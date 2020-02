Befolkningen i øykommunen Vega på Helgeland i Nordland oppfordres til å samle nedbør og benytte seg av private vannkilder etter en stor vannlekkasje lørdag.

Vannlekkasje har oppstått på hovedledningen på Vega, og det er satt opp distribusjon av vann, opplyser Vega kommune på sine hjemmesider.

Kommunen forsikrer at helse og omsorg blir ivaretatt. Bønder og andre som driver med landbruk, får tilkjørt vann.

Øvrig befolkning kan hente vann fra tankbil på Gladstad ved Spar for å dekke minimumsbehov for drikkevann. Vannet som hentes, må kokes, opplyser kommunen.

– Folk oppfordres til å samle nedbør og/eller benytte seg av private vannkilder til bruk som ikke er drikkevann, heter det på hjemmesidene til kommunen.

Håper å finne feilen søndag

Anders Karlsson, teknisk sjef i Vega kommune, sier til NRK at sykehjem, legekontor og hjemmesykepleie har vann i beredskap.

Nøyaktig hvor feilen har oppstått, er foreløpig uvisst.

–Vi kjører to parallelle feilsøk, et i produksjonsanlegget og et ute i ledningsnettet. Det fortsetter vi med gjennom natta. Vi håper å kunne ha en ide om hvor feilen er lokalisert i morgen tidlig.

Bøndene i kommunen som ikke har alternative vannkilder, får vann fra brannvesenet.

Karlsson sier situasjonen på kort sikt er under kontroll, men at situasjonen på lang sikt ikke er under kontroll før feilen er signalisert.