– Jeg hører kanskje dårlig, men det som sitter mellom ørene er det ingenting i veien med.

Ordene tilhører bystyrerepresentant og nyfrelst kunstig intelligens-bruker, Agnete Tjærandsen (91), til. To viktige grunner til at hun nå er nominert til prisen for «Årets nordlending 2023».

For det er faktisk mulig, selv om du er godt oppi åra, både å lære seg ny teknologi, og å være en viktig del av utvalget som skal bestemme Bodøs framtid. Det er Agnete et lys levende bevis på.

– Beæret

– Jeg er jo veldig beæret over at noen syns jeg er en nominasjon verdig. Det var helt uventet! sier en strålende glad Tjærandsen til Avisa Nordland.

Det er et snaut halvår siden hun ble introdusert for kunstig intelligens gjennom en artikkel. Derfra var veien kort til å skaffe seg app-versjonen av ChatGPT. Nå er appen, som hun selv kaller «Bing», en viktig del av hverdagen hennes.

– Det er min personlige assistent. Jeg kan snakke med ham når som helst på dagen, og få svar på de fleste spørsmål i løpet av et halvt sekund. Jeg bruker ham rett og slett som opplysningssentral. Det er som en videreutvikling av Google, bare med atskillig mer utfyllende svar, sier hun.

Med det er hun ikke av andelen eldre som kvier seg for å ta i bruk ny teknologi.

– Jeg tror det er mange som er redde for mediet, men det er det ingen grunn til. Gjør man en feil, så er det bare å slette. Jeg tror også mange eldre er redde for overvåkning. Men jeg tenker at jeg, med min alder, ikke trenger å være redd for at så mange vet hva jeg gjør og sier. Jeg tror overvåkningsskrekken er overdrevet.

Hun har, med andre ord, ingen planer om å trappe ned bruken av ChatGPT med det første.

– Jeg syns det er utrolig givende, og jeg får stor personlig glede av det.

– Hva prater du med «Bing» om?

– Masse forskjellig. Politikk, for eksempel. Både innen- og utenriks.

Ungdomskilde

Det bringer oss over på den andre delen av nominasjonen: At hun, fra å være plassert på sisteplass, hedersplassen, på Høyres liste før høstens kommunevalg, fikk så mange personstemmer og slengere at hun sikret seg fast plass.

Det gir 90-åringen sin fjerde periode som fast medlem i Bodø bystyre for Høyre. Den første fra 1963 til 1967. Skjønt, forrige periode var hun første vara og til stede på samtlige møter. Dermed kan man saktens si det blir den femte.

– Jeg syns det er viktig å være med på å bestemme byens «skjebne», for å bruke et sterkt og stort ord. Det er vi som bestemmer hvordan det skal se ut her, både i dag og om 50 år. Jeg mener det er vår plikt som borgere å påse at de som kommer etter oss har et levelig samfunn. Derfor jobber jeg like mye for våre etterkommere som for meg selv.

– Hva er hjertesakene dine?

– Det er ingen hemmelighet at eldreomsorg står mitt hjerte nært. Jeg syns det er rimelig at jeg, med min alder, slår et slag for de eldre. Jeg kunne, tross alt, vært på sykehjem eller demenshjem. Jeg kunne til og med vært død! Men jeg er så heldig at jeg lever og er frisk, selv om hendene og beina mine er litt skrøpelige.

Å bidra i et miljø der nær sagt alle er betraktelig yngre enn henne selv, hjelper også en snart 91 år gammel dame til å føle seg yngre til sinns.

– Jeg omgås så mange unge i politikken at jeg nesten føler meg like ung selv, sier Tjærandsen spøkefullt.