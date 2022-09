Forskning viser at overraskende lite alkohol skal til for at det går utover helsen.

I tillegg var det flere av oss som endret drikkevanene under pandemien.

Kanskje har det blitt en pils etter jobb oftere enn normalt?

Så hvis du drikker én øl hver eneste dag – betyr det at du har et alkoholproblem?

– Det skal nok adskillig mye mer til enn å drikke en halvliter om dagen. Det i seg selv er ganske ufarlig og skader ikke kroppen noe særlig, sier professor i psykologi og klinisk spesialist Fanny Duckert.

I Norge betegnes alkohol som et digert samfunnsproblem.

Hva skal egentlig til for at man er et alkoholproblem?

Kan være starten på noe

Men først; hva tenker folk om én øl om dagen?

– Nei, i utgangspunktet tenker jeg ikke det betyr at du har et alkoholproblem. Men det er kanskje et dårlig tegn, sier Cecilie Dundas til NRK.

Cecilie Dundas sier det er vanskelig å definerer hvor grensen for et alkoholproblem går. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hun mener det er vanskelig å definerer hvor grensa går, men at det avhenger av en rekke faktorer.

– Hvordan det virker inn på jobb, fritid og familie er spørsmål jeg tenker er viktige. Men jeg ser ikke bort ifra at en øl om dagen kan skape en fysisk avhengighet – og da begynner man jo å nærme seg.

Tore Morten Randen og Ingrid Blokkum gir Dundas støtte i at det du neppe har et alkoholproblem om det blir med en halvliter om dagen.

– Nei, det vil jeg ikke si, svarer Blokkum raskt.

Randen legger til:

Tore Morten Randen og Ingrid Blokkum mener en øl om dagen ikke betyr at du er alkoholiker. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Selv om det er uaktuelt for meg å drikke en halvliter om dagen føler jeg ikke det er rett å stemple andre som alkoholikere fordi de velger å gjøre det.

– Hvor går grensen da?

– Hvis en person er ordentlig beruset hver kveld og i helgene. At det går i en dur, det går utover jobb og etter hvert også hverdagen som helhet, svarer Randen.

Mange vil bli overrasket hvis de loggfører

Professoren Duckert er ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer og holder regelmessig kurs i alkoholreduksjon.

Hun spør et viktig tilleggsspørsmål:

«Er dette det eneste personen faktisk drikker?»

Ifølge henne er ikke alle like bevist over hvor mye de faktisk drikker i løpet av en uke.

Fanny Duckert er professor i psykologi og ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer. Foto: Julie Pike

– En smart ting for oss alle er å føre en loggbok over en periode. Rett og slett registrer alt du drikker i noen uker, sier hun.

– For mange av oss vil det være overraskende hvor mye det blir hvis du faktisk tar med alt.

Eksperten drar også frem at begrepet alkoholiker egentlig ikke er en god betegnelse.

– Man skal være oppmerksom på er at alkoholiker er en ikke-eksisterende diagnose. Den er veldig populær på folkemunne og ble utviklet i USA på 50-tallet. Den har en ikke-vitenskapelig tilnærming og brukes ikke i diagnosemanualer i dag.

Hvor mye drikker du i løpet av en uke eller en måned? Mange vil bli overrasket om de loggfører det faktiske konsumet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Å bli kalt ut som en alkoholiker, eller kalle seg selv en alkoholiker, medfører ifølge Duckert mye negativitet.

– Er du først en alkoholiker er man fordømt for resten avlivet. En gang alkoholiker alltid alkoholiker. De blir betegnet som upålitelige, løgnaktige og ikke interesserte i forandring, sier Duckert og legger til:

– Dette er et dramatisk bilde som har hatt stort gjennomslag – som igjen har ført til mye ulykke og skam.

Bør ikke overstige «lykkepromillen»

I det moderne helsevesenet bruker man heller begreper som risikofylt alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader og problemer.

– Så kan man i større eller mindre grad være avhengig, forklarer Duckert.

– Men hvor går grensa, finnes det noe håndfast man kan forholde seg til?

– For det første bør du ha noen hvite dager i uken. I tillegg er det ikke smart å drikke på seg de tunge promillemengdene, svarer professoren.

Å gå over på alkoholfritt kan være et lurt grep i perioder sier Duckert. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun legger til:

– «Lykkepromillen» ligger mellom 0.3 og 0.8. Det er egentlig ikke lurt å drikke noe mer enn det.

Det er uansett totalbildet som eventuelt bør gi grunn til bekymring.

– For menn bør det ikke bli mer enn 15 enheter i uka, eksempelvis tre flasker vin. For kvinner snakker vi om 10 enheter. Under dette er det ikke en stor risiko.

– Enn hvis du drikker mer enn det?

– Da øker risikoen.