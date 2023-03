Påsken er høytid for toppturer og aktiviteter i fjellet.

Men folk bør være særlig varsom på snøskredfare på vei inn i den stille uke.

Og særlig de lengst nord har grunn til å være aktsom i fjellet.

NVE og Varsom har sendt ut skredvarsel for store deler av Nord-Norge.

Aller verst er det i Troms og Vest-Finnmark, hvor skredfaren er på nivå 4 – altså nest høyeste nivå.

Torsdag valgte Tromsø kommune å evakuere flere bygder i utsatte områder på grunn av den høye skredfaren. Denne evakueringen fortsetter inntil videre.

Tidligere fredag ble E6, halvannen kilometer sør for Alta, stengt etter at det gikk et snøskred. Ingen personer skal ha blitt tatt av skredet.

– Nå må man velge skredtrygt terreng. Det har gått fra relativt stabile forhold, til veldig vanskelige og farlige forhold.

Det sier Audun Hetland, som er leder ved kompetansesenter for snøskred ved Universitetet i Tromsø.

Han sier mange har benyttet finværet til å være på fjellet med ski på bena den siste tiden.

Men forholdene har endret seg drastisk de siste dagene.

– Det er nydelig nysnø ute, og mange som har vært mye på ski i det siste. Da er det fristende å fortsette på samme vis. Men nå er forholdene helt annerledes enn sist helg, og det må en ta på alvor. Det er lurt å tenke seg om nå.

Audun Hetland er leder ved kompetansesenter for snøskred ved Universitetet i Tromsø. Foto: Truls Alnes Antonsen/NRK / Truls Alnes Antonsen/NRK

I helgen som kommer er det ventet nydelig vær store deler av

Det gir ekstra grunn til å være varsom, sier Hetland.

– Det skal være nydelig vær til helga, og da regner jeg med mange har lyst til å være ute. Men da er det lurt å lese skredvarselet og vite at de forholdene vi har nå har snudd veldig fort, det har blitt veldig utfordrende.

– Da får en være konservativ og ta til seg informasjon. Folk må tenke på snøskred, snakke om snøskred og ta det på alvor, fortsetter Hetland.

– Svært lett å utløse store skred

Hittil i vinter har 52 personer blitt tatt av snøskred.

11 av disse har blitt skadet som følge av skred, og to personer har omkommet.

Det viser tall fra Varsom.

Det er Nord-Norge som får den største skredfaren i palmehelgen, men også store deler av Vestlandet må regne med skredfare. Foto: Skjermdump Varsom.no

Skredfaren bekreftes av Emma Julseth Barfod. Hun er gruppeleder for snøskredvarslerne i NVE.

– I Nord-Norge er det stor snøskredfare. Det har kommet masse snø og sterk vind som har dannet store ustabile flak, sier hun til NRK.

En lengre kuldeperiode har ført til svake lag i snødekket. Og når det kommer masse nysnø på toppen, får man svært ustabile snømasser.

– Det har gått mange skred i natt og vi får stadig meldinger om at det løsner naturlige skred.

– Det er viktig å være klar over at det i Nord-Norge vil være ustabile forhold en god stund fremover. Det kan være svært lett å løse ut store skred i dagene fremover.

Skredfaren er mer moderat i de østligste delene av Finnmark og i Nordland.

Slik unngår du snøskred Ekspandér faktaboks Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i kva dei ulike faregradene og skredproblema vil bety for ferdsla din i skredterreng. Planlegg turen din heime – legg opp til tur etter vêr- og snøforhold, og etter erfarings- og kunnskapsnivået i turgruppa. Følg med på dei fareteikna på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekkar i snøoverflata, drønn frå snødekket ved belastning. Ha gode ferdselsrutinar. Gå i skredutsette område éin og éin eller hald god avstand til kvarandre. Stopp/vent berre på trygge stoppestader – stader der du ikkje kan løyse ut skred og kvar du ikkje kan bli teken av skred ovanfrå. Ver i stand til å kjenne igjen snøskredutsett terreng. Kvar kan det gå skred, og kor langt kan skredet gå? Gjer alltid gjennomtenkte vegval – still deg sjølv spørsmålet «kvifor kan eg ferdast her»? Det er særleg skredfare ved: Mykje snø og vind dei siste to–tre dagane.

Brot og lydar i snødekket (drønn).

Ferske skred i nærleiken.

Plutseleg mildvêr.

Kuldeperiodar følgd av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på overflata til snøen, som sjølv små mengder snø kan skli på.

Dei fleste ulykkesskreda i fjellet skjer når det er tørr snø som har vorte vindtransportert. Skikøyrar Nikolai Schirmers tips: Pakk med deg skredsøkjar, søkjestand, spade og vindsekk for å unngå nedkjøling.

Vurder å køyre med skredsekk som bles seg opp og får deg til å flyte oppå snøen.

Ha mobilen lett tilgjengeleg for å varsle redningssentralen.

Ta med sportstape for å handtere småskadar. Kjelde: Røde Kors

Skredfare i store deler av Sør-Norge

Men det er ikke bare i nord at skredfaren er til stede. Store områder Vestafjells har gult farevarsel, og i området fra Sunnhordland og opp til Hardangervidda er det oransje farevarsel.

– I Sør-Norge er det moderat skredfare. Det er viktig å være klar over at det er vinterlig ute. Det er ikke typisk påskeføre med våt snø, det er tørr og kald snø. Det man skal være observant på da er at når det dannes ferske flak, så tar det litt tid før disse stabiliserer seg, fortsetter Julseth Barfod i NVE.

Hun anbefaler å følge med på vinden i dagene fremover.

– Da er det typisk lett å løse ut skred. Og når det er kald snø, så vil skredproblemene vare lenger.

Et godt tips er å lete etter løs snø når man skal ut på tur.

– Løsere snø er typisk ikke bundet. Da kan man heller ikke løse ut større flak. Så løs og fin snø er helt fint å gå på ski på.

Dette bør du gjøre om du ser et skred

Dersom man observerer et skred som går på avstand, oppfordrer NVE at man melder inn dette i Varsom-appen på telefonen.

– Hvis man ser et skred er det er det superviktig å få lagt det inn på Varsom. Da kan vi gi enda bedre varsler, folk som er ute får oppdatert informasjon samt at redningsmannskaper får beskjed dersom det går store skred, sier Julseth Barfod.

I tillegg gir appen skredvarsel, skredterreng hvor man kan se hvor det kan løsne skred og man kan se hvor skredet vil ha sitt utløp.

Skredfaren er størst i områder hvor terrenget er 30 grader eller brattere.