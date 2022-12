På en sesong med over hundre skiturer publiserer Lauvås kanskje ti bilder på sosiale media.

– De skibildene jeg legger ut, er ikke representative.

Kenneth Lauvås fra Mo i Rana tilbringer mye tid i fjellet – og helst med ski på beina.

– Om man bare ser bilder av folk som kjører bratt, tror jeg mange tenker at det er det som er normalt og at det går bra, sier Kenneth Lauvås Foto: Privat

Han legger stadig ut skibilder på sosiale medier, men nå er han blitt mer bevisst på hvilke bilder han publiserer.

– Det er ingen som ser bilder fra turene jeg velger å ikke gå, eller de turene hvor jeg snur.

Ranværingen har stått på randoneeski i over ti år og har opparbeidet seg mye kunnskap om risikovurdering i skredutsatte områder.

Nå tar han et oppgjør med hvilken innflytelse skibilder på sosiale medier har.

Lauvås mener normaliseringen av bratt skikjøring kan føre til at mange utsetter seg for stor og ukalkulert risiko.

Kenneth Lauvås graver snøprofil for å finne ut om snøen er stabil. Foto: Privat

– B ruker sosiale medier som en metode

Med kunnskapen og erfaringen Lauvås innehar, kommer bekjente til han med spørsmål om tips til turer på ski.

– Jeg blir spurt om fjell er trygge å ferdes i, fjell jeg ikke har vært i på flere uker.

– Jeg innså at mange bruker sosiale medier som en metode for å avklare om et fjell er trygt eller ikke, forteller ranværingen.

Han mener sosiale medier skaper et bilde av at det bare er å hive seg i bilen og løpe opp bratte fjellsider.

I realiteten ligger det grundige vurderinger av terrengets kompleksitet og hvilken risiko det utgjør.

– Snøen kan endres på kort tid

– Mange ser bilder av en nedkjøring og bestemmer seg for å dra dit basert på det ene bildet, uten å ta egne vurderinger.

Snøen kan endres på kort tid og at det derfor er viktig å ikke stole blindt på bilder fra andres turer, forklarer ranværingen.

Lauvås mener «påvirkere» innen skimiljøet har et spesielt ansvar for å vise hva som ligger bak bildene fra bratte heng.

– Om man stadig legger ut bilder av bratt terreng har man også et ansvar for å legge ut forberedelsene, sier han.

Skriver lange innlegg om risiko

Nikolai Schirmer er en profesjonell skikjører og fotograf fra Tromsø, med mange følgere på sosiale medier. Han synes ikke det er mangel på fokus på risiko og risikovurdering i skimiljøet.

– Skikjøring er det beste jeg vet og jeg skjønner hvorfor det appellerer til et bredt publikum, sier frikjøreren Nikolai Schirmer. Foto: Privat

– Vi skriver ofte lange innlegg om risiko, forteller frikjøreren som har en egen Youtube-kanal hvor han kun snakker om risikovurderinger.

– Dramaet og spenningen kommer av at man må ta vurderinger og finne ut hvordan man kommer seg ned en fjellside.

Viktig å kjøre utenfor egen komfortsone

Schirmer tror publikum forstår hvilken risiko som følger med turer i skredutsatte områder.

– Jeg oppfatter på ingen måte at noen prøver å male et glansbilde av at skikjøring ikke har risiko.

– Det er i vår interesse som utøvere at det som er risikabelt og skummelt også fremstår som det. Da viser vi at vi har tatt mange gode avgjørelser.

– Det har tatt meg en livstid å opparbeide meg all kunnskapen, forteller Nikolai Schirmer. Foto: Privat

Schirmer mener at det også er viktig å kjøre utenfor egen komfortsone, for å utvikle seg som skikjører.

– Man må lære kunsten å kjøre over evne på en måte som ikke medfører risiko for død eller alvorlig skade, sier han.

– Det ser flott ut å kjøre bratt

– Det ser jo flott ut å kjøre bratt, sier leder i Ressursgruppe skred i Norges Røde Kors Hjelpekorps, Tormod Eldholm.

Tormod Eldholm tror mange har et skeivt bilde av konsekvensene ved snøskred. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Selv om skredkunnskapen har økt mye de siste årene mener Eldholm at toppturer ofte fremstilles feil i sosiale media.

Han har sett mange videoer av skikjørere som kjører unna skred og hvor det går helt fint. Eldholm tror det er med på å ufarliggjøre skredutsatte områder for mange.

– Det går som regel bra og de gangene hvor det faktisk går galt kommer ikke så ofte ut.

– Unngå skredterreng når det er skredfare

Eldholm har sett mange triste skjebner fra folk som er blitt tatt av snøskred og advarer nordmenn fra å ta for lett på skred.

– Vi ser gang på gang at folk som blir tatt av skred sliter både psykisk og fysisk i ettertid. Flere kommer seg ikke ut på ski igjen.

Unngå skredterreng når det er skredfare, oppfordrer Eldholm.

– Skikjøringen kan være like kjekk for de aller fleste av oss, selv om det er litt slakere terreng.