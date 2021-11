– Jeg forstår at det å snu opp ned på et budsjett på kort tid ikke er realistisk. Men de må kunne komme med noen signaler verbalt om at de har en plan. For nå må andøysamfunnet få prioritet.

Det sa ordfører i Andøy kommune Knut A. Nordmo til NRK like før Trygve Slagsvold Vedum la fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet.

Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) hadde forventet mer fra regjeringen. Samtidig har han forståelse for at det er begrenset hvor store endringer Støre-regjeringen kan gjøre på kort tid. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Og i det dokumentet med endringene ble offentliggjort, ble det klart at Andøy-samfunnet får noen kroner ekstra.

– Nå forsterker vi omstillingsarbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til NRK.

Tar ikke helt av

Da Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjettet, hadde de satt av 10 millioner kroner i omstillingsmidler til Andøy. De ønsket også å bidra med ytterligere 10 millioner kroner til kommunen i årene som kommer. Dermed ville den samlede støtten for Andøy bli på 95 millioner kroner.

Men nå legger altså Støre-regjeringen 10 millioner kroner ekstra på bordet med én gang, og omstillingspotten til kommunen er fullfinansiert.

Det får ikke ordføreren til å juble.

– Det er så rigide reguleringer for hvordan pengene skal brukes. Vi kommer ikke av flekken. Det vi har behov for er penger til å sette i gang tiltak for å få i gang hovedprosjektene, sier han, og fortsetter:

– Det er noe Stortinget har vedtatt for lenge siden, som nå er finansiert i henhold til det Stortinget har vedtatt tidligere. Det var helt som forventet. Men de har sagt mye annet i regjeringsplattformen jeg hadde forventet at de skulle si noe om.

Andøya flystasjon markerte sitt 60-års jubileum med et flyshow og festmiddag. Men feiringen hadde en bismak. Stortinget hadde vedtatt at den militære flystasjonen som huser Norges maritime overvåkningsfly skulle legges ned. Folket som bor på Andøya har protestert høylytt mot et vedtak de mener er uklokt og dypt urimelig etter det de har ofret for storsamfunnet. Du trenger javascript for å se video. Andøya flystasjon markerte sitt 60-års jubileum med et flyshow og festmiddag. Men feiringen hadde en bismak. Stortinget hadde vedtatt at den militære flystasjonen som huser Norges maritime overvåkningsfly skulle legges ned. Folket som bor på Andøya har protestert høylytt mot et vedtak de mener er uklokt og dypt urimelig etter det de har ofret for storsamfunnet.

Da Hurdalsplattformen ble lagt fram var ett av punktene at Støre-regjeringen vil opprette et fond for Andøy kommune på 250 millioner kroner. Dette fondet er imidlertid ikke omtalt i Støre-proposisjonen.

– Det hadde jeg forventet at de skulle si noe om, sier Andøy-ordføreren.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier regjeringen vil ha fortgang i utbyggingen av havna på Andenes. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Andøy havn

Men det som imidlertid får Andøy-ordføreren til å juble, er at regjeringen vil få fortgang i planene om utbedring av innseilingen til havna. Konkret er det behov for utdyping i innseilingen og i deler av havnebassenget. Prosjektet omfatter også merking og skjerming.

– Vi setter alle kluter til så vi får gjort planleggingen ferdig og kan gå i gang, sier Skjæran.

Konkret vil Støre-regjeringen sette av midler til å bygge opp plan- og utredningskapasiteten i Kystverket. Midlene skal blant annet gå til videre planlegging av tiltak i Andenes havn, med sikte på mulig oppstart i 2023.

– Det er grunn til å heise flagget, sier ordføreren. Det er på høy tid. Men det er ikke denne regjeringens skyld at dette har dratt ut, sier ordfører Knut A. Nordmo.