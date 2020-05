Paret skulle etterisolere gulvet i det gamle familiehuset.

Etter å ha revet opp gulvet og fjernet sandmassene som lå under, dukket det opp flere steiner-.

Før de visste ordet av det, dukket det opp funn som tydet på at hustuftene stod på en gammel vikinggrav.

– Det var ikke før senere at det gikk opp for oss hva dette kunne være, sier Kristiansen til NRK.

De hadde akkurat fjernet ei steinrøys under gulvet på soverommet, da de så noe som glimret nede i jorda.

Mariann Kristiansen og mannen gjorde et funn litt utenom det vanlige da de skulle pusse opp huset. Foto: Privat

– Vi trodde først det var hjulet på en lekebil, sier Kristiansen.

Da gulvet ikke hadde vært løftet siden det ble bygd i 1914 skjønte de fort at det måtte være snakk om noe annet.

Antatt ukjent vikinggrav

Etter å ha rotet litt mer fant Kristiansen både ei øks og noen andre jerngjenstander som antakeligvis er like gamle som øksa.

Da Kristiansen tok kontakt med en i fylkeskommunen fikk de beskjed om at det ville komme fagfolk fra Tromsø Museum allerede neste dag.

Disse steinene utgjorde toppen av den arkeologene tror er ei gravrøys under Kristiansens bolig. Foto: Nordland fylkeskommune

I dag starter de arbeidet med større utgravninger av det de tror kan være en grav fra vikingtiden.

– Det kan være veldig skadet siden huset er bygget rett over gravplassen, sier Kristiansen.

Denne perlen var det første funnet paret jorde under gulvet i huset. Foto: Nordland fylkeskommune

Selv om det var hennes oldefar som oppførte huset i sin tid, har hun aldri hørt noe om den hittil ukjente vikinggraven.

Arkeolog: – Sannsynligvis bygd over ei gravrøys

Arkeolog Martinus Hauglid i Nordland fylkeskommune har vært med på å utarbeide en rapport over funnet som ble gjort sist uke.

Han mener det skriver seg fra ei grav i yngre jernalder eller vikingtid.

– Sannsynligvis har dette ligget under en gravrøys hvor steinene nå er fjernet. Vi venter at det kan ligge mer av graven dypere enn det som er gravd opp nå, sier han.

Arkeolog Martinus Hauglid sier han ikke tidligere har hørt om hus som er bygget over gamle gravrøyser. Foto: Nordland fylkeskommune

Hauglid forteller at det virker som om huset i sin tid ble bygget på gravrøysen. Han har ikke tidligere hørt om at det er gjort funn fra fortidsgraver under hus.

Tirsdag skal de gjøre ei utgraving av det som måtte være igjen av gravrøysa. De har satt av inntil fem dager til arbeidet.

– Det er blant annet funnet ei jernøks fra tidlig middelalder og ei glassperle. De blir fraktet til Tromsø Museum.

Hauglid roser paret for funnet og sier det vanker heder, ære og ei finnerlønn.