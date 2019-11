Anleggsmaskiner og traktorer mot skolekutt: – Dette er et tydelig signal til fylkesrådet

De siste ukene har tusenvis av nordlendinger tent faklene sine for å markere motstand mot at fylkesrådet i Nordland vil legge ned 29 linjer i videregående skole over hele fylket.

Med sine 400 elever fra fem nabokommuner risikerer Brønnøy videregående skole å miste både teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag.

Skjer det vil det få store konsekvenser for en hele regionen, ifølge næringslivet.

– Teknikk og industriell produksjon er ei ekstrem viktig linje, sier Vidar Bendiksen.

Han er daglig leder i Bendiksen Entreprenør og initiativtaker til demonstrasjonen i Brønnøy i dag.

– Avgjørende for oss å beholde linjene

– Folk er oppgitt og forbannet. Vi skaper store verdier i regionen og vil ikke sentraliseres og flytte. Vi skal bo her, sier Vidar Bendiksen. Foto: Trond Eide / Visual360 AS

Bare i hans maskinentreprenørbedrift med 30 ansatte er 65 prosent rekruttert fra den nedleggingstruede linja.

– Næringer innen transport, mekaniker, industri, anleggsmaskinfører, landbruk, offshore og akvakultur rekrutterer herfra.

Også restaurant og matfag er viktig for Sør-Helgeland, som har mer enn 70 reiselivsbedrifter.

– For en region som satser på reiseliv og kortreist mat oppleves det som uvirkelig at denne linja ikke lenger har livets rett.

Næringslivet ville gi et tydelig signal til politikerne på fylket, og bestemte seg for å stable på beina alt de hadde av utstyr og mannskap.

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi tenkt det skulle bli så stort. Det kom folk fra hele regionen. Vi talte mellom 250 og 300 kjøretøy som kjørte gjennom gatene. Det er helt vanvittig, sier Bendiksen.

Avklares i desember

I desember skal fylkestinget ta stilling til økonomiplanen for de neste fire årene.

Planen er nedslående lesing for alle som bor i distriktene i Nordland. I tillegg til skolekuttene legges det opp til kutt i ferge- og hurtigbåtrafikken og i satsingen på reiselivsnæringen.

Årsaken til at fylkesrådet vil legge ned 29 linjer i videregående er at elevtallet stuper i Nordland.

Vidar Bendiksen hevder fylket opererer med feil tall for Sør-Helgeland.

Elevene på restaurant- og matfag deltok i demonstrasjonen i Brønnøysund i dag. Foto: John Ivar Nygård

– Elevtallene her er stigende. I tillegg er elevene ved disse to linjene i Brønnøy ligger i landstoppen på karaktersnitt.

Han har også merket seg at nedleggingen begrunnes med et økt behov for renovering av skolebygget hvor teknikk og industriell produksjon holder til.

– Dette har fylket beregnet til 40 millioner kroner. Eksterne takster og beregninger viser at behovet er minimalt, sier Bendiksen.

– Folk var rørt

– Det er spesielt å se næringslivet gi en så tydelig beskjed om at vi trenger disse linjene, sier Inger Gunn Sande, som selv deltok i protesten i dag. Foto: Inger Gunn Sande

Blant de om lag 1000 frammøtte i gatene var også Inger Gunn Sande. Hun forteller om en spesiell opplevelse.

– Det at næringslivet tok initiativet til denne aksjonen viser hvor viktig disse linjene er for samfunnet her. Jeg så mange som var skikkelig rørt.

Hun tror demonstrasjonen i dag handler om mer enn skolelinjene.

– Det handler om sentraliseringsvinden som blåser over Helgeland. Dette var dråpen. Når ingen på fylket hører etter, da må vi aksjonere.

Ser på kuttlista på nytt

Flere kilder sier til NRK sier at det jobbes med å se på om noen av de nedleggingstruede linjene kan berges.

Fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik (Sp), som også har ansvar for økonomi, har fått med seg demonstrasjonen som har vært i Brønnøysund.

– Jeg har ingen kommentar nå, men fylkestinggruppene jobber med saken som vi har inn mot fylkestinget i desember, sier Eggesvik.