Politiet fikk melding klokken 13.40 i dag om en arbeidsulykke i øykommunen Vega på Helgeland. Ifølge politiet skal den skadde selv ha kontaktet nødetatene for hjelp.

En mann i slutten av 20 årene har fått en høyball over seg.

– Politiet var på stedet etter 10 minutter. Det ble utført førstehjelp på stedet og vedkommende ble etter kort tid hentet med luftambulanse og flydd til Sandnessjøen sykehus, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt.

Politiet bekrefter overfor NRK at det er snakk om en alvorlig ulykke. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen.

Mannen ligger nå til behandling på intensivavdelingen på Sandnessjøen sykehus.

– Situasjonen er meget alvorlig og det er uavklart skadeomfang. Pasienten er på intensiven, får NRK opplyst fra ansvarshavende lege gjennom akuttmottaket ved Sandnessjøen sykehus.

I kveld opplyser sykehuset at mannens tilstand fortsatt er meget alvorlig, men at han er stabil. Sykehuset sier til NRK at mannen vil overflyttes til et annet og større sykehus på grunn av skadens alvorlighetsgrad



Jobber med å få oversikt

Hendelsesforløpet er så langt ikke klart, for politiet. De er på stedet og jobber med å kartlegge ulykken.

Politiet jobber nå med taktiske og tekniske undersøkelser på stedet og vil etter hvert gjøre avhør med vitner i området.

– Vi har politi på stedet og det pågår tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, undersøkelser av maskinen og av vitner. Vi vet ikke enda hvordan dette har skjedd, opplyser Halvorsen.

Nærmeste pårørende er varslet om det inntrufne.