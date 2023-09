Etter at valoppgjeret er ferdig, er fordelinga av personstemmer og stemmetillegg klar.

I Bodø blei det raskt avgjort at Høgre stakk av med sigeren og får ny ordførar i Odd Emil Ingebrigtsen.

Inn i bystyret får han med seg 13 andre frå Høgre, og blant dei er 90 år gamle Agnete Tjærandsen.

Ho er ein av dei to eldste bystyre- eller kommunerepresentantane i landet.

– Det er spennande.

Tjærandsen blir 91 år ein månad ut i bystyreperioden, og vil vere ein månad unna 95 når perioden er over.

Det same gjeld Unni Hanson, som er valt inn i kommunestyret til Færder for Framstegspartiet.

I 1932 kom Unni Hanson til verda, men først då ho vart pensjonist vart ho for alvor politikar for Frp. Foto: NRK / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

I USA har mange meint at politikarane der er gamle, då gjennomsnittsalderen på amerikanske senatorar er 64 år. Senator Mitch McConnell (81) har vakt oppsikt då han to gonger har «fryst» til under pressekonferansar og måtte bli følgt ned frå podiet.

Noverande president Joe Biden er 80 år, og den eldste presidenten i USA nokon gong.

Men dei kan ikkje måle seg med Hanson og Tjærandsen.

– Eg sto på lista for å få opp gjennomsnittsalderen i bystyret, seier Tjærandsen.

Høgre har også hatt tidenes eldste stortingsrepresentant då Astrid Nøklebye Heiberg fekk vervet som 83-åring. Ho døydde i 2020.

Klatra 35 plassar

Tjærandsen stod eigentleg på sisteplass på lista til Høgre, men med 162 personstemmer og 14 slengarar kom ho inn på tiandeplass.

Ho klatra då 35 plassar.

– Eg kan berre takke alle dei som har kryssa av for meg, seier Tjærandsen.

Personstemmer har mykje å seie for korleis kommune- og bystyra blir sjåande ut, seier valforskar Signe Bock Segaard frå UiO.

– Ein fjerdedel av alle kommunestyrerepresentantar er valt med personstemmer, seier ho til NRK.

– Ikkje berre for menn med slips rundt 50

– Ho stod på sisteplassen på lista og blei kumulert rett inn. Kjempeartig. Det er kult.

Det seier leiar i valstyret, Ola Smeplass (Sp). Han legg til at det var ingen tvil om utfallet.

– Ho kom inn med ganske god margin. Det var ingen tvil om at ho kom inn.

Han synest det er fantastisk at folk på hennar alder både stiller og ikkje minst får tillit.

– Det viser kor flott demokratiet fungerer. Det er ikkje berre for menn med slips rundt femti dette, her har vi plass til alle.

Leiar i valstyret, Ola Smeplass (Sp) seier at det er bra Agnete Tjærandsen framleis er politisk aktiv sjølv om ho er 90 år. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Bystyret skal representere alle

Det er Tjærandsen einig i.

– Bystyret skal representere alle som bur i byen.

Over 73 prosent av kommunepolitikarane i Noreg er over 40 år, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. 20 prosent av dei folkevalde har passert 60 år.

– Vi treng at gamle engasjerer seg i politikken, og møter på partia sine nominasjonsmøte. Det er allereie så mange gamle i befolkninga, og talet kjem til å stige fort.

Tjærandsen er tydeleg på kva saker som blir viktig for ho i åra framover.

– Eldreomsorg, eldreomsorg, eldreomsorg, seier ho og utdjupar.

Det er heller ikkje første gong Tjærandsen sit i bystyret. Ho var inne i perioden 1963–1967 og seinare i 2015-2019, og var vara i sist periode.

– Eg har stor respekt for bystyret som politisk organ, men fordi eg har vore der før er eg ikkje redd for å vere aktiv og gå på talarstolen med saker som angår meg.

Stort aldersspenn

Frå eldst til yngst. På andre sidan av aldersskalaen finn vi 18 år gamle Sandra Lorenze Vestnes (H).

Ho skal saman med Tjærandsen inn i bystyret i Bodø, og er den yngste representanten.

– Det er trass alt vi unge som skal ta over byen i framtida, og då er det dumt at det berre er eldre som skal bestemme korleis byen skal bli forma.

Det er berre 10 prosent av dei folkevalde i Noreg som er under 30 år.

Sandra Lorenze Vestnes er glad for at ho har fått tillit og at det er komen unge røyster inn i bystyret. Foto: Petter Strøm / NRK

Vestnes er tydeleg på at ho kjem til å jobbe for saker som er viktig for ho, som skule- og bustadpolitikk.

– Det er viktig med aldersrepresentasjon. Eg meiner det er meir truverdig at ein person på 18 uttaler seg om korleis det er å gå på skulen, enn ein person på 50.

Men ho trur likevel det blir bra å ha med både unge og eldre.

– Det er viktig å få forskjellige syn på ting. Agnete Tjærandsen har levd eit langt liv, og vi har eit forskjellig syn på ting. Og då får vi eit ungt og eit litt eldre syn på ting. Vi er folk med mykje forskjellige erfaringar, og det trur eg er fint.