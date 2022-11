Glimt hyllet for sølvet: Knutsen håper eventyret varer i hundre år til

Glimt slo Strømsgodset 2–4 i Drammen.

Sølvet var sikret.

Hjemme i Bodø ventet hundrevis av fans – klare til å hedre de gulkledde etter nok en fantastisk sesong.

Etter å ha mottatt sølvet var trener Kjetil Knutsen klar på hva som har vært den største opplevelsen i år.

– I et historisk perspektiv har det vært en fantastisk sesong. Men det vi opplever her, det er det største for meg, forteller en rørt Knutsen til NRK.

– Det forteller litt om hva Glimt er blitt. Den entusiasmen, den gleden og det felleskapet. Dette var en fantastisk opplevelse.

Kjetil Knutsen fikk hyllest av Glimt-fansen – og sang med. Du trenger javascript for å se video. Kjetil Knutsen fikk hyllest av Glimt-fansen – og sang med.

Satser på hundre år til

Da spillerne endelig ankom Svømmehallen Scene rundt klokken 00:15 hadde fansen varmet opp med Tungtvann, allsang og god stemning.

De var mildt sagt klare til å hylle både spillere, trenere og resten av klubben.

– Kjetil, fansen synger din sang for full hals, hvordan føles det?

– Det er veldig hyggelig. Men jeg er en enkel gutt fra Bergen, derfor er jeg opptatt av at det er vi som skal hylles, ikke enkeltpersoner.

Johnny Johansen får Glimt til å sette seg ned – og feire med fansen. Du trenger javascript for å se video. Johnny Johansen får Glimt til å sette seg ned – og feire med fansen.

Glimt har på fire år sikret to gull- og like mange sølvmedaljer.

Når skal dette stoppe?

– Hvis du har ambisjoner om at det skal stoppe så blir det kjedelig og trasig, svarer Knutsen lurt.

– Men det er klart det er beinhardt arbeid. Vi må være sultne. Men spør du meg hvor lenge det skal vare sier jeg de neste hundre årene.

Det var duket for Glimt-fest etter at sølvet ble sikret. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

God nyhet fra scenen

Da medaljene var delt ut kom Sondre Brunstad Fet tilbake på scenene.

På direkten fikk fansen vite at han har signert ny kontrakt som strekker seg ut 2026. Altså tre nye år i Bodø/Glimt.

Fet har imidlertid hatt en trøblete sesong, likevel var han glad for at sølvet i dag ble sikret.

– For meg har det vært frustrerende i år. Det har også vært både opp- og nedturer for alle denne sesongen, men vi kan ikke klage når vi ender opp med en sølvmedalje og skal spille videre i serieligaen.

Sondre Brunstad Fet setter inn mål mot CSKA Sofia. Natt til mandag ble det klart han forlenger med Glimt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Du har vært med på mye med Glimt. Kan du beskrive den reisen?

– Det er egentlig uvirkelig. Vi har møtt klubber man har sett på siden vi var unge, og man tenker det skal mye til for å møte dem. Den utviklingen Glimt har hatt er helt enorm, og den reisen håper jeg vi kan bygge videre på.

Putte kom innom for å feire med fansen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Frister med mer

Årets soleklare toppscorer i Eliteserien, Amahl Pellegrino, var også glad for å feire med fansen.

– Det føles godt å stå igjen med sølvet. Det har vært en sinnssyk sesong med veldig mange oppturer, men også noen nedturer. Spesielt i ligaen. At vi står igjen med sølv er ekstra gledelig, sier han til NRK og legger til:

– Vi er gira på å komme enda sterkere tilbake til neste år.

Amahl Pellegrino er Glimts soleklare toppscorer i år. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Underveis i intervjuet blir det klart at Sondre Brunstad Fet signerer ny kontrakt.

Amahl Pellegrinos kontrakt går også ut etter sesongen.

– Vi får ikke en nyhet fra deg i kveld?

– Jeg har ikke et godt svar på det. Uansett hva som skjer så er jeg sikker på at det vil komme mange gode nyheter om gode signeringer. Folk er nødt til å vente i spenning, svarer Pellegrino og legger til:

– Jeg har veldig stor på at 2023 og årene fremover skal bli bra.

– Men det frister vel med mer etter denne hyllesten?

– Selvfølgelig. Den reisen jeg har vært med på i Glimt har vært helt fantastisk. Jeg har vært her i et og et halvt år, men det føles som jeg har spilt her i ti år.