Formuesskatten har lenge vært et sentralt stridstema mellom Ap og Høyre.

Nylig vedtok Høyre at de ønsker å fjerne formuesskatten fullstendig. Det ble klart på landsmøtet i september.

Vedtaket vekker reaksjoner.

Nå har Ap laget et regnestykke over hvilke konsekvenser et bortfall av formuesskatten kan få.

– Det vil kunne føre til store forskjeller på nord og sør, bygd og by, rik og fattig, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Vil gå ut over velferden

Formuesskatten gir i dag kommunene og staten over 13,4 milliarder kroner i inntekter.

Aps regnestykke viser at skattepolitikken til Høyre «er en form for bistand fra Nord-Norge til byene i sør», sier Tajik.

– Høyre gir fordeler til folk i sin egen bakgård. Med dette kuttet vil bærumsfolk alene vil få over 200 millioner kroner mer enn hele Nord-Norge til sammen.

Hun anklager Høyre for å gi fordeler til noen få, på bekostning av fellesskapet.

Finansieres av resten av landet

Høyre har på sin side argumentert for at fjerningen av skatten vil styrke konkurransekraften til norske bedrifter.

Mens Arbeiderpartiet altså mener skatten er viktig for at de rike skal bidra til fellesskapet.

Nestleder Tajik forklarer at formuesskatten fordeles slik:

De 30 mest sentrale kommunene i landet genererer nesten dobbelt så mye i formuesskatt som alle andre kommuner i resten av landet gjør.

– Det betyr at dersom man fjerner formuesskatten har man gitt direkte bistand til de personene som bor i de største byene i sør. I realiteten er det resten av landet, og ikke minst Nord-Norge, som finansierer det.

Uenig

Tom Georg Indrevik er leder i Vestland Høyre.

Han er også sentralstyremedlem i moderpartiet og ordfører i Øygarden kommune.

– Så lenge formuesskatten finnes, vil selskaper med internasjonale eiere i Norge ha en stor fordel, sier Tom Georg Indrevik i Vestland Høyre. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Det vil være fordeler og ulemper med å fjerne formuesskatten. Det blir noen reduserte inntekter, medgir han.

Indrevik er imidlertid overbevist om at penger spart vil bidra til å skape flere jobber og styrke norske bedrifter.

Også for Høyre handler det om forskjeller mellom nord og sør, sier han.

– For oss dreier det seg om likheten mellom nasjonalt og internasjonalt eierskap, innleder Indrevik.

Langs kysten av Norge er det mange små og mellomstore bedrifter som er eid lokalt. Også i Nord-Norge. Her slår formuesskatten «blodig urettferdig ut».

– Dersom man har to konkurrerende bedrifter hvor den ene har internasjonale eiere og den andre har lokale eiere er det skattemessig fordelaktig å ha internasjonal eier.

Kritiserer Ap

Det opprinnelige forslaget på Høyres landsmøte handlet om å redusere skatt på norsk eierskap.

Men endringsforslaget til Vestland Høyre om å fjerne formuesskatten helt fikk flertall.

Indrevik mener kutt i formuesskatten er et effektivt tiltak for å få ned arbeidsledigheten.

Den har økt kraftig etter utbruddet av koronavirus og nedstengingen av norsk økonomi i vår.

– Det er trist og utfordrende at Ap, som er så opptatt av å få folk i arbeid, ikke ser denne blodige urettferdigheten for små og mellomstore bedrifter.

Mener det bør betales mer

Formuesskatten er redusert flere ganger siden Høyre og Frp kom til makten i 2013. Både gjennom økt bunnfradrag og redusert sats.

Men grepet er omstridt. Kritikerne på rødgrønn side viser til at regjeringen ikke kan dokumentere at kuttene faktisk bidrar til å skape jobber.

– Hvor kommer arbeidsplassene som følge av å kutte formuesskatten? Vi har spurt tidligere finansminister Siv Jensen og nåværende Jan Tore Sanner. Så langt har vi ikke fått dokumentasjon, sier Tajik.

Arbeiderpartiet mener at de mest formuende egentlig bør betale mer i formuesskatt enn i dag.

Hva er riktig?

Om redusert formuesskatt fører til nye arbeidsplasser eller ikke har lenge vært et stridsspørsmål mellom fagmiljøene. Hver side har kunnet hente fram utredninger som støtter deres syn.

Det sier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK.

– Hva som faktisk skaper nye arbeidsplasser er sammensatt av så mange ulike faktorer at det er krevende å skille ut en enkelt, som i dette tilfellet formuesskatten.

– Det er en stor forskjell å diskutere formuesskatt på makronivå i et samfunn, og på mikronivå i en kommune eller for en enkelt skattyter. Skatter skal fungere både mest mulig effektivt for næringslivet, men har også en funksjon i å omfordele rikdom og ressurser, sier politisk kommentator Magnus Takvam. Foto: NRK

Høyre har hatt makten i sju år, og har i prinsippet hatt muligheten til å fjerne formuesskatten helt. Men partiet har ikke prioritert det.

– Da Høyre i sin tid programfestet dette, var det en forutsetning at man skulle finne en modell som hindret at man samtidig skapte en lang rekke nullskattytere.

Denne modellen har man ikke funnet.

– Det er opplagt en av de viktigste grunnene til at vi fremdeles har formuesskatt. I tillegg til at samarbeidspartiene på borgerlig side ikke har prioritert det foran andre dyre formål i budsjettene, sier Takvam.

Høyres argumenterer med at så lenge formuesskatten finnes, vil selskaper med internasjonale eiere i Norge ha en stor fordel.

– Det er et typisk grep i debatter om skatt at man argumenterer med arbeidsplasser. Det kan være med trusler om å flytte bedriften ut av landet, eller tap av jobber for å få skatteendringer.