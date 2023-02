Advokat tiltalt for underslag: Skulle fordele 7,5 millioner i arv – brukte pengene selv

Det var i oktober i 2021 at politiet i Nordland valgte å sikte advokaten for å ha underslått nærmere 7 millioner kroner fra klientkontoen.

Pengene var arv som skulle fordeles på vegne av en klient.

Nå er etterforskningen ferdig. Og statsadvokaten i Nordland har tatt ut tiltale.

Ifølge den skal advokaten ha underslått nesten 7.5 millioner kroner fra totalt fire dødsbo.

– Arvingene er fornøyd med at det nå tas ut tiltale, og at det vil fremmes et sivilt erstatningskrav i den forbindelse.

Det sier advokat Per-Jakob Haakstad i til NRK. Han er oppnevnt som bistandsadvokat for arvingene etter ett av dødsboene.

Han fortsetter:

– De er selvsagt fortvilte over at en advokat som skulle være en tillitsperson har underslått 7 millioner kroner.

Erkjenner de faktiske forhold

NRK har gjort forsøk på å komme i kontakt med mannens forsvarer, Jan Erik Teigum. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Til AdvokatWatch uttaler Teigum:

– Min klient erkjenner de faktiske forhold beskrevet i tiltalebeslutningen. Han har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken nå.

Ifølge AdvokatWatch skal mannen ha mistet advokatbevillingen tre ganger, siste gang i 2020.

Har innrømmet forholdene

Etter det NRK er kjent med, skal det ha stått 6.980.310 kroner på advokatens klientkonto i mars 2021. Mens en bankutskrift viste at kontoen var tom i september.

I avhør skal advokaten ha innrømmet at han har brukt pengene til andre ting. Blant annet skal noe ha blitt brukt til drift av egen virksomhet.

I forbindelse med etterforskningen, skal politiet ha tatt pant på 7 millioner kroner i en eiendom mannen eier. Dette for å sikre eventuelle erstatningskrav.