23. juli 09:30.

Amahl Pellegrino våkner brått.

Siden 3–4 på natta har kona vært i gang med fødselen.

– Hun ville ikke vekke meg fordi jeg hadde fotballkamp om noen timer. Det sier litt om mentaliteten i familien. Hvilke prioriteringer vi har tatt, sier Pellegrino til NRK.

09:50 er barnet født.

Syv timer senere scorer Pellegrino hattrick på Aspmyra. Mats Torbergsen/NTB

Han tar med seg en signert matchball hjem.

Konfirmasjonsgave til sønnen som bare er noen timer gammel.

Pellegrino er blitt 32 år. Han er gift og har to barn. Skader har fulgt ham gjennom hele sesongen.

Men han har aldri vært en bedre fotballspiller. Beate Oma Dahle/NTB

Barna endret pappas mentalitet

I 2011 spilte 22 år gamle Amahl Pellegrino i fjerdedivisjon for Drammen FK.

Et drøyt tiår senere er han soleklar toppscorer i Eliteserien.

Det var få som trodde at Pellegrino skulle komme dit.

Etter Drammen-oppholdet forflytter Pellegrino seg fra klubb til klubb.

Men det tar hele ni år før han slår ordentlig igjennom med 25 mål for Kristiansund.

Selv mener han det handler om at han ikke har blitt brukt riktig.

– De siste årene har jeg kommet til klubber hvor jeg har fått være meg selv hundre prosent som fotballspiller. Det har gjort at jeg har bygd opp en selvtillit som har hjulpet meg mye.

Amahl Pellegrino sier Kjetil Knutsen og Glimt har gitt ham friheten til å spille slik han burde. Foto: Geir Olsen / NTB

Men det er ikke bare trenere med rett prioritering og selvtillit som har hjulpet.

For tre og et halvt år siden ble han far for første gang. Det endret mye.

– Før jeg ble far kunne jeg irritere meg over en dårlig trening eller en dårlig kamp i lang tid, forklarer han.

– Etter at jeg ble far kan jeg irritere meg fra Aspmyra og hjem. Det tar fem minutter å gå. Der blir jeg alltid møtt av et smil og jeg glemmer alt.

Amahl Pellegrino sier det har vært en velsignelse å bli far. Det har gitt ham et helt nytt perspektiv på livet, noe som har hjulpet ham på fotballbanen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Har datteren din gjort at du har lavere skuldre?

– Før handlet alt om fotball. Det var fotball, fotball og fotball. Familielivet har hjulpet meg å sette ting i perspektiv.

Pellegrino legger til:

– Nå er jeg meg selv på en helt annen måte. Jeg må være der for familien. Det har virkelig vært en velsignelse å få barn.

Amahl Pellegrino forteller at både han og familien stortrives i Bodø. Men kulden skulle han helst vært uten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ut av kroppen-opplevelse

I sommer ble Amahl og kona foreldre på nytt.

En dramatisk julidag er nå et veldig godt minne.

– Fra jeg våknet den dagen til barnet kom ut tok det 20 minutter. Det er nesten vanskelig å beskrive hvor hektisk det var, sier Pellegrino og ler.

– Du hadde kamp seks timer etter fødselen. Hvordan føltes det å dra til Aspmyra?

– For kona var det viktig at jeg skulle spille fotballkamp hvis jeg følte meg klar. Og at jeg skulle spille for flere enn meg selv.

Amahl Pellegrino jubler med Boniface etter scoring mot Jerv. Samme dag ble han far for andre gang. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Kamp ble det og Pellegrino scoret tre mål mot Jerv.

– Jeg hadde verken spist eller drukket, men det var viktig for meg å gjøre dagen enda mer spesiell. Alt skjedde på ren adrenalin.

– Nå er det en fin historie jeg kan fortelle til minstemann på konfirmasjonsdagen.

Hvor skal du ta neste steg Pellegrino?

Etter ankomst i Bodø for halvannet år siden har Pellegrino tatt med seg et gull og et sølv i Eliteserien.

Han har møtt lag som Roma, Celtic og Arsenal i Europaligaen og Serieligaen.

Fotballmessig har jeg opplevd alt jeg kunne drømt om på så kort tid. Det føles egentlig som ti år. Amahl Pellegrino

I tillegg ble han toppscorer i Eliteserien i år med 25 mål.

Selv beskriver han det som en noe trøblete sesong.

– Det har vært mye slitasje og skavanker. Men jeg har vært effektiv og sinnssykt heldig som har spilt på et så godt fotballag. Uten fantastiske lagkamerater hadde jeg aldri scoret 25 mål i år.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Pellegrino skal opereres denne uken og forklarer at han har stor tro på å komme tilbake som en enda bedre fotballspiller.

Amahl Pellegrino: I hodet mitt skal jeg ta noen steg tilbake for å så ta flere steg fremover igjen. Sondre Skjelvik: Vet du hvor du skal ta disse stegene? Amahl Pellegrino: – Nei. Fortsatt er hodet mitt her i Bodø/Glimt. Kontrakten min går ut 31. desember og jeg og agenten min kommer til å bli enige om neste skritt lenge før nyttår. Amahl Pellegrino: – For meg handler det nå om å ta et valg jeg er hundre prosent sikker på. Både hodet og hjertet skal føle at det er rett. Sondre Skjelvik: Hva er viktig å ta stilling til før du bestemmer deg? Amahl Pellegrino: Fotballen er kynisk når man har bikket 32 år. Hvis jeg noen gang skal til utlandet så er det nå eller aldri. Likevel må det føles riktig. Det må være noe som frister skikkelig. Amahl Pellegrino: Hvis ikke har jeg det fantastisk bra her i Bodø. Vi har blitt tatt i mot på en fin måte. Byen er bra og folka her er gode.

Frykter unge mennesker vil falle utenfor

Det høres kanskje ut som et travelt liv å score 25 mål i Eliteserien, prestere i Europa og bli pappa for andre gang.

Det er det nok, men Pellegrino har også fått tid til å skrive bok.

Sammen med forfatter Karianne Braathen gir han denne uken ut boken «Fotballproff mot alle odds».

Amahl Pellegrino gir denne uken ut boken «Fotballproff mot alle odds». Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hva ønsker du å fortelle gjennom boka?

– Den yngre generasjonen jager etter å bli proff. Har de ikke fått proffkontrakt når de er 16–17 år mener de drømmen er knust. Min historie handler om at jeg spilte i fjerdedivisjon da jeg var 22 år, men fortsatte å jage drømmen, svarer Pellegrino og legger til:

– Så lenge du legger hele hjertet ditt i arbeidet er det flere veier til målet.

Pellegrino har flere ganger gått hardt ut mot rasisme i fotballen. Nå tar han også opp kostnader som bekymrer ham. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Pellegrino trekker også frem hvordan breddeidretten og de som hjalp ham var utrolig viktige. I forlengelsen tar han opp en utfordring som plager ham.

– Jeg føler fotballen går i feil retning med tanke på hvor mye det koster. Med dagens priser hadde jeg aldri hatt råd til å spille fotball på et lag.

– Det er greit at det finnes mange i Norge som har råd på tross av kostnadene, men du har mange som ikke er i nærheten til å kunne betale en brøkdel. Det kan knuse mange hjerter og kan føre til at noen faller utenfor samfunnet.

