Andøya flystasjon blir permanent base for mottak av allierte styrker

– For regjeringen er det viktig å styrke evnen til å ta imot allierte tropper og styrker. Det blir fortsatt en militærbase på Andøya, fordi vi mener det er viktig for landet vårt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

– Dette blir en permanent base på Andøya, nettopp fordi den er så bra lokalisert. Det er viktig for Norge at vi er Nato-medlem, og at vi kan ta imot allierte styrker. Da er Andøya som base et veldig godt utgangspunkt.

Vedum er samtidig klar på at de marine overvåkingsflyene fremdeles skal flyttes til Evenes.

Stein-Håkon Eilertsen mener det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg syns at dette forsvarsmessig er klokt.

Det sier Stein-Håkon Eilertsen, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) på Andøya og Evenes.

– Men nøyaktig hva som ligger i dette, er jeg usikker på. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Skal det være aktivitet hele tiden eller kun ved behov, spør han.

Vedtatt nedlagt

Det var til store protester at Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016.

Andøya, som har vært hjemmebase for Orion-flyene i en årrekke, ble for dyr i drift. Det skulle kraftsamles i nord.

Nærmere bestemt skulle både jagerfly og maritime overvåkingsfly kraftsamles på Evenes.

Samtidig vedtok politikerne kjøp av de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon.

Men det politiske bråket som fulgte skapte store omveltninger i nord. Noen år senere får Senterpartiet over 56 prosent av stemmene i Andøy.

Kostbar endring

Onsdag ble det klart at den nye flybasen på Evenes ligger an til å bli langt dyrere enn tidligere forespeilet.

Opprinnelig, da Stortinget gikk inn for planene i 2016, skulle hele basen koste 3,5 milliarder. Siden har tallet økt betraktelig, og nå er kostnadsrammen 5,2 milliarder. Nye anslag viser at sluttsummen på Evenes kan bli opp mot 8 milliarder kroner.

Dette er dyrere enn hva anslagene for å opprettholde aktiviteten på Andøy i sin tid var.

Siden den gang har verden endret seg.

Russlands angrep på Ukraina og den spente situasjonen i Europa fikk flere til å spørre seg om det var riktig å legge alle eggene i en kurv – på Evenes.

Usikker framtid

I flere år har Andøya ventet på å få vite om Forsvaret blir eller forlater kommunen. Forsvaret båndlegger et 12.000 mål stort areal som skulle frigis for å skape ny aktivitet.

En rekke aktører meldte raskt interesse. Deriblant flyselskapet Widerøes datterselskap, Widerøe Technical Services.

Ifølge Bladet Vesterålen la Widerøe planene på is i fjor vår. En av årsakene var at Forsvaret fortsatt ikke hadde bestemt seg for hva de ville med Andøya.

Ifølge samme avis gikk det samme vei med en pilotskole som ønsket å etablere seg i kommunen.

I fjor høst bekreftet Forsvaret at de fortsatt vil beholde et lite område på Andøya, også etter at overvåkingsflyene forsvinner i 2023.

Nå har regjeringen besluttet at det blir en permanent militær mottaksbase for allierte styrker