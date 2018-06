Agnieszka (51) søkte lykken i Norge: - Må slutte å omtale arbeidsinnvandrere som billig arbeidskraft

– Jeg er bekymra dersom man behandler folk fra EØS-området bare som billig arbeidskraft, sier Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i liberale tankesmien Civita (ekstern lenke).

Etter at EU ble utvidet med flere østeuropeiske land i 2004 opplevde Norge en enorm arbeidsinnvandring.

Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i tankesmien Civita mener arbeidsinnvandrerne må integreres på lik linje med flyktninger. Foto: CIVITA

I årene 2004–2016 kom det nesten 160 000 arbeidsinnvandrere til landet fra EUs nye medlemsland, ifølge SSB. For mange arbeidsgivere har det vært kjærkommen og billig arbeidskraft.

Når pilene nå peker oppover for næringslivet i Nord-Norge, mens fraflyttinga fortsetter, er arbeidsinnvandring avgjørende for å dekke behovet.

Må ikke assosieres med billig arbeidskraft

Riekeles mener østeuropeerne framover ikke må assosieres med billig arbeidskraft.

– Arbeidsinnvandrere fra EØS-områder kan gjerne være kjærkommen billig arbeidskraft i en periode, men hvis man ikke også satser på å bygge kompetanse og integrere arbeidskraften, kan man gå glipp av viktig kompetanse, mener han.

Han sier at forskning tyder på at mange polske arbeidstakere i Norge som har jobbet noen år i Norge, ønsker å ta seg annet arbeid.

Agnieszka Vibe jobber som kantinemedarbeider i Bodø. I dag er hun vikar, men håper på fast stilling. Foto: kari skeie / nrk

– Mange er lei av å klassiske «polske jobber». De vil øke kompetansen sin, bli satset på og få andre roller i arbeidslivet. Det er en indikasjon på at de kanskje ikke har de mulighetene som de kunne ønske at de hadde.

Håper på fast jobb

I en kantine i Bodø er vikaren Agnieszka Vibe på plass for å servere blant andre NRK sine ansatte dagens lunsj. Etter 11 år i Norge trives hun.

– Jeg liker jobben min veldig godt. Å lage mat er nesten en hobby. Jeg har mange ideer til hva jeg kan lage.

Hjemme i Polen sydde hun hansker, men pengene strakk ikke til. Valget om å flytte til Norge var lett fordi hun også hadde en søster her. Hun ser for seg å bli i Norge lenge, men håper på fast jobb.

– Økonomi er viktig. Jeg bor alene og for å kunne betale regningene og husleie, må jeg vite hvor mye jeg tjener.

Må unngå reprise fra 1970-tallet

Riekeles understreker at integrering er like viktig for arbeidsinnvandrere som flyktninger. Han mener blant annet at kommuner må se på om de kan tilby arbeidsinnvandrere norskkurs på lik linje med flyktninger.

– Det man så med arbeidsinnvandringen på 1970-tallet var at yrkesdeltakelsen var høyere enn hos gjennomsnittet av nordmenn, men da de økonomiske tidene ble dårlige mistet flere jobben, men de fikk seg ikke nye jobber.

Riekeles frykter at dersom man ikke investerer i arbeidskraften fra EØS-området, og de ikke bli integrert og lærer seg språket, er det en fare for at det samme kan skje på nytt.