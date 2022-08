Streiken i elektrokjemisk industri startet sist mandag. Da ble over 1400 arbeidere tatt ut i streik.

Tirsdag varslet fagforeningen Industri Energi at ytterligere 1115 medlemmer blir tatt ut førstkommende mandag, dersom man ikke kommer til enighet med arbeidsgiverne i Norsk Industri.

444 av disse skal tas ut ved Alcoa i Mosjøen.

Her produseres aluminium som blant annet går til 3 av 10 brusbokser i Europa, og til europeiske biler.

Produksjonen er svært kraftkrevende og verket bruker rundt 2 prosent av Norges totale strømforbruk.

Hver av disse blokkene med aluminium veier 12 tonn og eksporteres med båt hver uke. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det at vi nå også tar ut deler av aluminiumsindustrien i streik betyr at det virkelig begynner å svi for arbeidsgiverne, uttalte forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Vil skru av 9 av 10 ovner

Det vil bli svært dramatisk, sier leder Stian Nordal Jensen i Mosjøen kjemiske arbeiderforening.

– Fra mandag går vi ut med 20–30 medlemmer. Etter hvert som produksjonen trappes ned tar vi ut flere og flere ansatte.

Stian Nordal Jensen er leder for Mosjøen kjemiske arbeiderforening. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det betyr også at man skrur av 370 av totalt 404 ovner ved bedriften.

Den første ovnen ble startet i februar 1958. Og selv om noen av ovnene har vært byttet ut, har man aldri skrudd ned driften i en slik skala før.

– Det bli veldig kostbart. Metallprisene er høye, og det å restarte produksjonen er heller ikke billig, sier Nordal Jensen.

Tidkrevende nedstenging

På spørsmål om hva det vil å koste å skru av og starte ovnene igjen, sier Nordal Jensen at det er snakk om store summer.

– Det er nok flere hundre millioner kroner.

Ikke bare er det kostbart å skru av ovnene, det tar også veldig lang tid.

– Det tar tid å koble ut ovnene. Det er ikke bare å slå av strømmen og la det stå, forklarer Nordal Jensen.

Induksjonsovnene inne på aluminiumsverket står på rekker og rad. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Å starte ovnene igjen tar mange måneder. De første 20 prosentene tar fire uker å kjøre ned. Etter det kjører vi ned 10 prosent hver andre uke, og etter cirka 19 uker er vi nede på den minste produksjonen vi har.

Siste rest av ovnene skal holdes i gang for å få en trygg restart av produksjonen, som en del av en nedkjøringsavtale.

– Det tar litt tid å kjøre ned, men det tar også tid å kjøre opp. Så selv med en nedkjøringsavtale, er dette veldig alvorlig og vil få enorme konsekvenser, sier direktør for organisasjon og juridisk avdeling i Norsk Industri, Carla A.M. Botten-Verboven.

Direktør Carla A.M. Botten-Verboven, Norsk Industri, organisasjonsavdelingen Foto: Tone Buene

Heller ikke hun vet hvor dyrt en stans i produksjonen kan bli.

– Det er litt vanskelig, fordi veldig mange av nedkjøringsavtalene er gamle. Dette vil vi se bedre når prosessen starter.

Har aldri streiket før

Ansatte ved verket i Mosjøen har aldri streiket før. Den siste konflikten ved verket var i 1986 da arbeidsgiveren innførte lockout av arbeiderne.

– Så dette er nybrottsarbeid for oss, sier Nordal Jensen.

Hovedkravet til Industri Energi er å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver bedrift.

Rester og kapp av aluminium lagres før de smeltes om til store blokker klare til utsending. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er ikke Norsk Industri enig i, og mener at retten til å streike bør ligge på et sentralt nivå, slik den er i dag.

– Vi mener det er viktig at man ikke får en lokal sanksjonsrett.

– Er det mulig å finne en løsning før mandag?

– Det er lov å håpe, men vi er forberedt på at streiken starter på mandag, også i Mosjøen, sier hun.

I tillegg til lokal aksjonsrett er generelle lønnsvilkår på listen over krav fra arbeiderne.

– Vi ønsker å få uttelling når butikken går godt. Det har vært historiske resultater i smelteverksbransjen de siste årene, og vi vil ha igjen en del av den verdiskapingen vi er med på å skape, sier Nordal Jensen.

Trym Solhaug Vassvik er kommunikasjonssjef i Alcoa Norge, og ønsker å gi partene ro.

– Norsk Industri jobber med å finne løsninger som begge parter kan akseptere slik at vi får en enighet i denne konflikten. Vi ønsker å gi partene ro, og uttaler oss derfor ikke ytterligere på nåværende tidspunkt.