er sandbunn der, så den har sikkert ligget under sanden, og så blitt vasket frem igjen, forteller Asgeir Jordbru.

Mulig samisk sko

På Arkiv i Nordland møtte jentene rådgiver Aasta Karlsen. Hun forteller at hun raskt så at det så ut som en skosåle.

– Den ene delen av denne skinnbiten har en form som en fot. Slik vi ser det mangler forsiden og toppen av skoen.

DET MYSTISKE FUNNET: Det som kan ligne på en gammel kommag ble funnet i en innsjø. Foto: Asgeir Jordbru

Arkiv i Nordland spurte på deres Facebook side om hva dette kunne være. Flere mente at dette er en del av en kommag.

P1 Person 1: Person 1 Det ser ut som underdelen til en kommag, dvs at den delen som går over vristen er borte. P2 Person 2: Person 2 Kjempefint funn! Enig om at det er deler fra en kommag. P3 Person 3: Person 3 Det ser ut som kommager, samisk tradisjonelt fottøy.

Jentene har selv gjort seg opp noen tanker om hvem som kan ha eid skoen.

– Det er en liten sko, så kanskje ei jente som bodde ved Kobbvatnet for 500 år siden, sier Louise.

– Hva tror du har skjedd med barnet som mistet skoen?

Les også: Trond fant VG fra 1884, kommunebudsjettet og masse sprit i husveggen

– Vi tenkte først at det kan ha vært en badesko. Eller sko de brukte når de skulle ut i vannet. Kanskje hun mistet den ved å tråkke den av seg.

– Hva tror dere hun gjorde da hun mistet skoen?

– Kanskje hun var ute og fisket. Hun kan også ha vært ute og løpt, og så satte skoen seg fast. Kanskje ikke hun kom seg løs uten å forlate skoen. Det må ha vært trist, for på den tiden lagde de skoene sine selv, sier jentene.

Vil få svar på hva det er

For å være helt sikker skal Arkiv i Nordland nå sende skoen til Norges arktiske universitetsmuseum (UiT) for videre undersøkelser.

Arkeolog Martinus Hauglid i Nordland fylkeskommune mener funnet jentene har gjort kan være innleveringspliktig.

– Jeg kan ikke si noe sikkert om skoen eller datering. Regelen er at når en gjenstand har ligget under vann i over 100 år, er den å anse som statens eiendom.

Pappa Asgeir forteller at familien er spent på hvor gammel skolen kan være. Jentene selv gjetter at gjenstanden er rundt 70 år gammel.

Tidligere funn

I 1936 ble det funnet en klesdrakt i en myr Skjoldehamn i Andøy.

Klesdrakten var helt intakt fra det som skal være på hodet og ned til føttene.

Skoene som tilhørte drakten var kommager. Nyere forskning har datert klesdrakten til omtrent år 1050.

– Så det er en skotype som har vært lenge her i nord, forteller Aasta Karlsen i Arkiv i Nordland.